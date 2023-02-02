Почему в Англии так популярны соломенные крыши 100-летней давности: Пряничные домики по-британски

При виде этих красивых «пряничных» домиков с оригинальными крышами кажется, что все они – из прошлых веков или даже из какой-то сказки. Но на самом деле такие жилища – изюминка и, можно сказать, визитная карточка современной Великобритании. В британских провинциях до сих пор модно покрывать крыши соломой – как и несколько тысяч лет назад. Даже удивительно, как эту идею еще не подхватили современные российские дачники.

Британские сказочные домики невероятно красивы. /Фото:trasyy.livejournal.com

От жилищ бронзового века до современных коттеджей

На территории Британского королевства на сегодняшний день можно насчитать около 60 тысяч домов, крытых соломой – такого количества не встретишь ни в одной другой европейской стране.

Невероятная красота, напоминающая о старой доброй Англии. /Фото:Ирина Сокольская, britishrambling.com

Такие домики не редкость для провинции. /Фото:trasyy.livejournal.com

Практика возводить дома с соломенными крышами существовала здесь еще несколько тысячелетий назад, когда местное население строило примитивные хибары-мазанки. Постепенно дома становились все совершеннее, но крыши неизменно делали, как встарь. Для этой цели испокон веков использовали чаще всего высушенные длинные стебли особого сорта пшеницы (так, например, делали на юге Англии) либо водного тростника (он более популярен в восточной части страны).

Часто тип соломы для кровли зависел от региона. /Фото:trasyy.livejournal.com

Это очень старая традиция… /Фото:britishrambling.com

В XIX веке по причине распространения новых видов кровельных материалов (например, черепицы или кровельного сланца), а также вырождения пшеницы, данная традиция почти сошла на нет, и соломенные крыши стали ассоциироваться с бедностью. Однако во второй половине прошлого столетия мода на кровлю из соломы вернулась в Британию и охватила провинциальное население с новой силой. Такие постройки здесь называют thatched cottages, а сами крыши – просто thatch. Специалисты говорят, что такие крыши даже в сырой Англии могут запросто прослужить до полувека. Тем более что в наше время соломенную кровлю пропитывают специальными средствами, дающими огнеупорный и водонепроницаемый эффект.

После относительного забвения мода на соломенные крыши вернулась и охватила Туманный Альбион с новой силой. /Фото:trasyy.livejournal.com

Типичный британский дом с соломенной крышей. /Фото:trasyy.livejournal.com

Сделать соломенную крышу – целое искусство

В Великобритании, как известно, очень много старинных домов, однако у кровельщиков существует практика не заменять крыши полностью, а просто покрывать старые слои соломы новыми. И так – по нескольку раз за всю историю существования здания, ведь некоторым из домов по 100-200 лет. В итоге крыши получаются многослойными и выглядят толстыми, что смотрится очень живописно. Отсюда и ассоциация с пряничным домиком. Однако если старая кровля совсем плоха, приходится ее все же снимать, и такая замена производится, как правило, отельными частями.

Такая кровля считается долговечной, однако иногда тоже требует замены или наращивания слоев. /Фото:trasyy.livejournal.com

Многослойность дает эффект округлости и делает даже современный дом похожим на пряник. /Фото:trasyy.livejournal.com

Сама же технология изготовления соломенных крыш очень сложна, и учатся этому искусству довольно долго (как правило, у известных, авторитетных мастеров). Снопы укладывают плотно друг к другу, скрепляют, выравнивают при помощи специальной лопатки и прошивают.

Изготовление соломенной крыши — дело очень кропотливое. /Фото:appleby-lincs.co.uk, trasyy.livejournal.com

У каждого специалиста – своя методика. Иногда кровельщики (тетчеры) даже делают на соломенных крышах интересные узоры или ставят конек, по которому можно определить, какой мастер работал с тем или иным домом.

Для начала нужно уложить снопы плотно друг к другу. /Фото:trasyy.livejournal.com

По узору можно определить стиль того или иного мастера. /Фото:britishrambling.com, Ирина Сокольская

Заказать подобную крышу в наше время стоит немалых денег, да и запись к особо известным мастерам иногда может производиться за год вперед. Иными словами, в современной Великобритании соломенная крыша – это уже не обыденность и, тем более, не вариант для малообеспеченных жителей деревень, а, напротив, признак высокого статуса домовладельца. Ведь это практично, экологично и очень стильно. И главное – лишний раз напоминает британцам об их корнях и старинных традициях, которыми они так гордятся.

Иметь дом с такой крышей очень престижно. /Фото:trasyy.livejournal.com



Текст:Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300119/42103/?fbclid=IwAR2jLg2K35GjLdjHm8WQCnpiFRJENO8BpCl3H0qOJ7al__sPr-j1f3l8YSs