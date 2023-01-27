НОВОСТИ МИРА

В Барселоне продолжаются забастовки работников образования

Фото: Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз вышел в финал Australian Open

Фото: EPA/Vostock-photo

Протест полицейских против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити

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Президент США Джо Байден устроил в Белом доме прием по случаю Нового года по лунному календарю

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Во всем мире проходят траурные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. На фото: Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы

Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Модель Ирина Шейк приняла участие в показе Mugler в Париже

Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images

Зима в Северном Рейне-Вестфалии, Германия

Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Акции протеста палестинцев против израильского военного рейда в городе Дженин

Фото: АР/ТАСС

Матч по регби между командами Австралии и Испании в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Ралли Авимора на собачьих упряжках в британском Фешибридже

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Паломничество к могиле раввина Бабы Сали в Нетивоте, Израиль

Фото: EPA/Vostock-photo

Вильнюс отмечает свое 700-летие

Фото: EPA/Vostock-photo

Репетиция Дня Индии в Бангалоре

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Отдых на горнолыжном курорте Абали в Иране

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль Мадхава Нараян в Непале

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Дня Австралии в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Пеликаны в зоопарке Гамбурга

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Не менее девяти палестинцев погибли и тринадцать ранены в результате столкновения с израильскими военными в городе Дженин

Фото: AP/ТАСС

В Бейруте проходят протесты из-за падения курса ливанского фунта

Фото: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images

Птичка малиновка в Сомерсете, Англия

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Ярмарка миниатюрных изделий ручной работы в Ла-Пасе, Боливия

Фото: Gaston Brito/Getty Images

Стихийный мемориал у входа в танцевальную студию калифорнийского Монтерей-Парка в память о жертвах вооруженного нападения. Вечером 21 января мужчина открыл огонь во время празднования Нового года по лунному календарю. В результате стрельбы погибли одиннадцать человек.

Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images

Организации коренных народов Эквадора протестуют перед посольством Перу в Кито в знак солидарности с перуанским народом

Фото: EPA/Vostock-photo

Торнадо обрушился на штат Техас

Фото: АР/ТАСС

Памятник музыканту Владимиру Высоцкому во время творческого вечера, посвященного 85-летию со дня его рождения, в Театральном сквере Владивостока

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Высеченный в камне отпечаток ладони, которому примерно 1000 лет, обнаружен в ходе археологических раскопок на улице Султана Сулеймана в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Забастовка учителей в Эдинбурге

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Люк Уинтерс из США на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия)

Фото: EPA/Vostock-photo

Представитель коренного населения Гватемалы во время традиционного танца Рабинала Ачи в Рабинале

Фото: EPA/Vostock-photo

Сибирская ласка на лугу в индийском Кашмире

Фото: Nazim Ali Khan/NurPhoto via Getty Images

Пекин во время праздничных выходных по случаю Нового года по лунному календарю

Фото: AP/ТАСС

Морозы во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сбор урожая кофе коста-риканских фермеров

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Chanel на Неделе высокой моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Солнце восходит над Мельбурном

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Школьники рисуют птиц на запуске кампании "The Wild Escape" в Музее естественной истории в Лондоне

Фото: Mike Marsland/WireImage

По меньшей мере один человек погиб в результате перестрелки на заправке в Окленде, Калифорния

Фото: AP/ТАСС

Олени пасутся во время восхода солнца в поместье Эштон-Корт в британском Бристоле

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Чехии Иржи Легечке

Фото: EPA/Vostock-photo

Модель Кайли Дженнер перед показом коллекции Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже

Фото: Pierre Suu/Getty Images

Фейерверк в честь Праздника весны в китайском Чжухае

Фото: Chen Shuoming/VCG via Getty Images

Морозы в Хабаровске

Фото: Константин Андреев/ТАСС

Репетиция предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели

Фото: Khan/Anadolu Agency via Getty Images

Отдых на пляже Леме в Рио-де-Жанейро

Фото: EPA/Vostock-photo

Матч регулярного чемпионата НФЛ между "Цинциннати Бенгалс" и "Баффало Биллс" в Орчард-Парке, штат Нью-Йорк

Фото: АР/ТАСс

Национальный день тюльпанов в Нидерландах

Фото: АР/ТАСС

В Великобритании проходят забастовки сотрудников скорой помощи. На фото: собака с флагом профсоюза в Шеффилде.

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия сильного снегопада в Маммот-Лейкс, Калифорния

Фото: Mario Tama/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/