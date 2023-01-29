"Испания – страна фемицида". Акция протеста активисток FEMEN.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
27 января активистки женского радикального движения FEMEN провели в парке Эль-Ретиро в Мадриде "голую" акцию протеста в связи с участившимися в Испании случаями убийств женщин мужьями и партнерами.
Только за первые три недели января в Испании было зафиксировано шесть таких трагических инцидентов.
Акция проходила под лозунгом "Испания – страна фемицида".
Активистки FEMEN рассчитывают своими действиями привлечь внимание общества и властей к проблеме фемицида – преступлений на почве ненависти по признаку пола, широко определяемый как "преднамеренное убийство женщин (девушек или девочек), потому что они являются женщинами"
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/29jan2023/femen_spain_115.html
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Январь 2023 (144)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий