Как из-за нелепой неприятности на кухне был изобретен сахар-рафинад

Сахар был известен европейцам еще с античности, но тогда он употреблялся исключительно как лекарство. Добавлять его в еду стало традицией значительно позже – на протяжении веков сахар оставался дорогим продуктом, доступным далеко не каждому. В XIX веке чай или кофе с кусочком сахара уже не были роскошью, а сам процесс получения такого кусочка серьезно эволюционировал – став не только удобным, но и значительно более безопасным. Вот история о том, как одна домохозяйка, поранившись на кухне, буквально вынудила мужа стать изобретателем всем теперь знакомого рафинада.

Кусочки, отколотые от сахарной головы – прообраз рафинада

Венецианцам тростниковый сахар был знаком уже с X века, а во времена крестовых походов его узнали и в других уголках Европы. Лакомство было дорогое – тростник добывался в жарких восточных странах, а использовать в качестве сырья сахарную свеклу, растущую в краях попрохладнее, начали только с XIX века. Это существенно уменьшило стоимость сахара – он появлялся теперь не только на трапезах богачей, но и людям попроще служил дополнением к чаепитию или завтраку.

Из сахарного тростника делали сироп, который после застывания приобретал конусообразную форму

Покупка сахара в те времена выглядела не так, как сейчас. Торговцы выставляли на прилавки сахарные головы, довольно большие слитки особой формы – что-то вроде конусообразной шляпы без полей. В таком виде застывал густой сироп, залитый после рафинирования (очистки) в специальные емкости. Сахарная голова могла быть до полутора метров в высоту и весила до 15 килограммов. Приобрести даже небольшой слиток сахара было удовольствием недешевым, и с некоторых пор сахарные головы стали перед продажей раскалывать на куски и продавать на вес (заворачивая в синюю, «сахарную», бумагу).

Измельчали и хранили сахар в специальном ящичке с щипцами-кусачками. Источник: pinterest.com

Уже дома слугам – или тем, кто не мог себе позволить иметь слуг – приходилось превращать либо всю голову, либо ее фрагмент в кусочки помельче. Для этого использовались специальные кухонные инструменты – молоток для сахара, кусачки, которыми измельчались крупные куски, ступка. По крайней мере первое приспособление было весьма травмоопасно – и однажды при раскалывании сахара на кухне поранилась некая Юлиана Рад, в девичестве Шилл, о чем она немедленно поведала мужу.

Кубики сахара к чаю или кофе: изобретение Рада

Якоб Кристоф Рад, из семьи австрийского военного, сменив в молодости несколько профессий, к тому времени принял на себя руководство сахарным заводом в Дачице, в Моравии – не без помощи жены, семья которой обладала необходимыми связями. Видимо, выслушав жалобы супруги, он и задался целью изобрести способ превращения сахарных слитков в одинаковые небольшие кусочки кубической формы. Спустя пару лет заработало специальное устройство – пресс, который позволял производить эти самые сахарные кубики.

Якоб Кристоф Рад с женой и современный вид здания, в котором размещался сахарный завод Дачице

Для получения равных по форме и размеру кусочков сахарная голова измельчалась на специальной терке, затем мелкие фрагменты сахарной массы смачивались водой и помещались в формы. После высыхания получались кубики, напоминающие нынешний рафинад. На свое изобретение Рад получил в 1843 году пятилетний патент, который затем был продлен еще на пять лет. На заводе работали шесть прессов, они производили в день больше тысячи килограммов «кубического сахара», а каждая упаковка содержала 250 кусочков.

Памятник рафинаду в Дачице. Источник: commons.wikimedia.org

Но революции в культуре потребления сахара тогда не случилось – сила привычки не позволила европейцам оценить по достоинству новшество, и проект оказался с коммерческой точки зрения провальным. Якоб Рад, тем не менее, продолжал заниматься сахарным бизнесом, а его супруга продолжала заниматься домом и детьми, которых в семье появилось довольно много. О том, что 140 лет спустя в их городке будет установлен памятник изобретателю рафинада, супруги, конечно же, не подозревали.

На материке не оценили – пригодилось англичанам: рафинад к файф-о’клоку

Коммерческого успеха удалось достичь другому производителю сахарных кубиков, англичанину Генри Тейту. Это было в 1875 году – Якоб Рад к тому времени уже скончался. Для производства Тейт использовал несколько другую технологию, по другому патенту. Тоже пережив сложные времена, новинка, тем не менее, смогла завоевать сердца сначала жителей викторианской Англии, а затем и иностранцев. Сахар в кубиках был удобен и эстетически привлекателен – в отличие от нынешних времен с их ориентацией на естественность, те годы скорее диктовали моду на как можно более тщательно и замысловато приготовленную еду.

Благородное чаепитие или встреча за чашкой кофе в конце XIX века уже предполагали сервировку сахара в виде кубиков. Источник: pinterest.com

В настоящее время, по статистике, средний человек потребляет до сорока килограммов сахара в год – в это число входит не только сыпучий сахар или рафинад, добавляемые в чай или кофе, но и тот, что содержится в привычных современному человеку продуктах, вроде спагетти или консервов. На долгие годы заслуги Якоба Рада были забыты, но именно он все же был признан изобретателем кубиков рафинада. В 1983 году в городке Дачице в Чехии был установлен памятник рафинаду и его изобретателю.

Согласно исследованиям, потребление сахара в мире неуклонно растет

Впрочем, не нужно списывать со счетов старинные сахарные головы – их до сих пор вполне возможно встретить в магазинах, правда, магазинах особенных, специализирующихся на такого рода винтажной продукции.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180123/55282/