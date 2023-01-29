Сивучи……. \ Вымершие в XX веке

Увидеть Сивучей на прогулке в Тихом океане — мероприятие обязательное, если вы прилетели на Камчатку.

Зачастую они устраивают свою лежанку в бухте Русской на мысе Кекурный. Но к слову, не всегда удаётся их здесь застать.

Нам повезло!

Мы видели и молодых особей, мирно посапывающих на скалах, и матёрых самцов в драке за превосходство.

Сивучи удивительные животные. Так же они известны под названием -морской лев и являются крупнейшими представителями семейства ушастых тюленей.

Ещё бы, ведь габариты самцов могут достигать до 3.5 метров в длину и весом до 1 тонны.

Ареал обитания сивучей от Курильских островов до центральной Калифорнии.

Именно в этих краях они чувствуют себя максимально комфортно.

Но а я счастлива, что смогла увидеть таких необычных и мощных животных в их естественной среде обитания.

И спасибо нашему капитану, который ловко лавировал среди скал и вместе с нами наслаждался животными.

Если будете на Камчатке, обязательно выйдите в Тихий океан и тоже окунитесь в этот прекрасный дикий мир.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/sivuchi

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Вымершие в XX веке

Волки, тигры, лошади и другие животные и птицы, истребленные человеком, болезнями и голодом в последнее столетие

Каждый час на Земле исчезают около трех видов флоры и фауны, утверждают специалисты из Ибероамериканского центра биологического разнообразия. XX век стал «летальным» для более чем 100 видов животных. «Моя Планета» предлагает вспомнить, кого мы потеряли за последнюю сотню лет.

ТИГР

В XX веке были истреблены три подвида тигров: яванский, закавказский и балийский. Самый маленький из всех — балийский был больше похож на кошку — весил от 65 до 100 кг. Тем не менее в легендах и мифах жителей острова Бали образ тигра был связан с разрушительными силами. Начало массовому уничтожению балийских кошек положил барон Оскар Войнич: он застрелил тигра в 1911 году, и после этого буквально за четверть века они исчезли. Последнюю самку застрелили 27 сентября 1937 года. Интересно, что балийцы, судя по всему, пытались забыть о своем преступлении и уничтожили многие произведения искусства и документы, связанные с балийским тигром.

Закавказский тигр жил в камышах на берегу рек в Средней Азии, в Иране и на Кавказе. Ярко-рыжий красавец имел вес около 240 кг и был одним из самых крупных представителей вида, уступая лишь амурскому и бенгальскому подвиду. Этот тигр любил путешествовать, преодолевая до 100 км в сутки, за что получил от людей прозвище «бродячий барс». Местные жители веками мирно существовали рядом с тигром, не считая его опасным. Для него даже было сделано исключение: его рисовали на тканях и коврах, несмотря на то что ислам запрещает изображения живых существ.

Исчезал вид постепенно. Известен случай 1883 года, когда солдаты по просьбе местных жителей устроили облаву на тигров в районе Ташкента. Есть свидетельство о том, как в 1906 году примерно в тех же местах тигра застрелил один из князей Голицыных. Последнего закавказского тигра видели в дельте Амударьи в 1957 году. После того как люди освоили земли на берегах рек, превратив их в сельскохозяйственные угодья, и распугали всех кабанов и косуль, полосатым хищникам стало нечем питаться.

Жители Явы до сих пор не могут поверить в полное исчезновение яванского тигра. И хотя последнюю большую кошку здесь видели в 1979 году, ходят легенды и слухи о новых появлениях вымершего зверя. Национальный парк Meru Betіrі был создан специально для поиска исчезнувших животных. Здравствующих подвидов тигров на планете осталось всего шесть.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ГОЛУБЬ

Когда-то странствующих голубей в США и Канаде было настолько много, что, пролетая, они заслоняли собой небо и создавали подобие затмения. На одном дереве можно было увидеть более сотни гнезд. По рассказам американского орнитолога Александра Вильсона, жившего на рубеже XVIII–XIX веков, однажды ему довелось увидеть стаю голубей длиной 360 км: за четыре часа наблюдения он насчитал 2 230 272 000 птиц!

От голубей людям было много беспокойства: их помет, словно снег, падал с неба, они поедали фрукты, ягоды, орехи — по подсчетам зоологов, стая могла съесть 617 000 м³ корма за раз. «Это больше суточного рациона солдат всех воюющих стран к концу Второй мировой войны!» — писал британский натуралист Фрэнк Лейн.

Неудивительно, что колонисты из Европы развернули в Северной Америке настоящую войну с этими птицами. Это был и спорт, и развлечение, и бизнес. С появлением телеграфа о стаях голубей стало возможно мгновенно сообщать охотникам, и туши тысяч птиц и птенцов отправлялись по железной дороге на рынки. «История истребления странствующих голубей — самая потрясающая драма, разыгравшаяся в природе при участии человека», — описывает трагедию этих пернатых биолог Игорь Акимушкин.

К началу XX века странствующих голубей в природе не осталось, несколько особей жили в зоопарках и у частных лиц. 1 сентября 1914 года в зоопарке города Цинциннати умерла голубка Марта — последний представитель некогда самых распространенных в мире птиц.

СУМЧАТЫЙ (ТАСМАНСКИЙ) ВОЛК

Он умел зевать, как крокодил, раскрывая пасть почти на 120°. Сумка на животе, в которой самка носила волчат, открывалась назад, благодаря чему растения при беге не набивались в складку. Австралийские аборигены рисовали это странное животное еще за 1000 лет до н. э., а европейцы обнаружили сравнительно недавно и вынуждены были внести изменения в классификацию животных, так как сумчатый волк в нее просто не вписывался.

Первое подробное описание животного было сделано в 1808 году — к тому времени волки водились лишь в Тасмании. Из материковой Австралии и островной Новой Гвинеи они были вытеснены конкурентом: собакой динго, которую массово завозили переселенцы-аборигены. Но и в Тасмании сумчатым волкам не было покоя: охотники невзлюбили этих хищников, так как они таскали дичь из капканов и разоряли птичники, а фермеры считали, что именно эти волки воруют у них овец. Лишь в 2013 году австралийские ученые реабилитировали вид, указав, что их слаборазвитая челюсть не позволяла охотиться на овец, но было уже поздно.

Отстрел и отлов тасманских волков в середине XIX века привел к тому, что к 1863 году животные сохранились лишь в горах и дремучих лесах Тасмании. В довершение всех бедствий животные заразились смертельной болезнью — вероятно, чумой от привезенных на остров собак, и к 1914 году диких сумчатых волков оставались единицы. Последний тасманский волк в природе умер в 1930 году, последний волк, содержавшийся в зоопарке Хобарта, скончался шесть лет спустя.

Человечество опомнилось спустя полвека и загрустило о потере. В начале XXI века генетики пытались воскресить животное, но биоматериала оказалось недостаточно. Австралийцы верят, что волк может еще найтись в самых глухих лесах Тасмании. В 2005 году австралийский журнал The Bulletin предлагал 1,25 млн австралийских долларов тому, кто поймает «тасманского дьявола».

Также в XX веке вымерли: ньюфаундлендский волк, живший на одноименном острове и на восточном береге Канады, шаману, или японский хондосский волк — самый маленький из подвидов волков, и кенайский волк (Canis lupus alces), живший на Аляске, — крупнейший представитель псовых. Последний был более 2 м в длину и более 1 м в высоту. Для того чтобы уничтожить опасного гиганта, люди применяли стрихнин.

ТАРПАН

Эти небольшие дикие и пугливые животные являются предками современных лошадей и ближайшими родственниками лошади Пржевальского. Родиной их была Восточная Европа и в том числе европейская часть России, также они встречались в степях и лесостепях Центральной Европы, Западной Сибири и Западного Казахстана. Тарпаны быстро бегали, их название на языке тюркского народа звучит как «нестись вскачь во весь опор».

Голодая зимой, тарпаны поедали приготовленное для домашнего скота сено в степи, а в период гона порой «уводили» домашних лошадей в прерии. Догнать и убить вора многие считали забавой и делом чести, к тому же мясо тарпана было довольно вкусным.

В результате истребления и освоения земель в Центральной Европе лесных тарпанов не осталось еще в Средневековье, на востоке ареала — в XVI–XVIII веках. Последний лесной конь был застрелен в нынешней Калининградской области в 1814 году.

Степные тарпаны существовали дольше: до XIX века их стада еще встречались в природе. Дольше всего удалось продержаться тарпанам причерноморских степей: они привольно паслись еще в 1830-е годы, однако уже через 30 лет их популяция сошла на нет. Последний степной представитель породы был замечен в декабре 1879 года на территории Херсонской области Украины. Однако полностью подвид исчез в 1918 году, когда погиб последний жеребец, содержавшийся в неволе: в частном имении под Полтавой.

В начале XX века поляки искусственно вывели породу польский коник в Беловежской пуще на основе потомства одомашненных тарпанов: эти тарпановидные лошади внешне похожи на вымерший подвид, однако генетики не считают их идентичными.

ГУАДАЛУПСКАЯ КАРАКАРА

Каракара — птица, жившая на мексиканском острове Гуадалупе, — имела репутацию «ужасной» и «злой». И небезосновательно: эти пернатые были жестоки даже с собственными детьми — они выбирали из каждого выводка самого слабого птенца и убивали его, а также уничтожали своих ослабших сородичей. Зачастую эти пернатые хищники из семейства соколиных поедали не только падаль, но нападали на молодых коз и домашних птиц, даже будучи сытыми, и убивали одну за другой, не страшась человека. Из-за этого местные пастухи их жестоко ненавидели и пытались всячески извести, в том числе с помощью ядов. Истребление происходило в рекордные сроки: если в 1876 году каракары спокойно летали по всему острову, то в 1897 году была замечена лишь одна особь. Последнее упоминание о живой гуадалупской каракаре относится к 1903 году. Эти птицы-убийцы стали единственными хищными пернатыми, которых человек уничтожил намеренно. Вместе с каракарами вымерли обитавшие на них вши вида Acutifrons caracarensis.

Фото: Wikipedia.org

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/vymershie_v_xx_veke_9268