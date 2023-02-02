Почему волк на самом деле никакой не «серый разбойник», а крайне полезный лесной зверь

Каждый знает о том, что волка прозвали в народе «серым разбойником». В те далекие времена, когда наши предки жили преимущественно в сельской местности, волки были источником проблем. Они нападали на одиноких путников, душили домашнюю скотину, разоряли стада. Пускай, и не все, но очень многое с тех пор поменялось. Цивилизация неизбежно наступает на леса и волков с каждым годом становится все меньше. А при первой угрозе со стороны хищников начинается усиленный отстрел мохнатого зверя. При этом не стоит забывать, что на самом деле дикие псовые отнюдь не вредители, а крайне полезные лесные существа.

1. Отдых на ходу

Волки ходят и отдыхают. |Фото: jenskiymir.com.

Волки способны проходить огромные расстояния не только благодаря феноменальной выносливости, но еще из-за того, что умеют передвигаться крайне специфическим образом. На длинных переходах хищники используют так называемый «волчий шаг». Животное напрягает лапы только в момент соприкосновения с землей. Это позволяет хищнику экономить до трети расходуемой на движение энергии организма.

2. Ландшафтный дизайн

Волки должны кушать. |Фото: oir.mobi.

Мало кто знает, но волки способны менять даже ландшафт. Конечно, не напрямую… Когда-то в США в Йеллоустонском национальном парке производился усиленный отстрел волков. В давние годы было принято ошибочное решение о том, что волк – это бесполезный зверь. Закончилось все тем, что бесконтрольно плодящиеся травоядные уничтожили значительную часть травяного покрова. А это в свою очередь привело к началу опустынивания отдельных участков национального парка.

3. Экологическая катастрофа

Исчезнут и другие. ¦Фото: sputnik.by.

Волк — хищник, и ради пропитания он обречен эволюцией убивать других животных. Свирепость и дикость природы для многие людей выглядит отталкивающей. Однако, на сегодняшний день доказано, что полное истребление волков способно вызвать настоящую экологическую катастрофу. Бесконтрольно плодящиеся травоядные уничтожат значительную часть растительности, после чего начнут голодать. Массовый мор зверья приведет к эпидемии, что в свою очередь может стать причиной исчезновения целых видов. Для многих это прозвучит странно, но первыми от исчезновения волков и нарушения природного баланса пострадают лоси и бобры…

4. Невиданная наглость

Лоси наглеют. |Фото: strana-rosatom.ru.

Хотя лоси – это травоядные животные, проблем человеку они способны доставить не меньше, чем волчья стая. Когда в лесу становится мало волков, лоси начинают «наглеть». Чаще всего временная утрата инстинкта самосохранения заканчивается для сохатых плохо. Лоси начинают лезть в поселения людей и чаще выходить на дороги. Это приводит к разного рода инцидентам и чаще всего кончается плохо как для животных, так и для людей.

5. Родственные души

Совсем как люди. |Фото: wallhere.com.

Есть основания полагать, что загонную охоту наши далекие предки подсмотрели именно у стайных псовых. Волки и древние люди охотились одинаково. Пока одни гнали без устали добычу, другие терпеливо ожидали жертву в ловушке. Пока одни провоцировали, другие наносили решающий, смертельный удар.

6. Санитар леса

Волки чистят лес. |Фото: kartinkin.net.

Не стоит забывать о том, что одной из важнейших функций волков в природе является санитарная. Волчьи стаи охотятся не только на самых старых или молодых зверей, способных стать легкой добычей. Но еще и на самых слабых – больных. При этом волки обладают потрясающим иммунитетом, позволяющим им «утилизировать» больных травоядных. При этом если волк заболеет чем-то сам, то он покинет (или будет изгнан) стаю ради сохранения здоровья всего серого семейства.

Источник: https://novate.ru/blogs/290123/65389/