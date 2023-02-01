Как обезьян учат языкам людей? И какие из приматов достигли наибольших успехов?

Человекообразные обезьяны очень умны, быстро обучаются и в возрасте 2-3 лет не уступают человеческим ровесникам по многим параметрам. Они даже неплохо понимают речь, но вот с её воспроизведением возникают трудности. Их очень ограничивает отсутствие специализированных центров мозга и неподходящий голосовой аппарат.

Алло, привет! Прости, не могу говорить членораздельно, позвоню как эволюционирую.

Чтобы вы понимали глубину проблемы: после долгих лет тренировок шимпанзе по имени Вики научилась лишь уверенно произносить 4 (!) слова. Дело было в 50-х годах прошлого века, и ни одна обезьяна не побила её рекорд.

Все человекообразные обезьяны имеют свои системы жестов. Некоторые из них включают до 80 символов!

Но отрицательный результат — тоже результат. Убедившись, что прямое обучение речи невозможно, учёные решили перейти на жестовые языки. Благо, кисти наших родичей от наших почти не отличаются, а в ловкости даже превосходят. В начале 60-х Ален и Беатриса Гарднеры, психологи из США, получили в своё распоряжение самку шимпанзе по кличке Уошо и начали эксперимент.

Уошо в преклонном возрасте. К этому моменту она знала около 360 слов.

Программа обучения была схожа с программой обучения детей. Сначала Уоше показывали предмет или действие, затем складывали её пальцы в подходящий жест. Когда небольшой набор жестов был усвоен, исследователи подключили множество игр с разнообразными наградами. Итог такого обучения был поразителен — через 5 лет после начала эксперимента она знала 160 слов!

Болтают о своём, о женском.

Причём всеми этими словами она пользовалась довольно свободно. Слово «шляпа» обезьяна использовала для обозначения головных уборов любых форм и размеров, включая шапки с кепками. Со временем она научилась даже комбинировать до 3 знаков, чтобы точнее выражать свои желания. Например, последовательно сложенные знаки «еда» и «питьё» она использовала для обозначения домашнего холодильника — практически всю свою жизнь Уошо прожила у Гарднеров дома.

Уошо засветилась и на телеэкранах. Она стала главной героиней 3 документальных фильмов.

Этот опыт переняли другие исследователи, и к 1972 году в Оклахомском университете проживало больше десятка шимпанзе, более или менее разбирающихся в американском жестовом языке. Методики, полученные при обучении Уошо, помогли и при обучении обезьян других видов. Отличные результаты показала Коко, самка гориллы, выучившая около тысячи знаков! С ней можно было общаться на разные темы, от еды до украшений, но больше всего Коко нравилось разговаривать о кошках.

Коко говорит "кошка".

Но многие другие приматы так и не смогли осилить язык. Хуже всего справлялись животные, которых начали обучать через 5-6 лет после рождения. Их мозг уже прошёл наиболее активную фазу роста, поэтому животные с трудом могли выучить десяток слов.

К 45 годам Коко позволили выбрать себе двух котят. Она заботилась о животинках почти 2 года, после чего умерла от старости.

Язык тяжело давался и Матате, самке бонобо, которую пытались обучить языку при помощи клавиатуры с лексиграммами — специальными значками. Матата показала очень посредственные способности к изучению языка. А вот её приёмный сын, Канзи, научился правильно использовать несколько лексиграмм просто наблюдая за своей матерью, чего ранее никогда не случалось. В 1988 году, когда Канзи было 8 лет, он стал объектом специальной исследовательской программы. В течение 9 месяцев обезьяна получала устные просьбы и правильно выполняла их в 74% случаев. А вот малышка Алия, человек 2 лет от роду, смогла осилить только 65% инструкций.

Канзи пытается сказать… что-то. Боюсь, обезьяна знает американский жестовый на несколько порядков лучше меня((

Канзи жив до сих пор, ему 42 года. И его лексический запас огромен! В 2006 исследователи утверждали, что он понимает около 3000 слов, знает несколько сотен лексиграмм и несколько жестов, которые он освоил самостоятельно. И все эти символы и жесты он прекрасно комбинирует друг с другом.

Канзи рядом с компьютером для общения.

К сожалению, даже поразительный талант Канзи имеет свои ограничения. Примат способен общаться только короткими простыми предложениями, не полностью понимает значения некоторых слов и не видит разницы между единственным и множественным числом. Канзи может задавить своим интеллектом любого двухлетнего ребёнка, но вот пятилетка ему уже не по силам.

А здесь Канзи и его сестра Панбаниша общаются с исследователем. Панбаниша выучилась нескольким десяткам жестов от своего брата.

Источник: https://dzen.ru/a/Y9cDU8vkU03U4NY_