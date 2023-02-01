Невероятные скульптуры из песка, которые заставят вас удивиться
Песок с детства был любимой игрушкой многих из нас. Однако для некоторых это не только источник развлечения, но и средство художественного самовыражения. Так обстоит дело с Андони Бастаррикой, испанским художником, который поднял скульптуру из песка на новый уровень. Он делает массивные конструкции из песка, которые обязательно привлекают внимание. Скульптуры Андони, от устрашающих аллигаторов до милых собак, являются свидетельством красоты и универсальности этого, казалось бы, скромного материала, которым является песок.
Ранее художник рассказывал, что его творческий путь начался в 2010 году. Его самой первой работой была скульптура русалочки, которая заставила осознать, что он талантлив. По словам Андони, его руки, казалось, думали сами по себе, работая над скульптурой. Этот опыт побудил Андони оттачивать свои навыки, и в течение последнего десятилетия он посвятил себя совершенствованию своего мастерства. Прокрутите вниз, чтобы увидеть завораживающие работы!
Источник: insta
Источник: https://animalworld.com.ua/news/neverojatnyje-skulptury-iz-peska-kotoryje-zastavjat-vas-udivitsja
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