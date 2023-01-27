НОВОСТИ МИРА
В Барселоне продолжаются забастовки работников образования
Фото: Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images
Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз вышел в финал Australian Open
Фото: EPA/Vostock-photo
Протест полицейских против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент США Джо Байден устроил в Белом доме прием по случаю Нового года по лунному календарю
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Во всем мире проходят траурные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. На фото: Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.
Фото: EPA/Vostock-photo
Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы
Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
Модель Ирина Шейк приняла участие в показе Mugler в Париже
Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images
Зима в Северном Рейне-Вестфалии, Германия
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
Акции протеста палестинцев против израильского военного рейда в городе Дженин
Фото: АР/ТАСС
Матч по регби между командами Австралии и Испании в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Ралли Авимора на собачьих упряжках в британском Фешибридже
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Паломничество к могиле раввина Бабы Сали в Нетивоте, Израиль
Фото: EPA/Vostock-photo
Вильнюс отмечает свое 700-летие
Фото: EPA/Vostock-photo
Репетиция Дня Индии в Бангалоре
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Отдых на горнолыжном курорте Абали в Иране
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль Мадхава Нараян в Непале
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Дня Австралии в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Пеликаны в зоопарке Гамбурга
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images
Не менее девяти палестинцев погибли и тринадцать ранены в результате столкновения с израильскими военными в городе Дженин
Фото: AP/ТАСС
В Бейруте проходят протесты из-за падения курса ливанского фунта
Фото: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images
Птичка малиновка в Сомерсете, Англия
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Ярмарка миниатюрных изделий ручной работы в Ла-Пасе, Боливия
Фото: Gaston Brito/Getty Images
Стихийный мемориал у входа в танцевальную студию калифорнийского Монтерей-Парка в память о жертвах вооруженного нападения. Вечером 21 января мужчина открыл огонь во время празднования Нового года по лунному календарю. В результате стрельбы погибли одиннадцать человек.
Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images
Организации коренных народов Эквадора протестуют перед посольством Перу в Кито в знак солидарности с перуанским народом
Фото: EPA/Vostock-photo
Торнадо обрушился на штат Техас
Фото: АР/ТАСС
Памятник музыканту Владимиру Высоцкому во время творческого вечера, посвященного 85-летию со дня его рождения, в Театральном сквере Владивостока
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Высеченный в камне отпечаток ладони, которому примерно 1000 лет, обнаружен в ходе археологических раскопок на улице Султана Сулеймана в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Забастовка учителей в Эдинбурге
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Люк Уинтерс из США на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия)
Фото: EPA/Vostock-photo
Представитель коренного населения Гватемалы во время традиционного танца Рабинала Ачи в Рабинале
Фото: EPA/Vostock-photo
Сибирская ласка на лугу в индийском Кашмире
Фото: Nazim Ali Khan/NurPhoto via Getty Images
Пекин во время праздничных выходных по случаю Нового года по лунному календарю
Фото: AP/ТАСС
Морозы во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Сбор урожая кофе коста-риканских фермеров
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Chanel на Неделе высокой моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Солнце восходит над Мельбурном
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Школьники рисуют птиц на запуске кампании "The Wild Escape" в Музее естественной истории в Лондоне
Фото: Mike Marsland/WireImage
По меньшей мере один человек погиб в результате перестрелки на заправке в Окленде, Калифорния
Фото: AP/ТАСС
Олени пасутся во время восхода солнца в поместье Эштон-Корт в британском Бристоле
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Чехии Иржи Легечке
Фото: EPA/Vostock-photo
Модель Кайли Дженнер перед показом коллекции Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже
Фото: Pierre Suu/Getty Images
Фейерверк в честь Праздника весны в китайском Чжухае
Фото: Chen Shuoming/VCG via Getty Images
Морозы в Хабаровске
Фото: Константин Андреев/ТАСС
Репетиция предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели
Фото: Khan/Anadolu Agency via Getty Images
Отдых на пляже Леме в Рио-де-Жанейро
Фото: EPA/Vostock-photo
Матч регулярного чемпионата НФЛ между "Цинциннати Бенгалс" и "Баффало Биллс" в Орчард-Парке, штат Нью-Йорк
Фото: АР/ТАСс
Национальный день тюльпанов в Нидерландах
Фото: АР/ТАСС
В Великобритании проходят забастовки сотрудников скорой помощи. На фото: собака с флагом профсоюза в Шеффилде.
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия сильного снегопада в Маммот-Лейкс, Калифорния
Фото: Mario Tama/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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