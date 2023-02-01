Костюмы с 71 Конкурса «Мисс Вселенная»
Не так давно в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». Первый этап соревнований, во время которого конкурсантки выходили на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах.
Сегодня мы посмотрим на красивые национальные костюмы.
Мисс Индия. (Фото Josh Brasted):
Мисс Китай. (Фото Josh Brasted):
Мисс Сальвадор. (Фото Josh Brasted):
Мисс Франция. (Фото Josh Brasted):
Мисс Вьетнам. (Фото Josh Brasted):
Мисс Испания. (Фото Josh Brasted):
Мисс Исландия. (Фото Josh Brasted):
Мисс Багамы. (Фото Josh Brasted):
Мисс Украина. (Фото Josh Brasted):
Мисс Аргентина. (Фото Josh Brasted):
Мисс Польша. (Фото Josh Brasted):
Мисс Британские Виргинские острова. (Фото Josh Brasted):
Мисс Камерун. (Фото Josh Brasted):
Мисс Ливан. (Фото Josh Brasted):
Мисс Нигерия. (Фото Josh Brasted):
Мисс Кыргызстан. (Фото Josh Brasted):
Мисс Турция. (Фото Josh Brasted):
Мисс Бахрейн. (Фото Josh Brasted):
Мисс Ямайка. (Фото Josh Brasted):
Мисс Корея. (Фото Josh Brasted):
Мисс Колумбия. (Фото Josh Brasted):
Мисс Перу. (Фото Josh Brasted):
Мисс Мальта. (Фото Josh Brasted):
Мисс Нидерланды. (Фото Josh Brasted):
Мисс Армения. (Фото Josh Brasted):
Мисс Мексика. (Фото Josh Brasted):
Источник: oveopium.ru/moda/kostyumy-s-71-konkursa-miss-vselennaya.html
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