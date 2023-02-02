Секретное масло для древнеегипетского бальзамирования возили за десять тысяч километров

Исследование сосудов из мастерской по изготовлению мумий дает совершенно новое представление о веществах, которые использовали для сохранения человеческих тел в Древнем Египте. Часть из них привозили с Филиппин, торговые связи которых с древними египтянами ранее были неизвестны.

Процесс бальзамирования сопровождался ритуалами, направленными на очищение души умершего / ©Nikola Nevenov

Международная группа ученых проанализировала химические остатки в сосудах из бальзамировочной мастерской в Саккаре. Эта мастерская находится недалеко от пирамиды Униса, и ее обнаружили только в 2016 году. Результаты работы представлены в статье, опубликованной в журнале Nature.

Больше 100 лет прошло с того момента, как английский археолог и египтолог Говард Картер нашел гробницу Тутанхамона вместе с его всемирно известной мумией. С тех пор исследователи многое узнали о том, как древние египтяне готовили тела к мумификации. Но до сих пор было очень мало достоверных сведений о том, как они бальзамировали умерших — делая в итоге их останки бессмертными.

Раскопки мастерской. Сразу за ней находится пирамида Униса, дальше видна ступенчатая пирамида Джосера / ©Saqqara Saite Tombs Project, University of Tübingen, Tübingen, Germany. Photographer: S. Beck

Некоторую информацию о составах, которые использовали для сохранения тел, можно получить из древнеегипетских письменных источников. Отдельные элементы химики могли узнать, анализируя льняные бинты мумий, внутренние части саркофагов и погребальный инвентарь гробниц. Но до точных рецептов дело пока не доходило.

Открытие мастерской в Саккаре в этом смысле стало настоящей сенсацией в египтологии. Там древнеегипетские специалисты мумифицировали мертвых в VII-VI веках до нашей эры. Помещение, по всей видимости, никогда не грабили, поэтому в нем сохранились многочисленные сосуды. А на сосудах — надписи, информирующие о том, что именно в них находилось, и даже содержащие некоторые советы по смешиванию ингредиентов.

Более чем из сотни найденных сосудов для анализа органических остатков авторы работы выбрали 31 образец с наиболее четкой маркировкой. Для сравнения они добавили еще четыре сосуда не из мастерской, а из погребальных камер некрополя в Саккаре.

Сосуды в мастерской прекрасно сохранились / ©Saqqara Saite Tombs Project, University of Tübingen, Tübingen, Germany. Photographer: M. Abdelghaffar

С помощью методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии ученые выяснили, что в сосудах хранили животные жиры, пчелиный воск, а также масла и/или смолы различных растений: можжевельника, кипариса, кедра, фисташкового дерева (Pistacia) и других. Большинство этих ингредиентов ранее уже были известны как составные части смесей для бальзамирования.

Но некоторые компоненты до этого исследования нигде не встречались. Это смола даммара, получаемая из деревьев семейства диптерокарповых (Dipterocarpaceae), и масло элеми, которое добывают из канариума лусонского (Canarium luzonicum). Как можно понять по названию последнего, деревья эти растут далеко от Египта — в Юго-Восточной Азии (на Филиппинах).

Это первое свидетельство того, что товары в Древний Египет попадали из столь дальних земель. Все остальные масла и смолы получены от растений, произраставших на территории Леванта. То, что масло элеми и смолу даммара древнеегипетские мастера бальзамирования использовали в своей работе постоянно, — свидетельство налаженной торговли с Юго-Восточной Азией. Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, как и когда египтяне вообще узнали об этих веществах, их свойствах и значении для мумификации.

Это не единственное открытие, сделанное авторами работы. Битум Мертвого моря, обнаруженный в мумиях 12 лет назад, ранее прочно связывали с бальзамированием и процессом мумификации. Однако ученые не нашли его следов ни в одном сосуде из мастерской. Зато он находился во всех сосудах из погребальных камер. Исследователи предполагают, что египтяне применяли его не непосредственно при обработке тела, а только во время заключительных обрядов, имевших скорее сакральное значение, а не обеспечивавших сохранность мумии.

Также результаты исследования изменили традиционные представления о некоторых древнеегипетских письменах, которые считались вполне расшифрованными и понятными. Ученые проанализировали содержимое сосудов с маркировкой «антиу» (antiu) и «сефет» (sefet), традиционно идентифицируемых как мирра и масло.

Процесс бальзамирования в представлении художника / ©Nikola Nevenov

Оказалось, эти слова имеют иное значение: так египтяне называли смеси определенных ингредиентов. Первая — смесь масла или смолы кедра, можжевельника, кипариса и животного жира. Вторую делали из животного жира и масла элеми.

Хотя рецепты приготовления антиу и сефета похожи, они не идентичны. Дальнейшая работа может объяснить, какие свойства этих веществ ценили бальзамировщики и как именно их использовали для сохранения разных частей мертвого тела. Небольшие подсказки оставили сами египтяне, ведь на сосудах есть надписи, которые можно перевести так: «для головы» или «для красивой кожи». Красивая кожа, как видим, заботила людей во все времена — и даже после смерти.

Источник: https://naked-science.ru/article/history/ancient-egyptian-embalming?fbclid=IwAR2ovsPXZegNaItfIBpb8iJVhkXEqc4hR6WYzw2vRovfnoqULgDjqWIVFiM