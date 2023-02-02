Письма из XIII века: домашние задания и записки на бересте, оставленные маленьким мальчиком

Рисунки на бересте.

Онфим был обычным мальчиком, который жил в Новгороде XIII века. Как это было принято в то время, он писал письма и рисовал картины на бересте, пользуясь острым пером. Сам того не подозревая, Онфим создал захватывающие археологические артефакты, которые были обнаружены спустя века после его жизни. Эта своеобразная «капсула времени» предоставила уникальную возможность заглянуть в жизнь средневекового Новгорода.

Онфим был шести- или семилетним мальчиком, который сохранял все свои переживания на бересте. Его личные письма, списки покупок, упражнения в правописании, личные заметки и домашние задания прекрасно сохранились в течение веков в глинистой почве Новгорода.

Всадник по имени «Онфим» и часть алфавита.

Он также делал на бересте рисунки, которые изображали сценки из его повседневной жизни, к примеру, драку между ним и его учителем.

Упражнения в грамоте и рисунок сказочного зверя с подписью «Я зверь».

Записки Онфима являются особо ценными из-за их детской честности — благодаря этому беспристрастному описанию жизни в средневековые времена ученые могут больше узнать об истории. Большинство записей о прошлом представляют собой труды политических деятелей, богословов и историков, но эта сохранившаяся детская работа больше рассказывает о жизни «реальных» людей.

Рисунок Онфима на бересте.

Коллекция состоит из семнадцати берестяных грамот, двенадцать из которых являются иллюстрациями с текстом, а остальные пять содержат только текст. Ученые подробно изучили эту забавную коллекцию и проанализировали работу Онфима. К примеру, на одном из рисунков изображен рыцарь на коне, который колет пикой кого-то, лежащего на земле.

Несколько слов, ряд слогов, и изображения человечков.

По всей видимости, Онфим изобразил самого себя в качестве рыцаря. Большая часть сохранившихся грамот является частью домашних работ Онфима — он практиковался в написании алфавита и переписывал псалмы (к примеру, встречаются такие фразы, как «Господи, помоги рабу твоему Онфиму» и отрывки из Псалмов 6:2 и 27:3». Большая часть его работ содержит цитаты из Книги Псалмов. Мальчик оставил после себя на века рисунки рыцарей, лошадей, стрел и убитых врагов. Видимо, он любил иллюстрировать людей больше, чем все остальное.

Рисунок Онфима.

На одном из рисунков он изобразил самого себя, свою мать и отца, а на другом нарисовал автопортрет в виде фантастического животного. Также есть рисунок, на котором изображены дети, играющие вокруг дерева (один из детей прячется за деревом).

Берестяное письмо: уроки правописания и рисунки.

На ряде иллюстраций, сделанных новгородским мальчиком, есть примечания. К примеру, на одной написано «Я зверь», а на другой «Поклон от Онфима Даниле». Рядом с изображением одного человека Онфим написал «Это мой папа. Он воин. Когда я вырасту, я хочу быть воином, как и он». Удалось ли ему стать воином, неизвестно, поскольку о дальнейшей судьбе мальчика, после которого сохранились его детские рисунки, можно только догадываться.

Сегодня новгородские берестяные грамоты — письма, пришедшие через 600 лет — представляют для учёных-историков огромный интерес.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020217/33254/?fbclid=IwAR00OWjxAKNEJ0_Br3Q5BXfXstlZhs56NTiBOnHj5kMNQ_BhmEqVZ23w0P4