Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Сумасшедшая керамика

С 19 лет американец Mitchell Grafton работает с керамикой. Руку уже набил, а фантазии хоть отбавляй))

Источник: https://ya-superpuper.com/2015/05/sumasshedshaya-keramika.html

31.01.2023 - Posted by | Креатив...

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