Курчавошёрстный ретривер: Главный помощник браконьеров. Кто поставил целую породу на скользкую дорожку?

Заниматься тёмными делишками в одиночку — плохая затея. Но и людям доверять опасно: не проболтаются стражам порядка, так попросят половину выручки! В 1700-х годах английские браконьеры нашли идеального напарника — курчавошерстного ретривера! Но как хорошие мальчики встали на скользкий путь?

Моя порода находится в розыске уже несколько веков. А чего добился ты?

Правила и законы того времени немного отличались от нынешних, да и люди были другими. Сейчас браконьеры — это дядьки в полной экипировке, что рассекают на джипах да стреляют дичь ради наживы и/или забавы. Но в Великобритании 16-17 веков браконьерами назывались буквально все охотники, кроме богачей и знати.

Господин подписчик, узнаёте кого-нибудь из преступников на фото?

В законах был пунктик, что заниматься охотой могли только власть имеющие, а остальные — преступники. Но люди всё равно шли на браконьерство, более того — даже породу собак специально натаскали на преступление! Причиной такой анархии — банальный голод. Цены на продукты и сейчас не радуют, но у нас хотя бы кредитки есть, а раньше приходилось крутиться кто как может.

Хозяин, я принёс нам еду! Только не спрашивай, где я её взял.

Выходили на дело ночью: брали подранков, что оставались после охоты аристократов. Подранки — это раненые животные или птицы, выжившие после облавы. Охота на таких бывает ещё опаснее — подбитый зверь хорошо прячется и собирает силы для последней схватки. На такого зверя курчавошерстный ретривер и науськан.

Когда вышла замуж за афроамериканца, и теперь все местные девки втихаря сплетничают.

На работу пёс выходит спокойно, без типичной радости подружейных собак. Как настоящий сыщик он настойчиво исследует каждый метр земли в поисках дичи. Проходить полосу препятствий из кустов, воды и грязи ему помогает шерсть с особыми свойствами: тугие завитки плотно прилегают к телу и обеспечивают надёжную защиту от внешних условий. Да и колючки на такую шкурку почти не прилипают, так что ретриверы идеальны для охоты как на воде, так и на суше. Там, где свора аристократов останется ни с чем, этот плохой мальчик обеспечит хозяину-браконьеру хороший улов и сытный ужин.

Наши дети: приносят каляки маляки, и мы ими восхищаемся. Тем временем дети курчавошерстного ретривера:

Кто-то считает эту породу глуповатой и сложной в обучении, но это совсем не так: кучеряшки просто требуют особого подхода. Это умные, самодостаточные и работящие напарники. Подсказки человека им ни к чему, собаки сами прекрасно справляются, они привыкли думать на ходу и действовать по ситуации. Потому и обучение должно строится на взаимопонимании.

Теперь понятно, как выглядит волк в овечьей шкуре.

Неизвестно, когда порода появилась — раньше охотники ценили рабочие качества, а не чистоту родословной. В предки курчавошерстного ретривера записывают и английских водяных спаниелей, и сеттеров, и малых ньюфаундлендов, и пуделей. Причем исследователи спорят до сих пор, — кто же был первым носителем кудряшек?!

Жестокое зрелище: сражение двух девушек за фен дайсон по скидке.

Первый стандарт породы приняли в 1913 году, но с тех пор порода не получила широкого распространения. Сегодня большинство охотников предпочитает несколько другой, более законный и активный способ погонять зверя, так что курчавошерстного ретривера заводят лишь любители. Из-за своего темперамента собаки не слишком-то подходят для больших семей с детьми: кудряшки скорее трудяги-работяги, чем няньки и компаньоны.

Источник: https://dzen.ru/a/Y9kVP-39bg8OqiJX