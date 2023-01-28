Фотографии птиц

Птицы — потомки динозавров. Они населяют все экосистемы земного шара, включая внутренние части Антарктиды.

Полетели?

Пеликаны сидят на рыбацкой лодке, пришвартованной на пляже Селестун, в Селестуне, Юкатан, Мексика. Самые крупные птицы в своём отряде: длина тела 130—180 см, масса —до 14 кг. Облик очень характерный: неуклюжее, массивное туловище, большие крылья, короткие и толстые ноги с широкой перепонкой между пальцами, короткий закруглённый хвост. (Фото Artur Widak):

Колизей в Риме и посетитель прилетел. (Фото Andrew Medichini):

Сапсан нападает на пеликана, который подобрался слишком близко к гнезду птенцов на пляже Торри Пайнс в Сан-Диего, Калифорния. (Фото Phoo Cahn):

Детеныш большой белой цапли в гнезде. Достаточно крупная птица 94—104 см высотой и размахом крыльев до 1.5 метров. Вес взрослых птиц около 1,0—1,1кг. (Фото Ronen Tivony):

Большая синица в полете в городе Юрьевец, 159 км к северо-востоку от Иваново, Россия. (Фото Vladimir Smirnov):

Колибри. Колибри обладают ярким оперением, часто с металлическим блеском. Его цвет зависит от микроструктуры перьев и меняется при разном освещении. Полёт колибри часто называют «трепещущим», он позволяет им маневрировать лучше любых других птиц и неподвижно зависать в воздухе около цветка. При этом заострённые крылья перемещаются главным образом в горизонтальной плоскости и постоянно перекручиваются, вверх направлена то одна сторона крыльев, то другая, а их концы описывают плоскую восьмёрку. Конструкция напоминает ротор с переменным шагом: небольшие изменения угла крыла и подруливания хвостом позволяют осуществлять все виды перемещений — колибри могут двигаться вертикально вверх и вниз, пятиться назад, лететь спиной вниз, разворачиваться почти на месте. (Фото Carlos Ortega):

Крачка кормится у воды в провинции Джахра, Кувейт. Все крачки прекрасно летают, живут по берегам морей и пресных вод, питаются рыбой и другими водяными животными, которых ловят, бросаясь на них сверху. (Фото Chine Nouvelle):

Различные перелетные птицы сидят на бамбуковых сваях в парке водно-болотных угодий Лас-Пинас-Паранаке в городе Лас-Пинас, Филиппины. (Фото Xinhua News Agency):

Большой веретенник — крупный кулик из семейства бекасовых, гнездящийся в сырых низинах и заболоченных ландшафтах от Исландии до Дальнего востока. (Фото Eric Woehler):

Крупнейшая в мире колония северных олуш на скале Басс в Шотландии. (Фото Murdo MacLeod):

Пара сапсанов над рекой Гудзон в парке Стейт-Лайн-Лукаут в Альпайне, штат Нью-Джерси. (Фото Mike Segar):

Серая цапля в парке Семпионе в Милане, Италия. Серая цапля распространена чрезвычайно широко. Её ареал охватывает значительную часть Евразии и Африки. При этом она в большинстве мест является обычной, часто — многочисленной птицей, общее поголовье которой растёт. (Фото Flavio Lo Scalzo):

Бородавчатый медосос — исчезающий вид воробьиных птиц из семейства медососовых. Продолжительность жизни составляет около 10 лет. (Фото David Stowe):

Самец утки-мандаринки гуляет по каналу Ландвер в берлинском районе Кройцберг. Мандаринка хорошо плавает, при этом высоко сидит на воде с несколько поднятым хвостом. Ныряет редко, только когда ранена. Её полёт быстрый и манёвренный, она легко взлетает, иногда почти прямо вверх. В отличие от большинства уток, мандаринку часто можно видеть сидящей на ветвях деревьев или на прибрежных скалах. Охота на мандаринку запрещена, она внесена в Красную книгу России как редкий вид. (Фото David Gannon):

Чайка летит, чтобы поймать кусок хлеба, брошенный туристом в Балтийском море в Тиммендорфер-Штранд, северная Германи. (Фото Michael Probst):

Большой черный ястреб. Вид хищных птиц рода ястребов семейства ястребиных, широко распространённый в Европе, Азии и Северной Америке. (Фото Robert F. Bukaty):

Утка-мандаринка, обитающая в Восточной Азии, плавает в пруду в Центральном парке на Манхэттене в Нью-Йорке, Нью-Йорк. Эта утка населяет облесённые горные речки со свисающими над водой ветвями деревьев и приречные горные леса. Мандаринка хорошо плавает, при этом высоко сидит на воде с несколько поднятым хвостом. (Фото Mike Segar):

Журавли в болоте недалеко от села Куляши, Беларусь. Все виды журавлей так или иначе связаны с водными, главным образом, заболоченными территориями. (Фото Vasily Fedosenko):

Полет над островом Садо, префектура Ниигата. (Фото Charly Triballeau):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/fotografii-ptic.html