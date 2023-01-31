День рождения русской водки — история, интересные факты, картинки…… \ С Днем рождения русской водки — прикольные поздравления

Мало кто знает, что в России существует такая дата, как День рождения русской водки. В календаре он отмечен 31 января. И не удивительно, что такой праздник возник именно в России, ведь водка — это, можно сказать, национальный продукт и самый почитаемый из всех алкогольных напитков среди россиян. И то, что такой неофициальный праздник существует в России — это вполне логично. Но, откуда появилась эта дата — 31 января? Давайте разберемся.

Почему 31 января считается днем рождения русской водки?

Событие, послужившее причиной неформально установленному празднику — Дню рождения русской водки, случилось 31 января 1865 года. Именно в этот день, как говорит история, в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертацию можно увидеть в музее великого русского ученого в Санкт-Петербургском государственном университете.

Правда ли, что Менделеев является отцом русской водки?

В своей работе Менделеев больше уделял внимание химическим процессам, происходящим при соединении спирта и воды, а не вкусовым качествам получаемого путем смешивания раствора. Целью работы ученого было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от их концентрации и температуры. Оказалось, что при смешивании спирта с водой часть конечного продукта исчезает. Ученый объяснил химию этого процесса и рассчитал, что 40% спирта и 60% воды дают идеальный раствор с точки зрения сохранения конечного объема. Однако, ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемого раствора на живой организм в диссертации не говорится ни слова.

Но почему-то многие обыватели уверены, придумал рецепт первой российской сорокаградусной водки, которая получила название «Московская особая» и в 1984 году была запатентована российским правительством. Все эти утверждения являются мифом и к созданию водки, как напитка, он не имел никакого отношения. Но, несмотря на это, дата дня рождения русской водки оказалась привязана именно к дню защиты Менделеевым своей диссертации.

Почему водка имеет крепость 40 градусов?

Как мы уже писали — целью проводимого исследования Менделеева было выяснить — при каком соотношении спирта и воды сохраняется максимальный объем готового продукта (раствора). Именно такая пропорция как 40% спирта и 60% воды, которая сохранила максимальный объем получаемой «водки» оказалась близка к 40°. Однако гастрономические (вкусовые) качество водки все-же гораздо лучше при более высокой крепости — 42-43°, но конечного продукта, при получении раствора именно такой крепости получается гораздо меньше. Возможно именно поэтому эталоном крепости при производстве водки был принят именно 40° раствор — ведь и на вкус неплоха и в объеме выигрывает.

Теперь вы понимаете почему именно это соотношение было взято в качестве эталона водки?

Где и кем была изобретена водка?

Картина Петрова-Водкина «Ветка яблони»

Ну, а как же все-таки водка? Когда и где она появилась впервые? Кто ее изобретатель?

Само слово «водка» в его современном значении в России появилось после XIV века, однако раннее напиток, который сначала не был сорокоградусным, называли «хлебное вино». Государственный же стандарт, регламентирующий крепость этого алкогольного напитка был введен в России с 1936 года.

Многие захотят поспорить, но как утверждают древние источники, водку изобрели вовсе не в России. Правообладателем рецепта 40° водки может выступать даже Скандинавия. Ведь как утверждают источники, привезено белое хлебное вино в Россию было именно из Скандинавии в 16 веке. Однако, имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11—12 веках, но это были напитки не похожие на водку. Кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была догмой. Традиционно выпускали напитки и 38, 45 и даже 56 градусов.

Также известно, что и в древнем Китае и в Восточной Азии напитки, подобные водке также существовали очень давно. Поэтому достоверно узнать — где и когда появился первый рецепт именно водки, мы узнать вряд ли сможем.

Ну, а то что чистый спирт существует достаточно давно — это уже ни для кого не секрет. Дело в том, что его смогли создать арабы еще в далеком VI веке нашей эры. Получение спирта значительно усилило распространение пьянства среди мусульман, что вследствие могло привести к тому, что в своде мусульманских законов появился запрет алкоголя. До сих пор среди мусульман считается недопустимым принятие крепких алкогольных напитков.

Как отмечают День рождения водки в России?

День рождения водки даже отмечают некоторые любители этого напитка. Ну, как говорится, был бы повод… К счастью, а для кого то, может, и к сожалению, в 2019 году 31 января приходится на четверг и возможность побаловать себя горячительным напитком будет не у многих — ведь в пятницу — на работу…

В музеях водки, которые есть в России, 31 января, в честь Дня рождения русской водки, обычно, устраивают интересные мероприятия для тех, кто интересуется историей создания этого самого известного русского горячительного напитка. К примеру, бесплатная познавательная экскурсия 31 января пройдет в Измайловском кремле в Музее истории водки. Также Музей подготовил специальную праздничную программу. Но, конечно, угощать водкой вас там, скорее всего, никто не будет.

И все же, вспоминая или отмечая День рождения водки, следует помнить, что алкоголь наносит безусловный вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований, а также примерами исковерканных судеб не только злоупотреблявших алкоголем, но и их родных и близких.

Дмитрий Иванович Менделеев и его Раствор (из сериала «Нереальная история)

«Нереальная история» — это сатирический альманах, в основу которого легли наиболее известные события российской истории с древнейших времен до наших дней. Отметили здесь и Дмитрия Ивановича Менделеева.

10 интересные фактов о русской водке

Дмитрий Иванович Менделеев в 1865 году 31 января защитил докторскую диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою». Вино хлебное, казенное, русское — все это старинные российские названия водки. С2H5OH — это химическая формула этилового спирта. Водка — это раствор этилового спирта в воде. У растворов нет общей формулы. Директор музея Д. И. Менделеева доктор химических наук Игорь Дмитриев по поводу 40-градусной водки сказал следующее:

«Её изобрело русское правительство в то время, когда Менделееву было 9 лет от роду. В те времена акциз брали с градуса, его надо было измерять, а шкала измерений была неточной. Кроме того, оказывалось, что на пути от производителя к потребителям (розничная торговля) водка имела свойство снижать градусы. Тогда правительство издало указ, по которому водка должна была поступать к потребителю исключительно 40-градусной, минимум — 38-градусной. В противном случае участникам процесса грозила уголовная ответственность.» Государь Петр I в свое время ввел понятие штрафная рюмка — это была очень большая чарка, в которую вмещалось полтора литра водки. Такое преподношение полагалось опоздавшему к застолью и его нужно было выпить залпом. Правда и водка тогда могла быть совсем другой — не больше 20 градусов. На вынос водку покупали ведрами. Московское ведро вмещало 12,5 литров. В то время любая тара стоила намного дороже самой водки, поэтому «на разлив» было дешевле. Но спиваться народу царь Петр не давал. Особых почитателей водки награждали медалью за пьянство. Благодарить за услугу, награждать за храбрость и другие заслуги также стали при Петре Первом. Эта традиция осталась и по ныне. В деревнях до сих пор соседа за какую-то помощь можно отблагодарить водкой или самогонкой. Еще в 80-90 годы 20-го столетия за бутылку водки у рыбаков можно было купить икряного осетра. В дореволюционной России 1 литр жидкой российской валюты стоил примерно 41, 67 копейки. В 1914 году, с началом Первой мировой войны в России был введен сухой закон, который действовал до 1936 года. Тогда же в СССР был принят государственный стандарт, в соответствии с которым чистая водно-спиртовая смесь получала официальное название «водка». Мало кто знает, но водку, также как и другие алкогольные напитки не желательно смешивать. Свойства у одного напитка разных сортов и марок могут отличаться друг от друга и смешивание «разной водки» может вызвать нежелательные последствия на организм, даже если выпить не очень много. Наиболее частым явлением бывает головная боль.

День рождения русской водки — картинки прикольные

Есть праздник славный на Руси —

Его назвали — Водкодень.

Ты у любого попроси:

Нальют 100 грамм,

Кому не лень.

И все же, празднуя его,

Ты дозу ограничь, мужик.

Увы, статистика твердит:

Без меры пить народ привык.

Источник: https://megapozitiv.com/den-rozhdenija-russkoj-vodki-istorija-fakty-kartinki.html

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С Днем рождения русской водки — прикольные поздравления и картинки

31 января в России отмечают малоизвестный праздник — День рождения русской водки. Отмечать этот праздник или нет — ваше право, но поздравить друзей возможно вы все-таки захотите. Специально для этого мы подобрали и создали прикольные картинки с Днем рождения русской водки, которые вы можете скачать с нашего сайта совершенно бесплатно. Также мы собрали самые прикольные и смешные поздравления в стихах.

Прикольные поздравления с Днем рождения русской водки

У русской водки день рожденья.

Его все любят отмечать.

И пуще прежнего везения

Мы будем в этот день желать.

И будем мы желать здоровья,

Веселья, песен удалых.

А также – вкусного застолья,

Чтоб больше собралось своих.

Размах души – секрет давнишний.

Его так просто разгадать.

И никогда не будет лишним

Хороший праздник отмечать.

Ах, водка, совершеннейший напиток!

Сегодня на столе ее избыток,

Мы полюбуемся бутылок батареей,

Пусть водка нас в январский день согреет!

Напиток этот разойдется ходко,

Есть оправдание — ведь День рожденья водки!

Тебя, родная Водка,

Поздравить с Днем Рожденья

Мы собрались сегодня

За праздничным столом!

Есть на столе селедка,

Закуски и соленья,

И значит в праздник Водки

За здравие нальем!

Хочу поздравить тебя, друг,

С великим праздником сегодня.

Сей праздник, несомненно, крут,

Значительней, чем новогодний!

Его ты станешь отмечать,

И всей душой его полюбишь,

И «ДА!» все время отвечать,

Когда звучит: «А третьим будешь?»

Давай нальем, мой друг, по сотке.

Сегодня день рождения водки!

В миг беды и счастья день

Лишь она находка.

Отмечает праздник нынче

Дорогая водка!

Выпивать желаю в меру,

Помнить про последствия,

Отведет пусть русская

Все печали, бедствия.

Денёк для водки выбран правильно!

Её сегодня вспомнят сразу:

Ведь после новогодних праздников

Всегда кончаются запасы.

Он от погоды независимый

И от политики свободный,

И, стало быть, друзья, воистину

День Водки – праздник всенародный!

И размышлять не будем долго мы,

К такому поводу привыкнем,

И за неё – родную, добрую —

Её же самую и выпьем!

Много лет тому назад

Гений Менделеев

Водку нашу изобрел,

Стало веселее,

Сорок градусов она,

Крепкая, родная,

Каждый русский человек

Вкус ее признает,

Всем желаем пить с умом

И с закуской вкусной,

Дозу нужно соблюдать,

Не теряя чувства!

Есть праздник славный на Руси —

Его назвали — Водкодень.

Ты у любого попроси:

Нальют 100 грамм, кому не лень.

И все же, празднуя его,

Ты дозу ограничь, мужик.

Увы, статистика твердит:

Без меры пить народ привык.

На Дне рожденья пить у водки

Мне не случалось никогда,

Хоть и хотелось до чесотки,

Поверьте на слово, друзья.

Но, как-то все не получалось

Успехов водке пожелать,

И чтобы вечно не кончалась

Ее земная благодать.

И вот дорвался, с Днем рожденья —

Напиток полный торжества!

Который все мои стремленья

Продлил по-жизни раза в два!

Водка — русская душа,

До чего же хороша!

В каждый праздник с нами водка,

Огурец, лучок, селёдка.

С водкой весело нам жить,

Не приходится тужить,

На душе от водки радость,

А на завтра будет гадость,

Голова будет конать,

Руки мЕленько дрожать,

А вообще-то поздравляю,

Вам такого не желаю!

Водка русская — бальзам

От душевых мук и ран.

Только средь своих друзей

Веселись и водку пей!

Если меру будешь знать,

Можешь смело выпивать!

Водке нынче, в День рожденья,

Всего света поздравленья!

Люблю я Водку под соляночку

И под огурчик бочковой.

Едва тебя пропустишь шкляночку,

Как жизнь становится иной!

Твой мне по сердцу День рождения,

России самый главный бренд.

Души ты русской воплощение,

Её ты главный элемент.

Источник: https://megapozitiv.com/s-dnem-rozhdenija-russkoj-vodki-prikolnye-pozdravlenija-i-kartinki.html