Загадочные сюрпризы, которые можно увидеть на великих памятниках архитектуры

Самые необычные сюрпризы, поджидающие туристов.

Иногда, любуясь старинным церквями и соборами люди замечают на их фасадах фигуры или статуи, которые совершенно не вписываются в архитектурный стиль зданий. Голый паяц или голова быка на готическом соборе вызывают недоумение у прохожих. Какие пасхалки («секреты») скрыты в известных памятниках архитектуры — далее в обзоре.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция, Италия)

Санта-Мария-дель-Фьоре — главный собор Флоренции. | Фото: holidaygid.ru.

Бык на стене собора Санта-Мария-дель-Фьоре. | Фото: atlasobscura.com.

Этот великий флорентийский собор имеет много деталей, которые часто невидимы на первый взгляд. Так, на левой стороне здания стену украшает голова каменного быка. Никто точно не знает, как она оказалась в этом месте, но существует интересная версия. Местная легенда гласит, что в XV веке во время строительства собора один из каменщиков завел роман с женой богатого торговца. Когда обманутый муж обнаружил предательство, то подал жалобу в церковный суд. Каменщик, которому разбили сердце, решил взять реванш. Он вытесал голову быка и установил этот агрессивный символ на стене собора так, чтобы рогатая морда смотрела прямо на магазин торговца как напоминание ему, кого по-настоящему любит его жена.

Костел Святого Якуба (Брно, Чехия)

Украшение окна костела. | Фото: praga-praha.ru.

Костел Святого Якуба строился несколько раз на одном месте. Первым был храм в романском стиле. После его разрушения, в XIII веке возвели готический костел, который со временем получил черты барокко, в том числе богатую лепнину.

Скульптура обнаженного двухголового человечка. | Фото: atlasobscura.com.

Но на окне костела с южной стороны один скульптурный элемент кажется абсолютно здесь неуместным: неприлично голый двуглавый человек дерзко показывает голые пятки всем вокруг.

Согласно легенде, раньше рядом с костелом стоял другой храм. И между ними постоянно велась борьба: чей шпиль будет выше. В итоге, костел Святого Якуба победил и в качестве насмешки над «конкурентами» снаружи была прицеплена нахальная скульптура, которая смотрела бы на проигравших.

Согласно другому мнению, голый человечек – всего лишь разновидность горгулий, которыми часто украшали стены готических храмов.

Черепа и кости тысяч людей в подземельях под костелом Святого Якуба. | Фото: photo.sf.co.ua.

Но это не самый главный секрет этого места. В 2001 году во время работ в подземельях костела Святого Якуба обнаружили страшный склеп. Уже более 200 лет здесь не ступала нога человека. Как оказалось, это костехранилище, в котором обнаружили останки более 50 000 жителей Брно. Их собирали не просто так. Во времена войн или эпидемий умирало так много людей, что их просто негде было хоронить. Поэтому старые могилы раскапывали, и скелеты относили в подземелье костела.

Церковь якобинцев (Тулуза, Франция)

Церковь якобинцев в Тулузе. | Фото: en.wikipedia.org.

Внутренний зал церкви якобинцев. | Фото: nostradamvs.livejournal.com.

«Раздавленный человек» находится под колонной позади раки святого Фомы Аквинского. | Фото: atlasobscura.com.

Церковь якобинцев — готическая постройка XIII века, которая, как и весь город, полностью построена из красного кирпича. Она поражает своими размерами. Внутри зала, разделенного колоннами на две части, находится рака с останками Святого Фомы Аквинского. Возле нее, сразу за алтарем, находится двойная колонна, стоящая на квадратной основе. Здесь можно увидеть каменные костлявые руки и пухлые скрещенные ножки «раздавленного человека», которые легко не заметить. Их смысл и происхождение неизвестны, а некоторые гиды даже не знают, что они здесь есть.

Вашингтонский кафедральный собор (США)

Кафедральный собор святых Петра и Павла в Вашингтоне. | Фото: washington.org.

Гротескный Дарт Вейдер на северо-западной башне Вашингтонского кафедрального собора. | Фото: commons.wikimedia.org.

Шестой по величине в мире, главный собор англиканской церкви в США — популярное место отдыха туристов. Почти полмиллиона человек посещают его каждый год, и многие просто для того, чтобы полюбоваться захватывающей дух красотой. Его строили 83 года — с 1907 по 1990 год. За это время возвели грандиозную постройку в неоготическом стиле высотой 92 метра и площадью 23 гектара. Здание из песчаника и камня богато украшено резьбой, железной ковкой, фресками, мозаикой, витражными окнами. В соборе около 400 фигур ангелов и горгулий. Одна из них, голова Дарта Вейдера, установлена снаружи на северо-западной башне. Как она тут очутилась? Это победитель детского конкурса на лучшую горгулью или химеру. Мальчик из Небраски сделал набросок главного злодей «Звездных войн», по которому скульпторы слепили изваяние.

Новый кафедральный собор (Саламанка, Испания)

Новый кафедральный собор в Саламанке несет черты поздней готики и барокко. | Фото: wikiwand.com.

Новый собор Саламанки строили еще с XVI по XVIII вв. взамен старого, который стал мал для быстро растущего города. Поэтому он несет черты как поздней готики, так и барокко. Внезапно, на стенах старинной постройки среди скульптурных рельефных композиций внимательный глаз может обнаружить необычные фигурки.

Астронавт на рельефном украшении собора Саламанки. | Фото: commons.wikimedia.org.

Дракон, поедающий мороженое. | Фото: aeromental.net.

Фигурки обезьяны и кролика на стенах собора Саламанки. | Фото: rinconesibericos.blogspot.com и galiciaenfotos.com.

Самая необычная из них – небольшой астронавт. Также можно найти дракона, который ест мороженое, рысь, быка, рака и других существ. Это все современные дополнения, которые внесли во время реставрации собора в 1992 году. В данном случае, космонавт напоминает о средневековых стремлениях к путешествию в космос и поиску «чужого» вмешательства в дела землян.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/260117/33188/?fbclid=IwAR3mzImlraKPuP1xKPUhmau6c6pFeEJCJcZ0xhTx2A7LCf6V0FySYDPSBqk