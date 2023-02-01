Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Сюрреалистические работы художника Инго Линдмайера

Почти все мои работы начинаются со страсти к сюрреалистичности. Часто сопровождаемый игрой слов, смысл игры выходит из моей головы через Adobe Photoshop в красочный мир изображений. Иногда ярко-игривые, иногда критически тревожные, разные голоса находят свое место в моих творениях. Сказки и мифы вдохновляют меня так же сильно, как музыка, природа и искусство", — делится художник Инго Линдмайер.

Источник: spiel-sinn.design

Источник: https://animalworld.com.ua/news/sjurrealisticheskije-raboty-khudozhnika-ingo-lindmajjera

01.02.2023 - Posted by | Креатив...

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