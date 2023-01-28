«Медовый месяц» – восхитительное время, которое переживает каждая влюбленная пара

В свадебной церемонии заложено множество обычаев и традиций, передающихся из поколения в поколение. Например, «Медовый месяц», который на протяжении веков соблюдается женихом и невестой.

Если сегодня этот термин принимает форму двухнедельного романтического отдыха, который позволяет новобрачным утешить себя перед тяжелыми испытаниями, когда им придется снять красивые свадебные наряды. Но изначально понятие «Медовый месяц» относилось к периоду после свадьбы, лунному месяцу, состоящему из 29 дней.

«Медовый месяц» – это брачный обычай или даже обряд посвящения, которому несколько тысяч лет. Выражение происходит из множества легенд о напитке-афродизиаке, который должны были пить пары в течение месяца после свадьбы для скорого зачатия.

Легенды, связанные с происхождением «медового месяца»

Выражению «медовый месяц» более 4000 лет, и согласно легендам, оно восходит к Вавилону, городу древней Месопотамии, основание которого датируется 2300 годом до нашей эры, и его обычаям.

В то время люди жили исключительно по лунному календарю, поэтому этот период обозначили «медовым месяцем». Где слово «мед» произошло от медового напитка, а термин «месяц» – от месяца, следующего за днем ​свадьбы, по лунному календарю.

Так, в первый месяц после свадьбы отец невесты поил зятя алкогольным напитком, полученным путем ферментации пчелиного меда, называемый медовухой или ликером богов. Зять был вынужден принимать данный афродизиак в течение месяца, способствующий фертильности и приносящий счастье и сладость молодой паре, что значительно увеличивало шансы на то, что у молодой пары как можно скорее появятся дети.

Также упоминание о «медовом месяце» можно найти в древнеперсидской книге «Зенд Авеста».

Книга «Зенд Авеста» относится к священному писанию зороастрийского сообщества, парсов. Автором сего писания является Зороастр (Заратустра) – персидский пророк, который жил между 15 и 11 веками до нашей эры.

Первый месяц брака, как написано в книге Зенда, – это медовый месяц, а второй – месяц полыни. Таким образом, жители Востока хотели подчеркнуть, что сладость брака недолговечна и длится лишь первый месяц, перед началом более горьких периодов.

«Медовый месяц» также фигурирует в древней любовной легенде, которая повествует историю Орфея, известного в греческой мифологии певца, и его жены, нимфы Эвридики. Где «Медовый месяц» описывается как опьяняющая передышка, которую общество дает любой паре в начале плотских отношений, и в которой аура чувственности почти ощутимо плавает вокруг двух влюбленных. После которого запускается целая серия драм, в конце которых фракийский певец навсегда разлучается со своей любимой женой.

У англичан тоже есть своя версия, утверждающая, что выражение «Медовый месяц» принадлежит им, поскольку берет свое начало в средние века. Тогда люди вступали в брак, не зная друг друга заранее, и поэтому в первый месяц после свадьбы их заставляли пить сладкий ликер-афродизиак, сделанный из меда, воды и ароматических растений.

Также есть утверждения, что фараоны, индусы и китайцы пили напиток из меда и прополиса в течение 28 дней после заключения брачного союза. Этот продукт тогда считался афродизиаком и способствовал фертильности супругов.

Любопытные факты о меде:

Одним из наиболее важных факторов, связанных с медом, является тот факт, что он содержит 80% натуральных сахаров, глюкозы и фруктозы. Пчелы опыляют более двух миллионов цветов, чтобы произвести около 3 литров меда, который, кстати, является хорошим антиоксидантом и не содержит жиров, поэтому показан людям с высоким уровнем холестерина. Кроме того, беременным также рекомендуется употреблять мед, поскольку он уменьшает тошноту и останавливает изжогу. Скандинавы использовали мед в качестве подсластителя для пива. В Германии, в 11 веке мед использовался в качестве налогового платежа. В Египте мед использовался как лекарство. В быту мед используется для полировки мебели, в качестве консерванта для фруктов, и в косметических процедурах.

На языке Шекспира «мед» – ласковое прозвище, полное сладости. Таким образом, термин «Медовый месяц» – синоним фиесты среди пар и относится к восхитительному времени, которое переживает влюбленная пара. Так что период после свадьбы всегда заряжен положительными эмоциями, ведь влюбленные могут делать то, что хотят, избавившись от любых ограничений.

Источник: https://bezpolitiki2020.ru/medovyj-mesyac-voshititelnoe-vremya-kotoroe-perezhivaet-kazhdaya-vljublennaya-para/