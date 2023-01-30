Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Сказочные «Платья фей» создаются из цветов и листьев, цветущих в саду, таких как анютины глазки, ипомеи, розы, гвоздики, махровые цветки вишни и многое другое.

20-летний японский художник по имени Момоцуки рассказала как все началось: «Я занимаюсь садоводством около 14 лет с тех пор, как была ребенком, и со временем я постепенно увеличивала количество растений. Я всегда восхищалась фэнтезийным миромю и я подумала: Это по какой-то причине вызывает у меня эмоции». Именно тогда она объединила свою страсть к природе и интерес к фантастике, чтобы создать нечто уникальное.

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/ocharovatelnyje-platja-fej-ot-nachinajushhego-japonskogo-dizajnera

30.01.2023 - Posted by | Природа..., Умелые руки...

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