Народы, традиции и животные, павшие жертвами Великих географических открытий

Освоение европейцами новых земель имело массу побочных эффектов: вместе с туземцами, которых колонизаторы истребляли физически и морально, канули в Лету целые народы, их религии, традиции, обряды, культурные памятники и достижения цивилизаций, а флора и фауна планеты лишилась многих видов животных и растений. Мы решили рассказать о том, что утрачено навсегда — при непосредственном участии завоевателей. Главные ошибки колонистов нам помог припомнить известный путешественник, этнограф, режиссер-документалист и член Русского географического общества Леонид Круглов, на счету которого несколько экспедиций по следам русских первооткрывателей.

ОШИБКА №1: ИСТРЕБЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Подсчитано, что при создании североамериканских колоний численность индейцев с 1500 по 1900 год сократилась с 15 млн до 237 000. За одно лишь десятилетие, прошедшее с начала колонизации Пуэрто-Рико испанцами, население острова сократилось с 60 000 человек в 1505 году до 14 400 в 1515 году, а еще через 15 лет на острове осталось лишь 1500 туземцев. То же самое произошло на Ямайке: если до прихода испанцев на острове проживали десятки тысяч людей, то к 1655 году на нем не осталось ни одного коренного жителя. Похожее произошло на острове Пасхи, на Маркизских островах, на Огненной Земле….

Типичное отношение колонистов к аборигенам передают дневники первооткрывателя Америки Христофора Колумба. После первого знакомства с жителями Багамских островов в 1492 году он записал: «Эти люди ни в чем не испытывали нужды. Они заботились о своих растениях, были искусными рыбаками, каноистами и пловцами. Они строили привлекательные жилища и держали их в чистоте. Эстетически они выражали себя в дереве. У них было свободное время, чтобы заниматься игрой в мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе. …Эти люди ходят в чем мать родила, но добродушны… их можно сделать свободными и обратить в нашу святую веру. Из них получатся хорошие и искусные слуги». А следом он добавил: «50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заставить делать все, что мы хотим. Местные жители разрешают нам ходить, где мы хотим, и отдают нам все, что мы у них просим».

Уже в следующем году Колумб привез в Америку 1500 испанцев, а с ними большую партию мастифов и грейхаундов, обученных для нападения на людей. Впоследствии телами индейцев, павших жертвами массовых повешений и карательных походов, колонисты кормили собак.

Освобождая земли для выпаса скота, европейцы отстреливали жителей Огненной Земли как диких животных, что привело в итоге к вымиранию всего народа. Между тем обычай аборигенов разводить на берегу костры спас многие корабли, в том числе европейские, от кораблекрушений и подарил название самой местности.

На границе Перу, Бразилии, Колумбии, в районе реки Живари, где еще кочуют последние представители первородных племен, до сих пор идет война, которая началась 200 лет назад. Наплыв поселенцев, нелегальных золотоискателей, искателей ценных пород дерева вызывает постоянные столкновения: индейцев отстреливают, как и в былые времена, а в ответ они вынуждены защищаться, убивая чужаков на своих территориях.

ОШИБКА №2: УНИЧТОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

В VII–XIII веках на кораблях колонистов, прибывающих на острова, везли скот — это были либо козы, либо овцы. Захваченные территории поселенцы, как правило, использовали для разведения своих животных. И это привело к масштабным катастрофам повсюду: в Австралии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее и на всех крупных островах и материках, где селились европейцы. Козы выкашивали огромные территории, кошки уничтожали птиц, не все из которых были летающими, проблемой были завезенные собаки, свиньи, кролики, крысы… Из-за нашествия домашних животных колонизаторов на Галапагосских островах исчезли абингдонские слоновые черепахи и игуаны, гигантские рисовые крысы были уничтожены на Малых Антильских островах, вымерли додо, маврикийский земляной гусь и чубатый попугай на острове Маврикий.

В Тасмании переселенцы невзлюбили сумчатого волка. Фермеры считали, что именно эти волки воруют у них овец. В 2013 году австралийские ученые реабилитировали вид, указав, что их слаборазвитая челюсть не позволяла охотиться на такую крупную добычу, но было уже поздно.

ОШИБКА №3: ВЫРУБКА ЛЕСОВ

Аборигены никогда не вырубали леса. В анимистическом мировоззрении лес — это живое существо, в котором обитают духи предков. Это представление существовало у многих народов: у индейцев Амазонки, у папуасов, населяющих Папуа — Новую Гвинею. А приходящие европейцы и мусульманские захватчики легко уничтожали леса, осваивая новые территории. Такое отношение со временем привело к глобальной экологической катастрофе, которую мы наблюдаем сейчас.

Остров Борнео лишился 70–80% леса, служившего домом тиграм, слонам, орангутанам и другим животным. Освобожденные территории пошли под пальмовые плантации для производства пальмового масла.

Амазонка потеряла 30–40% лесного покрова. Последние дикие племена поставлены на грань выживания.

ОШИБКА №4: УНИЧТОЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ, ПАМЯТНИКОВ И РЕЛИГИЙ

Европейская цивилизация с чувством превосходства насаждала христианство в своих колониях. Под запрет попадали языческие боги и другие базовые вещи в культурах народов. Уничтожались книги, изображения, письменность, храмы, крепости и целые города.

Конкистадоры уничтожали облицованные золотом храмы, движимые желанием наживы. Лишь небольшая часть золотых предметов была спрятана и впоследствии найдена в ритуальных захоронениях, например на дне озера — это сохранялось по чистой случайности. Испанцы же с уникальными творениями первобытного искусства обходились очень просто: они их переплавляли в слитки и отправляли в Европу. Это было золото на вес, культура и традиция инков их совершенно не интересовали.

В 1562 году испанский инквизитор Диего де Ланда Кальдерон сжег десятки рукописей майя, уничтожив большую часть майянской литературы. Лишь три книги были сохранены и отправлены для курьезного разглядывания в Европу. Но у самих индейцев книг не осталось, а в них содержится вся квинтэссенция культуры народов майя: их легенды, мифы, традиции, история.

В Патагонии сохранился знаменитый храм индейцев. Он представляет собой пещеру, на стенах которой многие поколения юношей и девушек, прошедших инициацию, оставляли отпечатки своих рук. Эта традиция тоже прервалась. Храм стоит, а людей уже нет в живых: патагонские народы были практически полностью уничтожены во время освоения Америки и.

На Маркизских островах до прихода европейцев была удивительная традиция: по рисункам на теле человека можно было изучить всю его жизнь и всю историю его рода. С приходом европейцев тату попали под запрет, так же как и религия. Во всей Океании теперь не встретишь татуированных людей, эта традиция исчезла повсеместно.

Леонид Круглов: «На Маркизских островах я нашел только двух человек, которые были татуированы в той же традиции, что и 200 лет назад. Эти татуировки очень похожи на те, что нарисовали наши исследователи 200 лет назад. И оказалось, что местные жители делают их по тем самым русским гравюрам, которые сделали наши моряки. Они были опубликованы и дошли до острова».

Источник: https://dzen.ru/a/Y3ZlguN6nRRMCMsG