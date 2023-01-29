Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"Испания – страна фемицида". Акция протеста активисток FEMEN.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

27 января активистки женского радикального движения FEMEN провели в парке Эль-Ретиро в Мадриде "голую" акцию протеста в связи с участившимися в Испании случаями убийств женщин мужьями и партнерами.

Только за первые три недели января в Испании было зафиксировано шесть таких трагических инцидентов.

Акция проходила под лозунгом "Испания – страна фемицида".

Активистки FEMEN рассчитывают своими действиями привлечь внимание общества и властей к проблеме фемицида – преступлений на почве ненависти по признаку пола, широко определяемый как "преднамеренное убийство женщин (девушек или девочек), потому что они являются женщинами"

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/29jan2023/femen_spain_115.html

29.01.2023 - Posted by | Дайджест |

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее |

%d такие блоггеры, как: