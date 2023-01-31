5 уникальных мест России, от которых захватывает дух

В России сотни мест, от которых захватывает дух: величественные озера, неприступные крепости, пологие равнины и остроконечные вершины.

«Мертвая дорога»

Это один из самых масштабных проектов ГУЛАГа: железная дорога Чум — Салехард — Игарка была построена в зоне вечной мерзлоты, всего в 200 километрах к югу от Северного полярного круга, в рекордные сроки. Первый участок был сдан в 1947 году.

Строительство «Мертвой дороги» было заморожено в 1953 году — после смерти Иосифа Сталина.



На многих участках Трансполярной магистрали сохранилась инфраструктура. В частности, лагерные бараки, колесные пары со спицами, крытые немецкие вагоны и даже ржавые паровозы встречаются среди лесов и болот Западно‑Сибирской низменности каждые несколько километров.

«Кенозерье»



В национальном парке «Кенозерье» сохранились памятники деревянные зодчества, в частности — церкви с расписными потолками — «небесами».



Он входит в список особо охраняемых природных территорий Архангельской области. По завоведнику проложены экологические маршруты. Самая популярная из них — 36-километровая тропа, идущая через Порженский погост от Кенозера к Лекшмозеру.



В «Кенозерье» проходили съемки фильма‑фантазии на тему русской деревни Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Молога



Город Молога — ровесник Москвы — был затоплен в 1947 году во время строительства Рыбинской ГЭС. Он находился в 32 километрах от Рыбинска, в Ярославской области. За десять лет до затопления, в 1937 году, началось переселение: каменные дома взрывали, а деревянные — разбирали и переплавляли по реке в другое место. Всего за десять лет переселили 130 тысяч человек. Помимо Мологи, было затоплено более семи сотен окрестных сел и деревень.



Когда уровень воды в водохранилище опускается, из‑под воды показываются фундаменты домов и храмов, печные изразцы, битая посуда и кости из бывших могил. Познакомиться с печальной историей Мологи можно в музее Мологского края, основанного в 1995 году в Рыбинске.

«Царство вечной мерзлоты»



Внутри нетающего ледника на месте заброшенной штольни, неподалеку от Якутии, располагается туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты». В советские годы здесь был погреб для хранения продуктов.



Даже в теплое время года температура воздуха не поднимается выше — 4 °C. В экспозиции собраны ледяные скульптуры, которые подсвечиваются разноцветными огнями, кости мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и других животных ледникового периода.

Абрау‑Дюрсо



Первое шампанское, произведенное на легендарном заводе в Абрау‑Дюрсо, основанном в 1870-х годах по указу Александра II, поступило в продажу в 1898 году. В XX веке здесь производили «Советское шампанское»: в год выпускалось около трех миллионов бутылок. Сегодня здесь проводят экскурсии с дегустациями, в ходе которой вам предложат пять сортов шампанского. Здесь можно посетить старинные подвалы и тоннели, построенные в XIX веке, и стать свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин.

Источник: https://tursputnik.com/2016/12/5-unikalnyh-mest-rossii-ot-kotoryh-zahvatyvaet-duh.html