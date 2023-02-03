Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Дела сердечные: "красные платья" за здоровый образ жизни. Фоторепортаж из Нью-Йорка

Фото: Charles Sykes/Invision/AP

Вечером 1 февраля в джазовом зале Линкольн-центра в Нью-Йорке состоялось благотворительное мероприятие Американской кардиологической ассоциации "Go Red for Women Red Dress Collection", целью которого является сбор средств для информирования общества о профилактике болезней сердца.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2feb2023/red_dress_2023.html

03.02.2023 - Posted by | Дайджест

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