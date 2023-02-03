Художник воссоздает известные картины, печатая их на старинных печатных машинках
Вместо того, чтобы полагаться на кисть и краску, Джеймс Кук создает искусство с помощью типографики. В течение нескольких лет британский художник использовал свою постоянно растущую коллекцию старинных пишущих машинок для создания уникальных произведений искусства, полностью состоящих из букв и символов, встречающихся на клавиатуре. Недавно он применил этот творческий подход к переводу некоторых из самых известных картин в истории искусства в причудливое искусство пишущей машинки.
Как и в других своих произведениях — от подробных портретов до широких городских пейзажей — Кук использует комбинацию персонажей для визуализации дизайна. В случае этих произведений, вдохновленных историей, вы можете найти слова или фразы, относящиеся к отдельному произведению. Например, на репродукции «Девушки с жемчужной сережкой» Иоганна Вермеера слова «жемчужина», «серьга» и «девушка» повторяются на листе бумаги. В то время как разборчивая речь составляет фон изображения, Кук затем включает тщательно спланированный набор других символов, чтобы передать форму головы, детали лица и так далее. Часто это означает добавление нескольких слоев текста, чтобы передать отчетливый контраст между темным и светлым, что, в свою очередь, делает произведение более реалистичным.
Некоторые из других известных работ из этой серии включают один из автопортретов Фриды Кало. Для нее Кук использует красные чернила, чтобы улучшить дизайн и почтить оригинальную картину. С таким количеством продуманных деталей эти поразительные иллюстрации заслуживают внимания.
В последнее время он использовал свой процесс для воссоздания известных картин, в том числе «Девушки с жемчужной сережкой» Иоганна Вермеера.
И один из знаковых автопортретов Фриды Кало.
Источник: jamescookartwork.com
Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-vossozdajet-izvestnyje-kartiny-pechataja-ih-na-starinnyh-pechatnyh-mashinkah
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