Как сложилась жизнь внука Юрия Гагарина, который похож на знаменитого деда

За свою яркую, интересную, но короткую жизнь космонавт Юрий Гагарин смог добиться небывалых высот – он первым в мире покорил космос, стал полковником, его фамилией названы улицы по всей России. Так же он смог построить крепкую семью, причем она для него была на первом месте.

Знаменитый космонавт Юрий Гагарин за короткое время смог стать самым узнаваемым человеком в мире, но эта слава не помешала ему остаться тем, кем его знали родные. Семья Юрия Алексеевича по сей день с гордостью носят звание наследников известного космонавта, а единственный внук, к тому же, очень похож на своего деда.

Супруга Валентина была медиком, у них с Юрием родились дочери Лена (1959) и Галя (1961). Дочки космонавта уже давно обзавелись семьями, родили детей и сами нянчат внуков. Внуками Гагарина стали Екатерина и Юрий, которые, в отличие от матерей, не носят фамилию знаменитого покорителя космоса.

Юрий Кондратчик, названный в честь дедушки, удивительно похож на деда. Это отмечают все окружающие, особенно, когда молодой человек улыбается. Юрию 31 год и не смотря на столь молодой возраст, он смог много достичь в жизни.

Он не стал летчиком, как Юрий Алексеевич, но в его жизни все равно присутствуют самолеты – с 2020 года он генеральный директор АО «Аэропорт Хабаровск». Юрий окончил МГУ и защитил диссертацию по экономике. Управленец по образованию, он лидер по природ, как и дед, целеустремленный, энергичный и решительный.

Юрий Константинович, как и дед, очень любит свою семью и всячески оберегает ее от посторонних глаз. Известно лишь, что молодой мужчина женат и воспитывает маленького сына. Гагарин так же не любил всю эту мишуру и стремился огородить любимых от чужого взгляда.

Интересный факт:

когда Юрий менял паспорт, у него было желание взять фамилию матери, т.е. стать Гагариным. Однако представляться перед публикой именем и фамилией знаменитого деда ему как-то расхотелось.

Источник: https://otdohnu.net/kak-slozhilas-zhizn-vnuka-yuriya-gagarina-kotoryj-pohozh-na-znamenitogo-deda/?fbclid=IwAR3l_LzN4BEC678YYi1VUvQC-7eW0cWC8EfplqrlhTKBLku_lkbpGir1olU