Армянская симфония камней
Нет лучшего творца, чем матушка природа. И вот одно из ее творений — каменный орган Гарни, более известный как «Симфония камней».
Армения богата не только старыми церквями, но и природными чудесами, вроде этого. Говорят, что эти 100-метровые базальтовые столбы образовались за миллионы лет в результате вулканической активности. Этакие застывшие «слезы вулкана».
Но больше всего поражает, насколько ровные эти столбы. Когда их видишь, то кажется, что их кто-то вырезал руками. И ведь правда выглядит как гигантский орган, не так ли?
Это место так и назвали каменный или базальтовый оргАн, но затем придумали более красивое и мелодичное название — «симфония камней», хотя никакой музыки мы здесь не услышим.
Подобные «базальтовые органы» есть и в других странах (Ирландия, США, Исландия, Россия), но я признаться такое чудо увидел впервые.
Громадная отвесная стена из каменных труб правильной геометрической формы, уходящих в небо. Ну разве не чудо?
Правда нужно быть осторожным, камни могут отколоться в любой момент. А в отличии от других стран, здесь нет никаких ограждений или охраны.
Фотографии к сожалению не передают всей мощи этого места, поэтому если будете в Армении, обязательно посмотрите на «Симфонию камней» близ селения Гарни. А по пути не забудьте заехать в местный греческий храм, расположенный там, наверху.
Мой авторский блог vlade-mir.livejournal.com
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/armyanskaya_simfoniya_kamnej
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