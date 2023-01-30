Очаровательные «Платья фей» от начинающего японского дизайнера
Сказочные «Платья фей» создаются из цветов и листьев, цветущих в саду, таких как анютины глазки, ипомеи, розы, гвоздики, махровые цветки вишни и многое другое.
20-летний японский художник по имени Момоцуки рассказала как все началось: «Я занимаюсь садоводством около 14 лет с тех пор, как была ребенком, и со временем я постепенно увеличивала количество растений. Я всегда восхищалась фэнтезийным миромю и я подумала: Это по какой-то причине вызывает у меня эмоции». Именно тогда она объединила свою страсть к природе и интерес к фантастике, чтобы создать нечто уникальное.
Источник: insta
Источник: https://animalworld.com.ua/news/ocharovatelnyje-platja-fej-ot-nachinajushhego-japonskogo-dizajnera
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