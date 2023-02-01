Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Как обезьян учат языкам людей? И какие из приматов достигли наибольших успехов?

А здесь Канзи и его сестра Панбаниша общаются с исследователем. Панбаниша выучилась нескольким десяткам жестов от своего брата.

Человекообразные обезьяны очень умны, быстро обучаются и в возрасте 2-3 лет не уступают человеческим ровесникам по многим параметрам. Они даже неплохо понимают речь, но вот с её воспроизведением возникают трудности. Их очень ограничивает отсутствие специализированных центров мозга и неподходящий голосовой аппарат.

Алло, привет! Прости, не могу говорить членораздельно, позвоню как эволюционирую.

Алло, привет! Прости, не могу говорить членораздельно, позвоню как эволюционирую.

Чтобы вы понимали глубину проблемы: после долгих лет тренировок шимпанзе по имени Вики научилась лишь уверенно произносить 4 (!) слова. Дело было в 50-х годах прошлого века, и ни одна обезьяна не побила её рекорд.

Все человекообразные обезьяны имеют свои системы жестов. Некоторые из них включают до 80 символов!

Все человекообразные обезьяны имеют свои системы жестов. Некоторые из них включают до 80 символов!

Но отрицательный результат — тоже результат. Убедившись, что прямое обучение речи невозможно, учёные решили перейти на жестовые языки. Благо, кисти наших родичей от наших почти не отличаются, а в ловкости даже превосходят. В начале 60-х Ален и Беатриса Гарднеры, психологи из США, получили в своё распоряжение самку шимпанзе по кличке Уошо и начали эксперимент.

Уошо в преклонном возрасте. К этому моменту она знала около 360 слов.

Уошо в преклонном возрасте. К этому моменту она знала около 360 слов.

Программа обучения была схожа с программой обучения детей. Сначала Уоше показывали предмет или действие, затем складывали её пальцы в подходящий жест. Когда небольшой набор жестов был усвоен, исследователи подключили множество игр с разнообразными наградами. Итог такого обучения был поразителен — через 5 лет после начала эксперимента она знала 160 слов!

Болтают о своём, о женском.

Болтают о своём, о женском.

Причём всеми этими словами она пользовалась довольно свободно. Слово «шляпа» обезьяна использовала для обозначения головных уборов любых форм и размеров, включая шапки с кепками. Со временем она научилась даже комбинировать до 3 знаков, чтобы точнее выражать свои желания. Например, последовательно сложенные знаки «еда» и «питьё» она использовала для обозначения домашнего холодильника — практически всю свою жизнь Уошо прожила у Гарднеров дома.

Уошо засветилась и на телеэкранах. Она стала главной героиней 3 документальных фильмов.

Уошо засветилась и на телеэкранах. Она стала главной героиней 3 документальных фильмов.

Этот опыт переняли другие исследователи, и к 1972 году в Оклахомском университете проживало больше десятка шимпанзе, более или менее разбирающихся в американском жестовом языке. Методики, полученные при обучении Уошо, помогли и при обучении обезьян других видов. Отличные результаты показала Коко, самка гориллы, выучившая около тысячи знаков! С ней можно было общаться на разные темы, от еды до украшений, но больше всего Коко нравилось разговаривать о кошках.

Коко говорит "кошка".

Коко говорит "кошка".

Но многие другие приматы так и не смогли осилить язык. Хуже всего справлялись животные, которых начали обучать через 5-6 лет после рождения. Их мозг уже прошёл наиболее активную фазу роста, поэтому животные с трудом могли выучить десяток слов.

К 45 годам Коко позволили выбрать себе двух котят. Она заботилась о животинках почти 2 года, после чего умерла от старости.

К 45 годам Коко позволили выбрать себе двух котят. Она заботилась о животинках почти 2 года, после чего умерла от старости.

Язык тяжело давался и Матате, самке бонобо, которую пытались обучить языку при помощи клавиатуры с лексиграммами — специальными значками. Матата показала очень посредственные способности к изучению языка. А вот её приёмный сын, Канзи, научился правильно использовать несколько лексиграмм просто наблюдая за своей матерью, чего ранее никогда не случалось. В 1988 году, когда Канзи было 8 лет, он стал объектом специальной исследовательской программы. В течение 9 месяцев обезьяна получала устные просьбы и правильно выполняла их в 74% случаев. А вот малышка Алия, человек 2 лет от роду, смогла осилить только 65% инструкций.

Канзи пытается сказать... что-то. Боюсь, обезьяна знает американский жестовый на несколько порядков лучше меня((

Канзи пытается сказать… что-то. Боюсь, обезьяна знает американский жестовый на несколько порядков лучше меня((

Канзи жив до сих пор, ему 42 года. И его лексический запас огромен! В 2006 исследователи утверждали, что он понимает около 3000 слов, знает несколько сотен лексиграмм и несколько жестов, которые он освоил самостоятельно. И все эти символы и жесты он прекрасно комбинирует друг с другом.

Канзи рядом с компьютером для общения.

Канзи рядом с компьютером для общения.

К сожалению, даже поразительный талант Канзи имеет свои ограничения. Примат способен общаться только короткими простыми предложениями, не полностью понимает значения некоторых слов и не видит разницы между единственным и множественным числом. Канзи может задавить своим интеллектом любого двухлетнего ребёнка, но вот пятилетка ему уже не по силам.

А здесь Канзи и его сестра Панбаниша общаются с исследователем. Панбаниша выучилась нескольким десяткам жестов от своего брата.

А здесь Канзи и его сестра Панбаниша общаются с исследователем. Панбаниша выучилась нескольким десяткам жестов от своего брата.

Источник: https://dzen.ru/a/Y9cDU8vkU03U4NY_

01.02.2023 - Posted by | Животные

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