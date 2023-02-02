Мраморная ягода (Pollia condensata) — самый яркий объект в мире

Мраморная ягода (Pollia condensata)

Блестящие, радужные ягоды, похожие на маленькие рождественские украшения, Pollia condensata носит титул самого яркого живого вещества в мире. Это очаровательное многолетнее растение, также известное как мраморная ягода, растет в лесах Центральной Африки. Вырастая до 3 футов в высоту, растение дает гроздья до 40 ягод синего цвета.

В то время как радужность не является чем-то необычным в животном мире — например, крылья бабочки или панцирь жука — она крайне редка для растений. Так что же объясняет поразительный внешний вид мраморной ягоды? В 2012 году исследователи из Великобритании опубликовали исследование, раскрывающее тайну блеска растения. Используя образец Pollia condensata из лондонского сада Кью, они смогли определить, чем объясняется его появление.

Цвет большинства растений зависит от пигментов, но не у мраморной ягоды. Пигменты со временем разрушаются, в результате чего цвет тускнеет, но мраморная ягода может сохранять свой цвет в течение десятилетий, поскольку его пиксельная окраска является структурной. Когда исследователи изучили образец из садов Кью, который был собран в Гане в 1974 году, они увидели, что он такой же яркий, как и прежде.

Его гладкая поверхность отражает как зеркало. А прямо под поверхностью находится несколько слоев специальных клеток, состоящих из волокон целлюлозы. Эти слои отражают узкую длину волны света, и каждый слой слегка повернут, как спираль. Когда свет попадает на верхний слой, часть света отражается, а остальные проходят сквозь него. Этот свет затем фильтруется через оставшиеся слои, как сито. Свет, отражаемый через каждый слой, исключительно яркий и создает насыщенные цвета благодаря эффекту, известному как брэгговское отражение.

Мраморная ягода (Pollia condensata)

Интересно, что эти блестящие безделушки несъедобны. Ягоды эффективно выполняют роль шелухи и наполнены семенами. Это также является одной из причин того, что они такие прочные, сохраняя свою форму в течение многих лет. Исследователи полагают, что растение зависит от своих ягод, похожих на ягоды другого синего растения, растущего в этом районе. Птицы ошибочно поедают мраморные ягоды, помогая распространять их семена.

Источник: discovermagazine

Источник: https://animalworld.com.ua/news/mramornaja-jagoda-pollia-condensata-samyj-jarkij-obekt-v-mire