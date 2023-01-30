Десять вещей, которые удивят в Чечне

Фото: Сергей Шандин Что надо сделать в Чечне, где стоит побывать, какие блюда попробовать. Путеводитель «Моей Планеты» по одной из самых интересных кавказских республик.

Современный Грозный — зеленый город с распланированными кварталами, отреставрированными домами и хорошими дорогами. В центре возвышается комплекс высоток «Грозный-сити» — жилые здания, бизнес-центр и отель, из окон которого открывается панорама окрестностей. Другая возможность посмотреть на город с высоты — смотровая площадка бизнес-центра. Самая высокая башня — «Феникс» — имеет 40 этажей.

Комплекс эффектно смотрится в вечерней подсветке и виден издалека. Совсем рядом с высотками — мечеть «Сердце Чечни», любимое место для фотоснимков гостей города, да и местных жителей. Территория внутреннего дворика выложена мрамором и красиво отражает свет. Вокруг разбит огромный парк с фонтанами. Неподалеку и пешеходная улица Махмуда Эсамбаева с магазинами и кафе.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО: ПАНОРАМА ГОРОДА

Фото: Сергей Шандин

Еще одна смотровая площадка расположена на южной окраине города в поселке Орци-Мохк. Выглядит необычно — лестница над обрывом. В первый момент даже не знаешь, куда смотреть — то ли на мигающий огнями горизонт, то ли на эти ступеньки, уходящие вперед и вверх — действительно в небо. Помимо собственного веса лестница может выдержать 40 тонн нагрузки. Смотровая зона находится на высоте девяти метров — дух захватывает!

РЫНОК. НЕТ, РЫНОК! КАВКАЗСКИЙ КОЛОРИТ

Фото: Сергей Шандин

Фото: Сергей Шандин

Фото: Сергей Шандин

Фото: Александра Гурьева

Фото: Александра Гурьева

Фото: Александра Гурьева

Грозненский рынок «Беркат» — это город в городе. Место встреч, обмена новостями и удачных покупок. Название говорит само за себя — «богатство», «изобилие». Пузатые яркие гранаты, вяленая хурма, мушмула, рассольные сыры, домашняя сметана и творог, пряные травы! Под ногами рыскают упитанные кошки, аппетит возбуждают сотни баночек с вареньями и медом. Знатоки выделяют мед из молочая — терпко-горьковатый, темного цвета, очень полезный. Отдельная тема — урбеч, его обязательно надо попробовать, а то и взять с собой. Едят урбеч на хлебе с маслом, очень хорош к чаю — позволяет быстро восстановить силы.

Мясной отдел на рынке занимает целый павильон. Отдельно продается рыба, отдельно — птица. Интересно, что куры тут желтого цвета, потому что кормят их кукурузой.

Вещевой рынок — еще квартал с изделиями местных мастеров. Тут и папахи, и варежки, вязаные носки, жилетки, посуда, ткани.. Ну и вездесущие китайские товары, конечно, тоже.

ВЫСОКАЯ МОДА: РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТА

Фото: Сергей Шандин

Мятное, брусничное, с капюшоном, с карманом на животе — в Модном доме Аймани Кадыровой можно «пропасть» на пару часов. Чеченки — очень изящные. Даже в платьях-толстовках и кроссовках. Хотя чаще всего встречаются, все-таки, юбки-клеш и сапожки на каблучках. Платки носят не все. Да и в брюках девушки встречаются. Строгие правила действуют в первую очередь при посещении мечети, тут платья необходимы, но если у вас неподходящая одежда, в посещении не откажут — выдадут необходимое в раздевалке при входе. И уж точно спокойным на улицах города можно быть туристу в обычной повседневной одежде.

ЖИЖИГ-ГАЛНАШ И ХИНГАЛАШ: ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ БЛЮДА

Хингалаш

Фото: Александра Гурьева

Жижиг-галнаш

Фото: Сергей Шандин

Жижиг-галнаш

На Кавказе не бывает стола без мяса, но даже вегетарианец не останется голодным. А самая вкусная штука на свете, когда вы в Чечне, — хингалаш с тыквой. Это тонкие лепешки из кукурузной или пшеничной муки с начинкой, политые сверху сливочным или топленым маслом. И продается буквально везде.

А вот другое чеченское блюдо, жижиг-галнаш, мы сами готовили — под руководством чеченской хозяйки. Подумаешь, суп с галушками, скажет кто-то. Но весь секрет в этой простоте. А еще в мясе, точнее, способе его хранения, и в качестве домашнего теста. В горах нет холодильников, да и погребов не особо накопаешь, поэтому с давних времен чеченцы хранили мясо в сушеном виде. Такое мясо можно было взять с собой в горы, если уходишь пасти овец, например. После отваривания оно ничем не отличается от свежего. Традиционно считается, если женщина умеет делать красивые, ровные галушки «одну к одной», она хорошая жена. Галушки подаются на стол в горячем виде, с мясом, чесночным или луково-картофельным соусом. Мясо и галушки обмакивают в чеснок и запивают бульоном. Готовят жижиг-галнаш в каждой семье на любые праздники, мероприятия.

ПРИРОДА: ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОР

Александра ГурьеваФото

Фото:Сергей Шандин

Фото:Сергей Шандин

Горные пики, озера и водопады — сочетание вдохновляющее и мотивирующее, а в Чечне есть, где это увидеть. Двухчасовая дорога из Грозного приводит к перевалу Харами, а дальше почти на двухкилометровой высоте открывается вид на бирюзовую гладь озера Кезеной-Ам. Оно расположено на границе с Дагестаном в зоне субальпийских лугов и является самым большим озером всего Большого Кавказа. Треккинг, прогулки на лодке, конные прогулки, рыбалка — возможно почти все, кроме купания — вода ледяная.

Фото: Сергей Шандин

По дороге к Кезеной-Ам вы обязательно проедете родник Девичья коса в селе Харачой, с которым связана красивая местная легенда, и памятник абреку Зелимхану Харачоевскому. Зелимхан на рубеже XIX-XX века боролся с классовыми несправедливостями — на манер и методами Робин Гуда, среди горцев он — весьма почитаемая персона.

Фото: Сергей Шандин

Гораздо менее известный за пределами республики объект, который вызывает настоящее чувство первооткрывателя — Нихалойские водопады. Каскад из 12 водопадов, перемежающихся лесенками и тропинками, захватит путешественника часа на два-три, не меньше. Первые водопады небольшие, но и они весьма живописны, сбегая по отвесным склонам и питая живительной влагой мхи и лишайники, приютившиеся в расщелинах породы. Самый высокий водопад ждет в конце, высота его падения — 32 метра. За сотни лет потоки воды образовали тут небольшое озеро с берегами из камня. Зимой водопады замерзают, образуя причудливые фигуры.

БАШНИ: УЗНАТЬ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ

В отличие от соседней Ингушетии, известной своими родовыми башнями, чеченские башни не так на слуху, да и многие были разрушены в конце прошлого века. Сейчас они восстановлены.

Исторически жители региона жили на равнине, но последний переход войск Тамерлана через их земли принудил уходить в горы и там укрепляться.

Стражи ущелья

Фото: Сергей Шандин

Недалеко от поселка Ушкалой, там, где стены Аргунского ущелья почти смыкаются, из-за поворота вдруг вырастают две башни, похожие друг на друга как близнецы. Они будто подпирают собой гору. А внизу грохочет, перебирая камни, река Чанти-Аргун. Скала Селин-Лам действительно служит стеной башням, а ее уступ — крышей. Три другие стены — рукотворные. Такие технологии были не редкостью 1000 лет назад у вайнахов. В башнях-близнецах когда-то давным-давно заседал Совет мудрецов, и несли к ним горцы все свои вопросы. И конечно, башни выполняли сторожевую функцию, охраняя проход в горы. Поэтому еще одно название Ушкалойских башен — «Стражи ущелья».

Ровесник Дербента

1/5 Фото: Сергей Шандин

В трех часах езды от Грозного, недалеко от озера Кезеной-Ам, на обрывистом склоне ущелья расположено село Хой. По археологическим данным, первые стоянки человека были здесь еще 2500 лет назад. Было село пограничным, дозорным, от того — и название («Хо» с чеченского — «дозор»). В древние времена за отсутствием дорог люди передвигались по руслам рек, по дну ущелья, так что такое расположение было выбрано не просто так.

В середине XIX века в поселении насчитывалось две сотни домов, в которых проживало около 2000 человек. Были здесь и мечеть, и древние башни. Село опустело в середине XX века, во время чечено-ингушской депортации, а окончательно разрушилось в 90-х годах. Сейчас Хой имеет статус памятника истории и культуры России и полностью восстановлен. Фактически музей под открытым небом — можно пройти по мощеным улочкам, заглянуть в открытые двери домов — полюбоваться искусными арочными сводами, посидеть на кресле с видом на горы.

МЕЧЕТИ: ТРАДИЦИИ И АРХИТЕКТУРА

Самая большая, самая современная и самая первая — три главные мечети Чеченской республики заслуживают безусловного внимания. У каждой своя история и все они очень разные.

Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмада Кадырова находится в центре Грозного и является, пожалуй, самой известной. Стены ее отделаны мрамором-травертином, а интерьер украшен белым мрамором. В качестве архитектурной основы была использована Голубая мечеть в Стамбуле и здесь мы видим типичный османский колорит.

Фото: Shutterstock.com

Фото: Shutterstock.com

Фото: Сергей Шандин

Вечерняя подсветка мечети

Мечеть имени Аймани Кадыровой в Аргуне — совсем другая, выполнена в стиле хай-тек, и даже минаретов здесь не как обычно, четыре, а — три.

1/3 Фото: Сергей Шандин

Последней построили мечеть в Шали, третьем по величине чеченском городе. Она носит имя «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. И пока это самая большая мечеть в Европе. Она красиво переливается в вечернем свете разноцветными огнями, а вокруг разбит прекрасный парк.

Любую из мечетей можно посетить, но понадобится подходящая одежда: платье или кофта с длинным рукавом, юбка до щиколоток и головной платок. Если у вас нет с собой нужной одежды, на входе предложат все необходимое.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ: ЕСТЬ ВЫБОР

1/2Фото: Сергей Шандин

На первый взгляд Чечня не ассоциируется со спортом, тем более горнолыжным, но это стереотип. Спортивный комплекс «Ведучи» открылся в Итум-Калинском районе Чечни в 2018 году. Пока гостей принимает только первая очередь, но через несколько лет здесь планируют построить два десятка трасс разного уровня сложности со всей необходимой инфраструктурой. Курорт всесезонный, подъемники работают постоянно и пользуются спросом даже тогда, когда снега нет — виды на четырехтысячники Большого Кавказского Хребта потрясающие.

Фото: Сергей Шандин

А в 2019 году в Гудермесе на базе Российского университета спецназа открыли один из самых больших аэродинамических комплексов в Европе. Для России это вообще рекорд. Диаметр полетной камеры составляет 5 м, а высота — 11 м, скорость потока воздуха — до 300 километров в час. Комплекс рассчитан как на спортсменов-парашютистов, так и обычных людей, которые любят экстрим. Что вы почувствуете? Эффект свободного падения, или, если хотите, парения. Довольно интересные ощущения возникают, когда послушное в обычной жизни тело оказывается сначала очень неуклюжим, щеки сползают куда-то к затылку, в ушах, даже сквозь беруши, слышен вой ветра, а малейшее движение переворачивает вверх тормашками или роняет на пол. А потом — вдруг — паришь где-то под потолком. И конечно, забавно наблюдать за кульбитами новичков из зрительного зала. Последний, к слову, вмещает 250 человек — в аэротрубе можно, при желании и концерты проводить. Так, лезгинку уже танцевали.

В Чечне есть чем удивить туриста. Но интерес к региону пока только начинает появляться.

Почему стоит ехать в Чечню, рассказала Амалия Акопова, руководитель проекта «Медиа Ангелы» группы компаний «Слетать.ру»:

Самобытность. Чеченский народ сохранил и даже приумножил свой этнический микроклимат. Возникает ощущение, что вы попали в другую страну, где все говорят на русском, всюду знакомые вывески, но архитектура, обычаи, кухня и музыка удивляют. Моноэтничность сыграла в плюс.

Сила и магия гор. В Чечне они другие — лесные, величественные и мудрые. Они знают и помнят все. Имеющий уши, услышит напутствия, кто внемлет — найдет, что искал.

Архитектура. Какой бы вы ни были веры, чеченские мечети смогут покорить. Не удивляйтесь, если вам захочется присесть во дворе мечети «Сердце Чечни», религия здесь не давит и не сковывает, она дарит умиротворение и крылья. «Гордость Мусульман» — поражает масштабом, по праву считается самой большой мечетью Европы — вмещает 30 000 человек. «Сердце матери» влюбляет архитектурой и стилем.

Вообще, вся Чечня — это то, что мы любим: горы, пейзажи, архитектура, кухня, а главное — люди. Которые умеют влюблять в свою землю и культуру.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/desyat_veschej_kotorye_udivyat_v_chechne