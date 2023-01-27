Лучшие фото “ Интерфакс “ за январь 2023 года

Миграция журавлей в Израиле

Фото: AP/ТАСС

Индия отмечает День Республики

Фото: AP/ТАСС

Восход в британском Норт-Шилдс

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Показ Viktor and Rolf на Парижской недели моды

Фото: EPA/Vostock-photo

Зима в немецком Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

Иберийская свинья на лугу в Бадахосе, Испания

Фото: Samuel de Roman/Getty Images

Паломничества баптистской церкви Назарет в Дурбане, Южная Африка

Фото: EPA/Vostock-photo

Китайский Новый год в Тайюане

Фото: Hu Yuanjia/VCG via Getty Images

Белухи в акватории Амурского залива

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Индийские школьники во время кампании "Дети для тигров" в Бангалоре

Фото: EPA/Vostock-photo

Фламинго в Измирском птичьем заповеднике, Турция

Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Состязания по укрощению быков в городе Мадурай на юге Индии

Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Утки среди пены в пруду на севере Германии

Фото: Bernd Wustneck/picture alliance via Getty Images

Фестиваль "Лас Луминариас" в испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Обледеневшая набережная в городе Яньтай китайской провинции Шаньдун

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Пойманный в сети красноклювый ткач в Кисуму, Кения

Фото: Luke Dray/Getty Images

Полицейский разбрызгивает кипяток на морозе в городском уезде Алтай, Китай

Фото: Shi Xiaokun/VCG via Getty Images

Фиеста в Чьяпа-де-Корсо, Мексика

Фото: Jacob Garcia/Anadolu Agency via Getty Images

Птицы в Национальном парке Хортобадь в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Замерзшие болота Дилкая в Турции

Фото: Ali Celik/Anadolu Agency via Getty Images

Родео в Денвере, США

Фото: Helen H. Richardson/The Denver Post

Фестиваль Ганга Сагар в Калькутте, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по метанию рождественских елей в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Олени в датском парке Раннерс

Фото: EPA/Vostock-photo

Пакистанская невеста-индуистка в Карачи

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветок Титан Арум в ботаническом саду австралийской Аделаиды

Фото: EPA/Vostock-photo

Пастбище аравийских ориксов в Дубае

Фото: AP/ТАСС

Чернокрылая йора в индийской Техатте

Фото: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Первое полнолуние года над Останкинской башней в Москве

Фото: Mikhail Serbin/Anadolu Agency via Getty Images

Уличный канатоходец на морском пляже в Мумбаи

Фото: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images

Пловцы ныряют в холодную воду в церковный праздник Крещения в Греции

Фото: EPA/Vostock-photo

Золотистые курносые обезьяны в природном заповеднике Байхэ, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Продавец готовит кукурузу на пляже в Ченнаи, Индия

Фото: ЕРА/ТАСС

Королева Дании Маргрете II во дворце Кристиансборг в Копенгагене

Фото: АР/ТАСС

Ралли-марафон "Дакар" на территории Саудовской Аравии

Фото: Zuma/ТАСС

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

Фото: Andrew Richard Hara/Getty Images

Создание костюмов для карнавала в Бенше, Бельгия

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по прыжкам с трамплина в австрийском Инсбруке

Фото: ЕРА/ТАСС

Слоны в Лейпцигском зоопарке, Германия

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Международный фестиваль воздухоплавания в итальянской коммуне Мондови

Фото: Zuma/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/