137-й День сурка в Северной Америке: зима затянется до середины марта.

Фото: AP Photo/Barry Reeger

2 февраля в городе Панксутони (Пенсильвания) в 137-й раз отметили День сурка – традиционный праздник в США и Канаде.

На восходе солнца журналисты наблюдали за реакцией самого известного синоптика в мире – сурка Фила, которого извлекли из норы.

Считается, что если сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же нет – жди потепления. Судя по поведению Фила, Северную Америку ждут еще шесть недель зимы.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2feb2023/groundhog_day_2023.html