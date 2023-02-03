Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Проповедь против нового рабства: Папа Римский прибыл в Африку. Фоторепортаж из Киншасы

Фото: AP Photo

Папа Римский Франциск начал шестидневный визит в Африку с посещения Киншасы – столицы Демократической республики Конго. Десятки тысяч человек выстроились на пути из аэропорта, чтобы приветствовать понтифика на африканской земле.

Глава Римско-католической церкви выступил с резким осуждением колониализма и пост-колониализма, обвинив Запад в разграблении природных богатств Африки и порабощении населения континента.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1feb2023/pope_congo.html

03.02.2023 - Posted by | Дайджест

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