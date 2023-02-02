20-метровый плавучий дом выставлен на продажу

Этот потрясающий хаусбот (плавучий дом) со звучным именем Вальхалла выглядит как реквизит съемок фильма об агенте 007, да и внутренняя отделка из дуба тоже вполне в стиле Джеймса Бонда. Хаусбот был построен в 2012 году по заказу Алана и Джо Мейсонов — пары из Великобритании, вышедшей на пенсию и решившей немного попутешествовать таким образом. К сожалению, здоровье 76-летнего Алана пошатнулось, поэтому плавучий дом приходится продавать. Заглянем внутрь?

Ориентировочная цена хаусбота — 229 000 фунтов.

Длина плавучего дома — 70 футов (21,3 м), а ширина — 11 футов (3,3 м). Как видите, места вполне достаточно

Владельцы «Вальхаллы» — Джо и Алан

После выхода на пенсию они семь лет жили на небольшой моторной лодке. Им так понравилось жить на воде, что к 2012 году появилась «Вальгалла». И если бы не заболевание Алана, ее бы не стали продавать

Лодка оснащена дизельным двигателем на 150 л. с. и двумя 400-литровыми топливными баками

Внутри — зона отдыха с десятиместными диванами, столовая, кабинет, спальня и две ванные комнаты.

Черный паркетный пол оборудован системой подогрева, а еще в центральной жилой зоне есть дизельная печь Sigmar

Этот плавучий дом, кажется, оснащен всеми современными приборами — и бытовой техникой, и электроникой. Вот краткий перечень: холодильник, морозильник, микроволновая печь, полноценная плита с духовым шкафом и пятью конфорками, стиральная машина, телевизор, DVD-плейер, четыре синхронизированных радио и 16 аудиоколонок.

Специалисты говорят, что у лодки своеобразный внешний дизайн, но ее цвет можно легко изменить, если кому-то не нравится матовый черный. Зато внутри — настоящий дом, в котором есть все необходимое.

Интерьер очень домашний и дружелюбный. Мейсоны мечтали о своем плавучем доме 14 лет, поэтому успели все хорошо продумать

Этот плавучий дом наверняка кого-то очень порадует

На нем можно путешествовать с комфортом в теплое время года

Многие на пенсии решают купить кэмпер (дом на колесах) для путешествий и отдыха, но чем плавучий дом хуже? Места больше, чем в кэмпере, природные виды по берегам рек и каналов — превосходные, и нет дорожных пробок. Настоящий плавучий коттедж.

Источник: fishki.net

Источник: https://lavender.land/20-metrovyiy-plavuchiy-dom-vyistavlen-na-prodazhu-10-foto?fbclid=IwAR1zcFSgbuH0ZtocAhYpPFkt1_xiMST2m5MC2tKbAdh7UlRrHRDVE8hgMmg