На Украине вновь сносят памятники. Почему стране так важно избавиться от бронзовых Пушкина и Суворова?

После начала специальной военной операции украинские власти вновь активизировали борьбу с русским и советским наследием. Фактически процесс не прекращался с конца 2013 года, когда в центре Киева протестующие снесли скульптуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Это спровоцировало не только волну сноса памятников в других частях страны, но и принятия законов о декоммунизации. С тех пор на Украине было демонтировано более 2,5 тысячи советских памятников, переименовано 987 населенных пунктов и 52 тысячи улиц. Но если тогда на Украине боролись с советским наследием, то сейчас процесс стал открыто называться дерусификацией. За последние месяцы своих исторических названий лишились сотни улиц и проспектов, десятки городов и сел, а некоторые культурные объекты, связанные с Россией, и вовсе были полностью уничтожены. Новая волна дерусификации затронула не только военные монументы, но и памятники поэтам, писателям, ученым и политическим деятелям. Подробнее о том, как на Украине борются с «культурной оккупацией» и уничтожают культурное наследие, — в галерее «Ленты.ру».

Памятник основателям Одессы

Памятник императрице Екатерине II во время митинга украинских активистов, Одесса, 2 сентября 2022 года

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

Памятник основателям Одессы, который располагался на Екатерининской площади, демонтировали по решению городского исполнительного комитета 29 декабря 2022 года. Величественные фигуры российской императрицы Екатерины II и ее ближайших сподвижников — Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, а также князей Григория Потемкина и Платона Зубова — в одну ночь сняли строительным краном, предварительно завернув в черный пакет, и увезли на склад.

Украинские активисты требовали сноса монумента с самого начала специальной военной операции, однако местные власти, в частности мэр Геннадий Труханов, до последнего выступали против его уничтожения. В течение всего 2022 года памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов, а в интернете создавались петиции с призывами демонтировать архитектурный комплекс.

Примечательно, что монумент снесли не впервые в истории. Первоначально его открыли в 1900 году на деньги одесских меценатов и горожан. Однако спустя 20 лет монумент был демонтирован большевиками, а статуя императрицы — частично разбита. Восстановили объект уже после распада Советского Союза — в 2007 году по решению городского совета, использовав при этом сохранившиеся бронзовые фрагменты.

Бюст маршала Жукова в Харькове

Активисты сносят памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове, 2 июня 2019 года

Фото: AP

Памятник советскому полководцу Георгию Жукову, под руководством которого Харьков в 1943 году был освобожден от немецкой оккупации, был снесен на Украине одним из первых после начала военной операции. 15 апреля постамент с бюстом окружили военные, а затем повалили на землю с помощью грузовика.

В сносе монумента участвовали националисты из спецподразделения «Кракен» (входит в состав полка «Азов», который признан в России террористической организацией, — прим. «Ленты.ру»). Они скололи с памятника мемориальную табличку, исписали его лозунгами, а затем увезли на свалку.

Памятник Жукову также сносили не первый раз. В 2019 году он подпал под действие закона о декоммунизации, однако власти настояли на возвращении памятника. Теперь на его месте обещают возвести проукраинский монумент.

Стела-памятник советскому воину в Стрые

Памятник советскому воину-освободителю, установленный на центральной площади города Стрыя Львовской области

Фото: Александр Мазуркевич / РИА Новости

Мемориал советским солдатам-освободителям появился на главной площади райцентра Стрый в 1965 году. Его поставили в честь солдат 1-го Украинского фронта, которые пали в боях за город летом 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической операции.

Памятная стела была разрушена в апреле по запросу депутатов партии «Свобода». Ее повалили с помощью трактора и стального троса, который обвязали вокруг фигуры воина, держащего на руках младенца. «Первой упала стела на площади Рынок. Продолжение следует. Не оставим и следа от коммунистического режима», — прокомментировали уничтожение монумента в местном городском совете.

Будет ли на его месте установлен другой памятник, пока неясно.

Монумент Дружбы народов России и Украины в Киеве

Советский памятник дружбе между украинским и русским народами во время его сноса, Киев, 26 апреля 2022 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Архитектурный комплекс, прославляющий дружбу русского и украинского народов, расположился в Крещатом парке во времена позднего СССР. Монумент воздвигли в честь перехода Войска Запорожского в русское подданство. Он был в форме гигантской металлической арки, а под ней — бронзовые шестиметровые скульптуры двух рабочих и гранитная стела.

Композиция открылась для горожан в 1981 году и стала одной из главных достопримечательностей столицы — за ней построили смотровую площадку с великолепным видом на Подол и Днепр.

Киевские власти объявили о необходимости снести памятник весной прошлого года. 26 апреля начался демонтаж фигур, во время которого одну из них случайно обезглавили. Мэр города Виталий Кличко тогда заверил, что арка останется на месте, но будет переименована в «Арку свободы украинского народа».

Памятник Николаю Островскому в Шепетовке

Памятник Николаю Островскому, советскому писателю, в городе Шепетовке

Фото: Шерстенников / РИА Новости

Шепетовка — небольшой город в Хмельницкой области, где провел свое детство советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский. В 1966 году местные власти решили увековечить его имя каменным изваянием, рядом с которым вскоре появился литературно-мемориальный музей.

В 2020 году украинские власти приняли решение превратить культурное учреждение в Музей пропаганды, а вскоре после начала специальной военной операции — снести памятник. Писателю припомнили участие в Гражданской войне на стороне красных, объяснив свое намерение «очищением от тоталитаризма». 1 декабря монумент разобрали на части с помощью автокрана.

Памятник Михаилу Ломоносову в Днепре

Статуя ученого Михаила Ломоносова лежит на земле после демонтажа в Днепре, 6 января 2023 года

Кадр: Ukraine’s first ATO Museum / @Yurii Velychko / Reuters

Монумент русскому ученому Михаилу Ломоносову, расположенный на проспекте Дмитрия Яворницкого, демонтировали в Днепре (бывшем Днепропетровске) 6 января. Фигуру сняли с постамента и отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий в рамках дерусификации.

Сам памятник академику появился в городе относительно случайно. Во времена Российской империи напротив здания Екатеринославского горного училища был воздвигнут памятник Екатерине II, в 1919 году его демонтировали революционно настроенные студенты, оставив на месте пустой постамент.

В 1942 году скульптуру императрицы вывезли со склада в Германию, где она бесследно исчезла. До 1971 года постамент пустовал, и на него было решено установить памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, который прославился в том числе исследованиями в области минералогии.

Монумент «Украина — освободителям» в Ужгороде

Памятник «Украина — освободителям», расположенный близ города Ужгорода

Фото: Папикьян / РИА Новости

Один из самых величественных памятников советским солдатам в Украинской ССР открыли неподалеку от границы со Словакией 8 мая 1970 года по случаю 25-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он представлял собой бронзовую фигуру воина-красноармейца, держащего в руках знамя и автомат.

После распада Советского Союза монумент включили в перечень культурного наследия Украины, однако от разрушения это его не спасло. 9 ноября памятник грубо повалили на землю с помощью тросов, объяснив демонтаж «аварийностью» композиции.

Председатель Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита вскоре пообещал установить на его месте мемориал погибшим в Донбассе бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Памятник Максиму Горькому в Кегичевке

Памятник писателю Максиму Горькому в селе Кегичевка

Фото: Wikipedia

Железнодорожная станция поселка Кегичевка, который расположен на юге Харьковской области, лишилась своей главной достопримечательности 18 мая. Памятник публицисту и драматургу Максиму Горькому, которого на Украине объявили «слугой сталинского режима», демонтировали по решению поселкового совета.

Не пожалели даже постамент — на месте монумента осталась пустая клумба. Незадолго до сноса власти также объявили о намерении избавить поселок от всех советских топонимов, в том числе несвязанных с именами вождей и полководцев. Так, улица Цветочная стала улицей Героев Мариуполя. Сама скульптура писателя появилась в Кегичевке в 1962 году.

Танк на площади Победы в Житомире

Танк-памятник советским воинам на площади Победы в Житомире

Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости

Легендарную «тридцатьчетверку», которая украшала площадь Победы в Житомире, демонтировали в аккурат перед соответствующим праздником, 5 мая. Власти изначально планировали снять с постамента танк в День Победы, однако решили сделать это раньше, намеренно не сообщив горожанам время и дату, чтобы избежать скопления людей.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин позже пообещал перенести танк к монументу Вечной Славы, отметив, что «историю забывать нельзя», равно как и «превращать культуру в идеологию».

Памятники Александру Суворову в Николаеве и Одессе

Памятник полководцу Александру Суворов у въезда в одноименный район Одессы

Фото: Viacheslav Onyshchenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Памятник российскому полководцу и военному теоретику Александру Суворову появился в городе при независимой Украине в 2010 году. Его воздвигли возле здания кафедры военной подготовки Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского в память о присоединении черноморских земель к Российской империи к 280-летию со дня рождения генералиссимуса. Монумент украшали позолоченная пушка и ядра.

Бюст Суворова пропал с постамента в ночь на 5 января 2023 года. На месте остался лишь небольшой памятный знак посреди груды камней. В течение нескольких предшествующих месяцев памятник неоднократно оскверняли.

Также 29 декабря памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы. Его открыли в 2012 году. Конная фигура — точная копия памятника, установленного в Измаиле. Оригинальная скульптура была изготовлена еще в 1913 году в честь 120-летия побед над турками для мемориала в Рымнике в Румынии. В 1915 году, в связи с приближением линии фронта, памятник был вывезен в Одессу и впоследствии находился перед зданием художественного музея, а в 1945-м был перевезен в Измаил.

Памятники Александру Пушкину

Муниципальные работники демонтируют памятник писателю Александру Пушкину в центре Днепра, 16 декабря 2022 года

Фото: Dnipro Region Administration / AP

Абсолютным рекордсменом по дерусификации стал классик русской литературы Александр Пушкин, чьи произведения официально перестали изучать в украинских школах только с осени 2022 года. В общей сложности после начала специальной военной операции на Украине были уничтожены более 30 памятников, бюстов и мемориальных досок поэту.

Первыми кампанию против литератора запустили власти закарпатского города Мукачево, разрушив памятник ему 7 апреля 2022 года. Уже через два дня «эстафету» подхватили в Ужгороде и Тернополе, а следом за ними подключилась и остальная страна.

В подавляющем большинстве населенных пунктов монументы Пушкину «цивилизованно» демонтировались под руководством администраций. Однако в некоторых городах, например, в Никополе, их открыто разрушали вандалы, не встречая никакого сопротивления от государственных структур.

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/01/19/pamyatniki_ua/