Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Не так давно в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». Первый этап соревнований, во время которого конкурсантки выходили на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах.

Сегодня мы посмотрим на красивые национальные костюмы.

Мисс Индия. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Китай. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Сальвадор. (Фото Josh Brasted):

Мисс Сальвадор

Мисс Франция. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Вьетнам. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Испания. (Фото Josh Brasted):

Мисс Испания

Мисс Исландия. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Багамы. (Фото Josh Brasted):

Мисс Багамы

Мисс Украина. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Аргентина. (Фото Josh Brasted):

Мисс Аргентина

Мисс Польша. (Фото Josh Brasted):

Мисс Польша

Мисс Британские Виргинские острова. (Фото Josh Brasted):

Мисс Британские Виргинские острова

Мисс Камерун. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Ливан. (Фото Josh Brasted):

Мисс Ливан

Мисс Нигерия. (Фото Josh Brasted):

Мисс Нигерия

Мисс Кыргызстан. (Фото Josh Brasted):

Мисс Кыргызстан

Мисс Турция. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Бахрейн. (Фото Josh Brasted):

Мисс Бахрейн

Мисс Ямайка. (Фото Josh Brasted):

Мисс Ямайка

Мисс Корея. (Фото Josh Brasted):

Мисс Корея

Мисс Колумбия. (Фото Josh Brasted):

Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»

Мисс Перу. (Фото Josh Brasted):

Мисс Перу

Мисс Мальта. (Фото Josh Brasted):

Мисс Мальта

Мисс Нидерланды. (Фото Josh Brasted):

Мисс Нидерланды

Мисс Армения. (Фото Josh Brasted):

Мисс Армения

Мисс Мексика. (Фото Josh Brasted):

Мисс Мексика

Источник: oveopium.ru/moda/kostyumy-s-71-konkursa-miss-vselennaya.html

01.02.2023 - Posted by | Праздник....

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