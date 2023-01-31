День рождения русской водки — история, интересные факты, картинки…… \ С Днем рождения русской водки — прикольные поздравления
Мало кто знает, что в России существует такая дата, как День рождения русской водки. В календаре он отмечен 31 января. И не удивительно, что такой праздник возник именно в России, ведь водка — это, можно сказать, национальный продукт и самый почитаемый из всех алкогольных напитков среди россиян. И то, что такой неофициальный праздник существует в России — это вполне логично. Но, откуда появилась эта дата — 31 января? Давайте разберемся.
Почему 31 января считается днем рождения русской водки?
Событие, послужившее причиной неформально установленному празднику — Дню рождения русской водки, случилось 31 января 1865 года. Именно в этот день, как говорит история, в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертацию можно увидеть в музее великого русского ученого в Санкт-Петербургском государственном университете.
Правда ли, что Менделеев является отцом русской водки?
В своей работе Менделеев больше уделял внимание химическим процессам, происходящим при соединении спирта и воды, а не вкусовым качествам получаемого путем смешивания раствора. Целью работы ученого было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от их концентрации и температуры. Оказалось, что при смешивании спирта с водой часть конечного продукта исчезает. Ученый объяснил химию этого процесса и рассчитал, что 40% спирта и 60% воды дают идеальный раствор с точки зрения сохранения конечного объема. Однако, ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемого раствора на живой организм в диссертации не говорится ни слова.
Но почему-то многие обыватели уверены, придумал рецепт первой российской сорокаградусной водки, которая получила название «Московская особая» и в 1984 году была запатентована российским правительством. Все эти утверждения являются мифом и к созданию водки, как напитка, он не имел никакого отношения. Но, несмотря на это, дата дня рождения русской водки оказалась привязана именно к дню защиты Менделеевым своей диссертации.
Почему водка имеет крепость 40 градусов?
Как мы уже писали — целью проводимого исследования Менделеева было выяснить — при каком соотношении спирта и воды сохраняется максимальный объем готового продукта (раствора). Именно такая пропорция как 40% спирта и 60% воды, которая сохранила максимальный объем получаемой «водки» оказалась близка к 40°. Однако гастрономические (вкусовые) качество водки все-же гораздо лучше при более высокой крепости — 42-43°, но конечного продукта, при получении раствора именно такой крепости получается гораздо меньше. Возможно именно поэтому эталоном крепости при производстве водки был принят именно 40° раствор — ведь и на вкус неплоха и в объеме выигрывает.
Теперь вы понимаете почему именно это соотношение было взято в качестве эталона водки?
Где и кем была изобретена водка?
Картина Петрова-Водкина «Ветка яблони»
Ну, а как же все-таки водка? Когда и где она появилась впервые? Кто ее изобретатель?
Само слово «водка» в его современном значении в России появилось после XIV века, однако раннее напиток, который сначала не был сорокоградусным, называли «хлебное вино». Государственный же стандарт, регламентирующий крепость этого алкогольного напитка был введен в России с 1936 года.
Многие захотят поспорить, но как утверждают древние источники, водку изобрели вовсе не в России. Правообладателем рецепта 40° водки может выступать даже Скандинавия. Ведь как утверждают источники, привезено белое хлебное вино в Россию было именно из Скандинавии в 16 веке. Однако, имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11—12 веках, но это были напитки не похожие на водку. Кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была догмой. Традиционно выпускали напитки и 38, 45 и даже 56 градусов.
Также известно, что и в древнем Китае и в Восточной Азии напитки, подобные водке также существовали очень давно. Поэтому достоверно узнать — где и когда появился первый рецепт именно водки, мы узнать вряд ли сможем.
Ну, а то что чистый спирт существует достаточно давно — это уже ни для кого не секрет. Дело в том, что его смогли создать арабы еще в далеком VI веке нашей эры. Получение спирта значительно усилило распространение пьянства среди мусульман, что вследствие могло привести к тому, что в своде мусульманских законов появился запрет алкоголя. До сих пор среди мусульман считается недопустимым принятие крепких алкогольных напитков.
Как отмечают День рождения водки в России?
День рождения водки даже отмечают некоторые любители этого напитка. Ну, как говорится, был бы повод… К счастью, а для кого то, может, и к сожалению, в 2019 году 31 января приходится на четверг и возможность побаловать себя горячительным напитком будет не у многих — ведь в пятницу — на работу…
В музеях водки, которые есть в России, 31 января, в честь Дня рождения русской водки, обычно, устраивают интересные мероприятия для тех, кто интересуется историей создания этого самого известного русского горячительного напитка. К примеру, бесплатная познавательная экскурсия 31 января пройдет в Измайловском кремле в Музее истории водки. Также Музей подготовил специальную праздничную программу. Но, конечно, угощать водкой вас там, скорее всего, никто не будет.
И все же, вспоминая или отмечая День рождения водки, следует помнить, что алкоголь наносит безусловный вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований, а также примерами исковерканных судеб не только злоупотреблявших алкоголем, но и их родных и близких.
Дмитрий Иванович Менделеев и его Раствор (из сериала «Нереальная история)
«Нереальная история» — это сатирический альманах, в основу которого легли наиболее известные события российской истории с древнейших времен до наших дней. Отметили здесь и Дмитрия Ивановича Менделеева.
10 интересные фактов о русской водке
- Дмитрий Иванович Менделеев в 1865 году 31 января защитил докторскую диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою».
- Вино хлебное, казенное, русское — все это старинные российские названия водки.
- С2H5OH — это химическая формула этилового спирта. Водка — это раствор этилового спирта в воде. У растворов нет общей формулы.
- Директор музея Д. И. Менделеева доктор химических наук Игорь Дмитриев по поводу 40-градусной водки сказал следующее:
«Её изобрело русское правительство в то время, когда Менделееву было 9 лет от роду. В те времена акциз брали с градуса, его надо было измерять, а шкала измерений была неточной. Кроме того, оказывалось, что на пути от производителя к потребителям (розничная торговля) водка имела свойство снижать градусы. Тогда правительство издало указ, по которому водка должна была поступать к потребителю исключительно 40-градусной, минимум — 38-градусной. В противном случае участникам процесса грозила уголовная ответственность.»
- Государь Петр I в свое время ввел понятие штрафная рюмка — это была очень большая чарка, в которую вмещалось полтора литра водки. Такое преподношение полагалось опоздавшему к застолью и его нужно было выпить залпом. Правда и водка тогда могла быть совсем другой — не больше 20 градусов.
- На вынос водку покупали ведрами. Московское ведро вмещало 12,5 литров. В то время любая тара стоила намного дороже самой водки, поэтому «на разлив» было дешевле. Но спиваться народу царь Петр не давал. Особых почитателей водки награждали медалью за пьянство.
- Благодарить за услугу, награждать за храбрость и другие заслуги также стали при Петре Первом. Эта традиция осталась и по ныне. В деревнях до сих пор соседа за какую-то помощь можно отблагодарить водкой или самогонкой. Еще в 80-90 годы 20-го столетия за бутылку водки у рыбаков можно было купить икряного осетра.
- В дореволюционной России 1 литр жидкой российской валюты стоил примерно 41, 67 копейки.
- В 1914 году, с началом Первой мировой войны в России был введен сухой закон, который действовал до 1936 года. Тогда же в СССР был принят государственный стандарт, в соответствии с которым чистая водно-спиртовая смесь получала официальное название «водка».
- Мало кто знает, но водку, также как и другие алкогольные напитки не желательно смешивать. Свойства у одного напитка разных сортов и марок могут отличаться друг от друга и смешивание «разной водки» может вызвать нежелательные последствия на организм, даже если выпить не очень много. Наиболее частым явлением бывает головная боль.
День рождения русской водки — картинки прикольные
Есть праздник славный на Руси —
Его назвали — Водкодень.
Ты у любого попроси:
Нальют 100 грамм,
Кому не лень.
И все же, празднуя его,
Ты дозу ограничь, мужик.
Увы, статистика твердит:
Без меры пить народ привык.
Источник: https://megapozitiv.com/den-rozhdenija-russkoj-vodki-istorija-fakty-kartinki.html
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С Днем рождения русской водки — прикольные поздравления и картинки
31 января в России отмечают малоизвестный праздник — День рождения русской водки. Отмечать этот праздник или нет — ваше право, но поздравить друзей возможно вы все-таки захотите. Специально для этого мы подобрали и создали прикольные картинки с Днем рождения русской водки, которые вы можете скачать с нашего сайта совершенно бесплатно. Также мы собрали самые прикольные и смешные поздравления в стихах.
Прикольные поздравления с Днем рождения русской водки
У русской водки день рожденья.
Его все любят отмечать.
И пуще прежнего везения
Мы будем в этот день желать.
И будем мы желать здоровья,
Веселья, песен удалых.
А также – вкусного застолья,
Чтоб больше собралось своих.
Размах души – секрет давнишний.
Его так просто разгадать.
И никогда не будет лишним
Хороший праздник отмечать.
Ах, водка, совершеннейший напиток!
Сегодня на столе ее избыток,
Мы полюбуемся бутылок батареей,
Пусть водка нас в январский день согреет!
Напиток этот разойдется ходко,
Есть оправдание — ведь День рожденья водки!
Тебя, родная Водка,
Поздравить с Днем Рожденья
Мы собрались сегодня
За праздничным столом!
Есть на столе селедка,
Закуски и соленья,
И значит в праздник Водки
За здравие нальем!
Хочу поздравить тебя, друг,
С великим праздником сегодня.
Сей праздник, несомненно, крут,
Значительней, чем новогодний!
Его ты станешь отмечать,
И всей душой его полюбишь,
И «ДА!» все время отвечать,
Когда звучит: «А третьим будешь?»
Давай нальем, мой друг, по сотке.
Сегодня день рождения водки!
В миг беды и счастья день
Лишь она находка.
Отмечает праздник нынче
Дорогая водка!
Выпивать желаю в меру,
Помнить про последствия,
Отведет пусть русская
Все печали, бедствия.
Денёк для водки выбран правильно!
Её сегодня вспомнят сразу:
Ведь после новогодних праздников
Всегда кончаются запасы.
Он от погоды независимый
И от политики свободный,
И, стало быть, друзья, воистину
День Водки – праздник всенародный!
И размышлять не будем долго мы,
К такому поводу привыкнем,
И за неё – родную, добрую —
Её же самую и выпьем!
Много лет тому назад
Гений Менделеев
Водку нашу изобрел,
Стало веселее,
Сорок градусов она,
Крепкая, родная,
Каждый русский человек
Вкус ее признает,
Всем желаем пить с умом
И с закуской вкусной,
Дозу нужно соблюдать,
Не теряя чувства!
Есть праздник славный на Руси —
Его назвали — Водкодень.
Ты у любого попроси:
Нальют 100 грамм, кому не лень.
И все же, празднуя его,
Ты дозу ограничь, мужик.
Увы, статистика твердит:
Без меры пить народ привык.
На Дне рожденья пить у водки
Мне не случалось никогда,
Хоть и хотелось до чесотки,
Поверьте на слово, друзья.
Но, как-то все не получалось
Успехов водке пожелать,
И чтобы вечно не кончалась
Ее земная благодать.
И вот дорвался, с Днем рожденья —
Напиток полный торжества!
Который все мои стремленья
Продлил по-жизни раза в два!
Водка — русская душа,
До чего же хороша!
В каждый праздник с нами водка,
Огурец, лучок, селёдка.
С водкой весело нам жить,
Не приходится тужить,
На душе от водки радость,
А на завтра будет гадость,
Голова будет конать,
Руки мЕленько дрожать,
А вообще-то поздравляю,
Вам такого не желаю!
Водка русская — бальзам
От душевых мук и ран.
Только средь своих друзей
Веселись и водку пей!
Если меру будешь знать,
Можешь смело выпивать!
Водке нынче, в День рожденья,
Всего света поздравленья!
Люблю я Водку под соляночку
И под огурчик бочковой.
Едва тебя пропустишь шкляночку,
Как жизнь становится иной!
Твой мне по сердцу День рождения,
России самый главный бренд.
Души ты русской воплощение,
Её ты главный элемент.
Источник: https://megapozitiv.com/s-dnem-rozhdenija-russkoj-vodki-prikolnye-pozdravlenija-i-kartinki.html
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