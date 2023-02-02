Путешествие на Французские Южные и Антарктические территории
Это территория, расположенная на нескольких островах и островных группах в южной части Индийского океана. Эти острова являются домом для многих пингвинов, тюленей и морских птиц.
Поехали!
Вид с воздуха на остров Сен-Поль в южной части Индийского океана. Научно-исследовательский домик на острове. (Фото Patrick Hertzog):
Несмотря на то, что острова расположены ближе к экватору, нежели к Южному полюсу, их часто относят к субантарктическим островам. Климат очень мягкий и ровный: температура самого холодного месяца (июль и август) — около 11 °С, самого тёплого (февраль) — 17,5 °C.
Морской слон в окружении королевских пингвинов на острове Иль-де-ла-Поссион, 20 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Аэрофотоснимок комплекса зданий, который является исследовательской станцией Альфреда Фора на острове Иль-де-ла-Поссион, сделанный 21 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Морской слон выплывает на берег. Своим названием они обязаны хоботообразному носу у самцов и большим габаритам. Несмотря на то, что морские слоны относятся к настоящим тюленям, по своему поведению и некоторым другим признакам они более напоминают ушастых тюленей. (Фото Patrick Hertzog):
Портрет королевского пингвина. (Фото Patrick Hertzog):
Морской слон на отдыхе. (Фото Patrick Hertzog):
Судно Marion Dufresne, проходящее мимо острова Крозе в Индийском океане. Судно имеет две основные миссии: материально-техническое обеспечение Французских Австралийских островов и океанографические исследования. (Фото Patrick Hertzog):
Морской слон отдыхает возле станции Порт-о-Франс. (Фото Patrick Hertzog):
Пингвин идет по дороге на станции Порт-о-Франсэ на островах Кергелен, 25 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Морские слоны отдыхают на дороге у вокзала Порт-о-Франс. (Фото Patrick Hertzog):
Пингвины — семейство нелетающих морских птиц. (Фото Patrick Hertzog):
Морские слоны дерутся возле вокзала Порт-о-Франс, 25 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Исследовательская станция в Мартен-де-Вивье на острове Амстердам. Здесь живут около 30 ученых. (Фото Patrick Hertzog):
Морской котик греется на острове Амстердам, 29 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Погрузка судна Marion Dufresne с вертолета на острове Амстердам, 29 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Рабочие прогоняют морских котиков с рабочей площадки на острове Амстердам, 29 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Тюлень лежит на скалах на острове Амстердам, 29 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Многоцелевое судно Marion Dufresne стоит на якоре возле острова Сен-Поль, 28 декабря 2022. Судно было разработано для работы в очень тяжелых погодных условий Южного океана. (Фото Patrick Hertzog):
Вид на часть островов Крозе. (Фото Patrick Hertzog):
Морские котики плавают в кратере острова Сен-Поль, 28 декабря 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/puteshestvie-na-francuzskie-yuzhnye-i-antarkticheskie-territorii.html
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