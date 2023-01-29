"Испания – страна фемицида". Акция протеста активисток FEMEN.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

27 января активистки женского радикального движения FEMEN провели в парке Эль-Ретиро в Мадриде "голую" акцию протеста в связи с участившимися в Испании случаями убийств женщин мужьями и партнерами.

Только за первые три недели января в Испании было зафиксировано шесть таких трагических инцидентов.

Акция проходила под лозунгом "Испания – страна фемицида".

Активистки FEMEN рассчитывают своими действиями привлечь внимание общества и властей к проблеме фемицида – преступлений на почве ненависти по признаку пола, широко определяемый как "преднамеренное убийство женщин (девушек или девочек), потому что они являются женщинами"

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/29jan2023/femen_spain_115.html