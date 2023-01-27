Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ДУШЕВНЫЕ НАТЮРМОРТЫ ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИНЫ ПАНКРАТЬЕВОЙ

Художник Валентина Николаевна Панкратьева родилась в 1952 году в деревне Менухово Свердловской области. Окончила Свердловский горный институт.
Три года, с 1976 по 1979 годы, занималась в народной изостудии под руководством Ю. Киселёва. В 1983 году окончила Свердловское художественное училище имени Шадра. Член Союза художников России с 2000 г.
Художница создает свою индивидуальную, неповторимую, чисто русскую модификацию гиперреалистического натюрморта. Традиционные народные мотивы, сюжетная лирика и своя особая эстетика сочетаются со стремлением к техническому совершенству. С 1968 года проживает в г. Екатеринбурге.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497748983/

27.01.2023 - Posted by | Креатив...

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