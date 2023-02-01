Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Не так давно в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». Первый этап соревнований, во время которого конкурсантки выходили на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах.

Сегодня мы посмотрим на красивые национальные костюмы.

Мисс Индия. (Фото Josh Brasted):

Мисс Китай. (Фото Josh Brasted):

Мисс Сальвадор. (Фото Josh Brasted):

Мисс Франция. (Фото Josh Brasted):

Мисс Вьетнам. (Фото Josh Brasted):

Мисс Испания. (Фото Josh Brasted):

Мисс Исландия. (Фото Josh Brasted):

Мисс Багамы. (Фото Josh Brasted):

Мисс Украина. (Фото Josh Brasted):

Мисс Аргентина. (Фото Josh Brasted):

Мисс Польша. (Фото Josh Brasted):

Мисс Британские Виргинские острова. (Фото Josh Brasted):

Мисс Камерун. (Фото Josh Brasted):

Мисс Ливан. (Фото Josh Brasted):

Мисс Нигерия. (Фото Josh Brasted):

Мисс Кыргызстан. (Фото Josh Brasted):

Мисс Турция. (Фото Josh Brasted):

Мисс Бахрейн. (Фото Josh Brasted):

Мисс Ямайка. (Фото Josh Brasted):

Мисс Корея. (Фото Josh Brasted):

Мисс Колумбия. (Фото Josh Brasted):

Мисс Перу. (Фото Josh Brasted):

Мисс Мальта. (Фото Josh Brasted):

Мисс Нидерланды. (Фото Josh Brasted):

Мисс Армения. (Фото Josh Brasted):

Мисс Мексика. (Фото Josh Brasted):

Источник: oveopium.ru/moda/kostyumy-s-71-konkursa-miss-vselennaya.html