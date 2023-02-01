Почему Стамбул наводнили тысячи зелёных попугаев, и чем это грозит местным кошкам и воронам

Ещё лет 10 назад гости Стамбула и даже сами горожане, увидев высоко на дереве большого зеленого попугая, доставали телефон, чтобы сделать красивый кадр. «Наверное, от хозяев улетел», – предполагал прохожий. Теперь же местных жителей такая встреча совсем не удивляет, да и те туристы, которые посещают город снова и снова, стали понимать, что попугай здесь – практически обычная городская птица. А вот экологи бьют тревогу: «Это вовсе не милая экзотика, а настоящее бедствие!» Так откуда же в Стамбуле появились попугаи и почему это вовсе не здорово?

Пернатые иммигранты

Чаще всего крупные попугаи зеленого цвета встречаются в районах города, прилегающих к Босфору. Особенно много их в Парке Гюльхане и его окрестностях – как раз там, где сконцентрировано много достопримечательностей, например, Археологический музей. Экзотические птицы любят гнездиться на высоких деревьях – например, на платанах. Как правило, они «тусуются» стаями, издавая резкие пронзительные крики и то и дело перелетая с ветки на ветку. Во время полета хвост попугая похож на желтый веер – по этому хвосту его очень легко узнать. Некоторые стаи зеленых попугаев насчитывают десятки особей. Всего же в городе их не менее 6-7 тысяч.

Парочки зеленых птиц в Стамбуле не такая и редкость.

Сфотографировать попугаев в Стамбуле непросто, потому что они, как правило, сидят очень высоко, так что обычный мобильный телефон вряд ли подойдет. Другое дело – профессиональный фотоаппарат.

Перелетающий с ветки на ветку попугай хорошо заметен в ветвях благодаря большому веерообразному хвосту. /Фото:news-turk.ru

Впрочем, фотография вряд ли сможет передать то удивление и тот восторг, который испытывает кутающийся в пальто турист, увидев прохладным зимним днем в Стамбуле, а не где-нибудь в Африке, это ярко-зеленое чудо, напоминающее о жарком лете.

Официальное название этого красавца – ожереловый, или индийский кольчатый попугай, и это связано с тем, что шею самца окольцовывает красноватый «ободок», словно ожерелье. Это довольно крупные попугаи в сравнении, например, с волнистыми или неразлучниками и, кстати, дружелюбные. Их уже давно разводят дома птицеводы-любители. Естественная же география их обитания – Африка, Индия, Шри-Ланка. Так как же получилось, что эти африканские птицы стали постоянными жителями северной части Турции?

Ожереловый попугай в тропиках. / Фото:kartinkin.net

Машина с «сюрпризом»

Понятно, что вряд ли улетевшие из чьей-то квартиры пара-тройка попугаев смогли бы образовать в городе-миллионнике Стамбуле целые колонии. По утверждению местных журналистов, все было не так. Якобы еще в 1996 году на трассе в районе Стамбула перевернулся грузовик который перевозил крупную партию этих птиц, предназначенных для продажи.

Однако местные жители рассказывают другую историю. По их информации, партию попугаев доставили из южных стран на грузовом судне по морю для зоомагазинов, но продать не смогли. И тогда их просто выпустили.

В результате ДТП или же по вине неудачливых коммерсантов, но в любом случае десятки попугаев оказались на свободе и разлетелись по окрестностям. Часть из них погибла, но достаточно большое количество выжило. Они смогли приспособиться к здешним условиям, ведь это все-таки произошло не где-то в северных широтах, а в южном приморском городе.

Попугаям в Стамбуле понравилось и они начали плодиться.

Еще одной причиной распространения в городе незваных гостей называют то, что турецкие пограничники, конфискуя у пассажиров нелегальных попугаев, не всегда передают птиц в зоо-организации или на передержку, а иногда просто выпускают их. Оказавшиеся на свободе пернатые присоединяются к уже сформировавшимся колониям.

Почему они опасны для города

Увы, время показало, что распространение ожереловых попугаев радует, пожалуй, только туристов и фотографов. Для самого же города это обернулось рядом проблем. Наглые экзотические птицы не только пожирают все плоды на городских деревьях и кустарниках, но и опустошают кормушки и миски с кормом, которые городские власти и простые стамбульцы традиционно оставляют на улицах для местных собак и кошек.

У стамбульской кошки появился прожорливый конкурент.

А специалисты по охране природы называют этих ярких зеленых крикунов «пернатым бедствием». Экологи поясняют, что ожереловые попугаи нарушили баланс фауны города: они стали угрозой для традиционных птиц Стамбула – ворон, а также для белок и летучих мышей. Так, с летучими мышами попугаи нередко устраивают бои, у белок «отбирают» дупла, а когда им не хватает беличьих «домиков», они заселяются в вороньи гнезда.

Попугаи поедают поды и семена, нарушая устоявшийся баланс в пищевых цепочках города.

Кстати, с той же проблемой столкнулись и некоторые европейские города, где климат в последние годы стал мягче, чем раньше. Например, ожереловых попугаев в последние годы замечают в Лондоне (теперь это уже не город вечных дождей, погода здесь часто стоит солнечная и теплая) и в Амстердаме.

Появились эти попугаи и в Баку, о чем свидетельствуют местные жители. Ну а что касается калифорнийских городов, так там это «пернатое бедствие» случилось уже давно.

Попугаи оккупируют и другие европейские города (на фото справа — обитатели Баку).

Как показывает практика, появление в городской среде новых видов птиц вытесняет аборигенные виды. Если вам нравятся попугаи, возможно, лучше любоваться ими в природном зоопарке или на индийском курорте. Впрочем, можно держать у себя дома птиц из питомника, адаптированных к жизни в неволе.



Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010223/55389/?fbclid=IwAR2yamg4lUKZ6FNrVrC__z3qfkYr2P00Zddv9rYdt3DEUE59dWdc5RXcik4