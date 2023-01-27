Лучшие фото “ Интерфакс “ за январь 2023 года
Миграция журавлей в Израиле
Фото: AP/ТАСС
Индия отмечает День Республики
Фото: AP/ТАСС
Восход в британском Норт-Шилдс
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Показ Viktor and Rolf на Парижской недели моды
Фото: EPA/Vostock-photo
Зима в немецком Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
Иберийская свинья на лугу в Бадахосе, Испания
Фото: Samuel de Roman/Getty Images
Паломничества баптистской церкви Назарет в Дурбане, Южная Африка
Фото: EPA/Vostock-photo
Китайский Новый год в Тайюане
Фото: Hu Yuanjia/VCG via Getty Images
Белухи в акватории Амурского залива
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Индийские школьники во время кампании "Дети для тигров" в Бангалоре
Фото: EPA/Vostock-photo
Фламинго в Измирском птичьем заповеднике, Турция
Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images
Состязания по укрощению быков в городе Мадурай на юге Индии
Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images
Утки среди пены в пруду на севере Германии
Фото: Bernd Wustneck/picture alliance via Getty Images
Фестиваль "Лас Луминариас" в испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Обледеневшая набережная в городе Яньтай китайской провинции Шаньдун
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Пойманный в сети красноклювый ткач в Кисуму, Кения
Фото: Luke Dray/Getty Images
Полицейский разбрызгивает кипяток на морозе в городском уезде Алтай, Китай
Фото: Shi Xiaokun/VCG via Getty Images
Фиеста в Чьяпа-де-Корсо, Мексика
Фото: Jacob Garcia/Anadolu Agency via Getty Images
Птицы в Национальном парке Хортобадь в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Замерзшие болота Дилкая в Турции
Фото: Ali Celik/Anadolu Agency via Getty Images
Родео в Денвере, США
Фото: Helen H. Richardson/The Denver Post
Фестиваль Ганга Сагар в Калькутте, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по метанию рождественских елей в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Олени в датском парке Раннерс
Фото: EPA/Vostock-photo
Пакистанская невеста-индуистка в Карачи
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветок Титан Арум в ботаническом саду австралийской Аделаиды
Фото: EPA/Vostock-photo
Пастбище аравийских ориксов в Дубае
Фото: AP/ТАСС
Чернокрылая йора в индийской Техатте
Фото: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images
Первое полнолуние года над Останкинской башней в Москве
Фото: Mikhail Serbin/Anadolu Agency via Getty Images
Уличный канатоходец на морском пляже в Мумбаи
Фото: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images
Пловцы ныряют в холодную воду в церковный праздник Крещения в Греции
Фото: EPA/Vostock-photo
Золотистые курносые обезьяны в природном заповеднике Байхэ, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Продавец готовит кукурузу на пляже в Ченнаи, Индия
Фото: ЕРА/ТАСС
Королева Дании Маргрете II во дворце Кристиансборг в Копенгагене
Фото: АР/ТАСС
Ралли-марафон "Дакар" на территории Саудовской Аравии
Фото: Zuma/ТАСС
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
Фото: Andrew Richard Hara/Getty Images
Создание костюмов для карнавала в Бенше, Бельгия
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по прыжкам с трамплина в австрийском Инсбруке
Фото: ЕРА/ТАСС
Слоны в Лейпцигском зоопарке, Германия
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Международный фестиваль воздухоплавания в итальянской коммуне Мондови
Фото: Zuma/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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