В чём секрет одного из самых причудливых монументов, который построили за 1 день, а он 4 раза падал

На вершине Южной горы в 1827 году появился весьма необычный монумент. Это был первый памятник в Америке, посвящённый памяти Джорджа Вашингтона. Он появился раньше знаменитого монумента, который находится в торговом центре в Вашингтоне, округ Колумбия. У достопримечательности почти столетняя и очень непростая история. Жители близлежащего городка Бунсборо знают немало любопытных фактов о Монументе Вашингтона. Какой секрет скрывается за простой на первый взгляд конструкцией — далее в обзоре.

Патриотическая инициатива

Местная газета писала об этом событии то, что 4 июля 1827 года в 7 часов утра почти все пять сотен жителей Бунсборо собрались на городской площади. Громогласно играл оркестр и развевались на ветру звёздно-полосатые флаги. Люди прошагали до места, где некогда произошло историческое сражение. Граждане весьма активно принялись за работу и к вечеру возвели высокую каменную башню. Памятник посвятили Джорджу Вашингтону. В пяти метрах от основания башни горожане установили белую мраморную плиту с надписью: «Воздвигнута в память о Вашингтоне 4 июля 1827 года гражданами Бунсборо».

В июле 1827 года жители Бунсборо, штат Мэриленд, построили монумент Вашингтону всего за один день.

День завершился чтением Декларации независимости и салютом из трёх выстрелов, произведённым тремя ветеранами Войны за независимость. Сегодня это место является частью национального парка Бунсборо в Мэриленде. Скромная на вид башня не столь известна, как монумент первому президенту в городе Вашингтоне, но при этом она уникальна. Прежде всего благодаря своей пёстрой истории. Тут было всё: и забвение, и вандализм… Монумент скрывает гораздо больше секретов, чем может показаться на первый взгляд.

Табличка, рассказывающая об истории памятника.

Записей, подробно описывающих происхождение монумента Вашингтона в Бунсборо, крайне мало. Изначально памятник собиралась профинансировать Генеральная ассамблея Мэриленда. Проект застопорился из-за непримиримых противоречий между федералистами и республиканцами. Пришлось местным жителям проявлять инициативу. Конечно, спешка не пошла на пользу эстетике, но строители утверждали, что зато монумент прочен, долговечен и будет стоять веками. Уникальность монумента трудно оспорить, ведь это была абсолютно добровольная, к тому же, массовая инициатива.

Изначально монумент выглядел не столь эстетично.

Разрушение того, что должно было стоять веками

Вопреки надеждам его создателей, первый монумент простоял совсем недолго. К началу Гражданской войны в апреле 1861 года строение пришло в такой упадок, что от него уцелела лишь треть. Тем не менее, памятник даже сыграл некую роль в войне. Сооружение было принято за сигнальную башню и генерал Ли послал разведчика туда. Когда тот прибыл на место, то столкнулся с любопытными местными жителями, которые вышли на холм, чтобы понаблюдать за боем. Они добродушно окружили лазутчика, чем крайне обескуражили его и он поспешил ретироваться.

Во время Гражданской войны памятник был принят за сигнальную башню, а потом использовался в качестве пункта связи для войск Союза.

Уже после окончания войны, памятник восстановили. К нему добавилась стальная смотровая башня и побеленные стены. Не прошло и двух десятков лет, как памятник вновь постигла катастрофа — в декабре 1906 года в него попала молния и разрушила почти до основания. Правда, местные рассказывают и альтернативную версию: башню взорвали. Один строгий отец подозревал, что там его дочери встречаются с молодыми людьми. Он решил бороться с этим непотребством радикально — динамитом. Есть и менее романтичная версия: башню могли подорвать вандалы просто ради забавы.

Восстановление и Монумент Вашингтона сегодня

Для местных жителей необходимость второй восстановительной кампании была делом чести. Ведь для них это не просто памятник первому президенту страны, это памятник патриотическому духу жителей Мэриленда. Местное историческое общество приобрело землю, где стоял монумент. Потом штат выкупил все окружающие его земли. Со временем это превратилось в Государственный парк. Строительство началось аккурат к столетнему юбилею сооружения.

Местные жители сравнивают форму башни с молочной бутылкой.

В этот раз к задаче подошли со всей ответственностью. Было использовано почти семь сотен тонн песка и почти сто сорок тонн цемента. Также был построен рядом дом смотрителя, пешеходная тропа и несколько павильонов для туристов. Местные шутят, что теперь эту башню под силу разрушить только атомной бомбе.

Изначально высота башни была около семи метров, а сейчас почти в два раза больше.

Со времени открытия памятник был предан забвению на несколько десятков лет, пока не был открыт вновь. В 1972 году его внесли в Национальный реестр исторических мест, а в 2017 году жители Бунсборо реставрировали и освятили его в четвёртый раз. Также были проведены все мероприятия, которые организовывали граждане во время возведения первого памятника: реконструкторы, одетые в униформу времён Войны за независимость, салютовали, а оркестр играл музыку.

Отсюда открывается просто волшебный вид.

Сейчас это популярная достопримечательность.

Некоторые говорят, что этот монумент Джорджу Вашингтону гораздо искреннее, чем знаменитый памятник в городе Вашингтоне. Кроме того, со смотровой площадки башни открывается просто волшебный вид. Это делает место популярной туристической достопримечательностью. Остаётся только надеяться, что на этот раз памятник, возможно, пусть здесь и не на века, но всё же надолго…

Люди любят ставить памятники. Обычно стараются увековечить какие-либо знаковые исторические события или почтить память великих людей. Иногда монументы имеют весьма необычное прооисхождение и возводят их совсем не в честь рода человеческого.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180123/55274/