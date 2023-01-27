"Затерянный мир" существует в реальности

Тепуи – это плоские столовые горы на Гвианском нагорье в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. На языке народа пемон, который живет в Гран Сабана, слово тепуи означает «Дом богов» — потому что они очень высокие. Тепуи являются отдельными горами, а значит на них можно найти большое разнообразие эндемичных видов растений и животных, некоторые из которых обитают только на одном тепуи.

Возвышаясь над окружающим лесом, тепуи имеют практически вертикальные стены, а многие из них поднимаются на более чем 1000 м над джунглями.

Самые высокие тепуи достигают 3000 метров в высоту.

Практически вертикальные откосы и густой тропический лес, на котором лежат эти тепуи, делают их недоступными для пеших покорителей.

Только до трех гор Гран Сабана можно дойти пешком, и среди них – гора Рорайма в 2180 м в высоту.

Тепуи – это останки крупного плато песчаника, который когда-то покрывал слой гранита между северной границей бассейна Амазонки и Ориноко, между побережьем Атлантического океана и Риу-Негру, во время докембрийского периода.

За миллионы лет плато подверглись действию эрозии, и все, что от них осталось, — это плосковершинные тепуи.

Хотя тепуи кажутся пустынными, их вершины кипят жизнью."]

Из-за большой высоты климат на тепуи отличается от того, что царит внизу.

Наверху часто прохладнее, чаще идет дождь, а внизу горы имеют тропический, теплый и влажный климат.

Многие необычные растения приспособились к этой среде обитания и стали уникальными видами тепуи.

Около 9400 видов высотных растений были зарегистрированы в Венесуэльской Гайане, из которых 2322 зарегистрированы на тепуи.

Около одной трети этих видов больше нигде в мире не встречаются.

В регионе Гран Сабана находится 115 таких столовых гор. Они располагаются на юго-востоке от Венесуэлы, где сосредоточено больше всего тепуи.

Самый известный среди них – гора Рорайма.

Рорайма оставалась неисследованной до 1884 года.

Сегодня это популярное место назначения для туристов.

Говорят, что гора Рорайма вдохновила шотландского автора Артура Конана Дойля на написание романа «Затерянный мир».

Здесь находятся небольшие водопады, природные бассейны с кварцем и Треугольник Пунто – точка, в которой встречаются границы Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.

Еще один известный тепуи – Ауянтепуи, где находится водопад Анхель – самый высокий водопад в мире.

Это также самый крупный тепуи по площади поверхности (700 км²).

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Источник: https://nastroy.info/post/2233145-zaterjannyj-mir-suwestvuet-v-realynosti.html?fbclid=IwAR0SfkCkVgdmf3cLEaOM7z_7zN8PPEIbpPmr3oDBLIBjFlydMfzuJUpjzHU