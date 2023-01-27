15 преображений женщин, которых колорист научил красиво носить седину

Седина неизбежна, хотя у всех она начинает появляться в разном возрасте. Зачастую женщины решают ее закрашивать, переживая, что она старит. Но правда в том, что старит не седина, а тусклые и неухоженные волосы. Колорист из Калифорнии Джек Мартин доказывает, что седина может быть благородным серебром и главным украшением. Трансформации его клиенток так впечатляют, что женщины записываются к нему из разных уголков США (как минимум) и знают, что, выйдя из его салона, у них начнется совсем другая жизнь.

1. "Красота может быть любого возраста, она не ограничивается только юностью, — пишет мастер в сети. — Посмотрите на лицо и улыбку этой прекрасной клиентки, этим все сказано. Красота — она в уверенности, силе и в том, чтобы быть собой, это принятие того, кто вы есть, потому что вы все прекрасны"

2. "Эта прелестная клиентка очень устала красить волосы каждые 3 недели, поэтому мы решили подобрать цвет соответственно корням ее волос"

3. "Не бойтесь добавлять более серебряные пряди, чтобы сделать волосы гламурными, — советует мастер. — Мы не хотим, чтобы наши клиентки выглядели как просто дамы с отрастающей сединой"

4. Часто и правда заметно, что волосам просто нужен уход

5. "Эта очаровательная клиентка прилетела, чтобы восстановить свои ранее окрашенные и поврежденные волосы. Работа на 8,5 часов"

6. Пожертвовали кудряшками

7. Серебристый ей к лицу

8. Кудри требуют особого ухода, так как с возрастом теряют эластичность

9. Больше, больше серебристых прядей!

10. И с серебряной головой можно выглядеть даже моложе

11. Просто шикарно

12. Не бойтесь довериться мастеру

13. Результат может изменить жизнь

14. Для женщины в возрасте это может стать перерождением

15. Вы же заметили, как горят их глаза на фото "после"?

Источник: https://do-slez.com/liudi/16092-15-preobrazhenij-zhenschin-kotoryh-kolorist-nauchil-krasivo-nosit-sedinu.html?fbclid=IwAR3NlCGKcJJL_D2JbBsn8RQ9zE0LhUJVS1mo_tt1HTtguYcZMeAeo8iRTZU