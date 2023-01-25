200 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ РУССКОЙ ТРОЙКЕ, АНАЛОГОВ КОТОРОЙ НЕТ В МИРЕ

Русская тройка.

Прошел почти век с тех времен с улиц городов России проносились тройки запряженных лошадей, олицетворяющих удалую русскую душу. Они навсегда остались национальным символом, а крылатое выражение Николая Гоголя: "Какой же русский не любит быстрой езды?",- актуально и по сей день.

Приезжие иностранцы, впервые воочию увидевшие русскую тройку, летящую по мостовой, замирали в изумлении: такой красоты и головокружительной скорости нельзя было увидеть ни в одной стране мира. Память об этой уникальной знаменитой упряжке, благодаря живописным полотнам художников, сохранилась и сегодня.

Русская тройка. Автор: Н. Самокиш.

Разыгрались чудо-кони,

Закусили удила…

Не сдержать их против воли.

Эх! гуляй…гуляй душа!

История возникновения тройной упряжки

Илья Пророк в огненной колеснице.

По одной из версий идея упряжи в три лошади была позаимствована из былин и мифов северных народов относящихся к Илье Пророку. С древних времен в некоторых селениях русского Севера ежегодно в Ильин день местные жители устраивали ритуальные скачки на тройках, которые являлись символом огненной колесницы, что вознесла Илью на небо.

Тройка рысаков. Автор: Панфильцев Николай.

Первые упоминания о тройных упряжках появились в исторической летописи во второй половине 17 столетия, когда еще было принято в упряжь запрягать одну лошадь. Ну а ежели была необходимость в большем количестве лошадиных сил, то запрягали нескольких лошадей гуськом.

«Выезд царя Алексея Михайловича на смотр воинства в 1664 году». Автор: Н.Е.Сверчков.

Появление парной упряжи лошадей «на отлет» стало предпосылкой появления тройной запряжки, которая не сразу прижилась и была крайне редким явлением на извечно плохих русских дорогах. Однако со временем тройка приобрела широкую популярность и на рубеже 17-18 столетия стала успешно использоваться в почтовых целях, что значительно уменьшило сроки доставки почтовых отправлений и багажа.

Почтовая тройка.

Оценив неимоверную скорость, удивительную выносливость, большую грузоподъемность и хорошую проходимость, тройку официально узаконили и начали использовать не только для доставки почты. Ими перевозили госслужащих, курьеров и пассажиров, используя сани, тарантасы, кибитки, коляски. Однако тройку никогда не впрягали в упряжь карет.

Автор: Alfred Wierusz-Kowalski

Русская идея упряжки лошадей

В троечной упряжи все предусмотрено до мелочей и в ней нет ни одной лишней детали. Придуманная в России разноаллюрная запряжка троих лошадей являлась уникальной, не имеющей аналогов в мире. Она могла преодолеть большие расстояния на огромной для упряжи скорости — от 45 до 50 километров в час.

Автор: Н.Шумилкин.

По центру упряжки впрягали "коренника"- сильную и крупную лошадь, которая должна была идти "четкой и быстрой рысью", а по бокам — "присяжных" лошадей, скачущих галопом и изогнувших головы в сторону. Такая расстановка «лошадиных сил» в запряжке давала возможность лошадям развивать головокружительную скорость. Выходило так, что коренника как бы несли за собой пристяжные лошади. Это и было секретом малой утомляемости и огромной скорости русских троек. Ну а ежели удалой кучер хотел немного "полихачить", он пускал коренника в галоп и тогда, казалось, что тройка летит над землей.

Автор: Н Самокиш.

Байка об удалом русском ямщике

Тройка. Автор: В.С. Пшеничников.

До сих пор бытует история, которая гласит, что во времена царствования Екатерины Великой в Петербург пожаловал с визитом император Австрии Иосиф. Русская императрица решив удивить высокого гостя, захотела прокатить его на русской тройке в Москву.

Автор: Alfred Wierusz-Kowalski.

Сразу же ко дворцу был доставлен самый удалой кучер с его лихой тройкой рысаков. И когда царица спросила у него: «Отвезешь императора в Москву за тридцать шесть часов?» Удалец, не задумываясь, дал таков ответ: «Довезу, матушка. Только не уверен, что довезу его душу».

Стоит заметить, что по тем временам добраться от Петербурга до Москвы на перекладных можно было лишь за двое-трое суток.

Понесли. Автор: П.О. Ковалевский

И здесь в пору будет вспомнить слова русского классика Н.В. Гоголя, который так описал образ России, сравнив ее с «птицей-тройкой»: "Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади… Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?"

Отбор рысаков для тройной упряжи

Вятские рысаки. Автор: Станислав Потеха.

Самыми лучшими русскими тройками считались подобранные в масть рысаки. При том коренник обязательно должен был быть гораздо крупнее пристяжных. А что касалось лучшей породы лошадей для тройки, то таковыми являлись рысаки вятской породы — некрупные и неказистые, но очень выносливые. А вот тройку статных и крупных орловских лошадей могли себе позволить лишь богачи.

Русская тройка орловских рысаков. Автор: Ю. Жабин.

Украшение русской тройки

Украшение упряжи это особая статья культа русской тройки, поэтому невозможно было себе представить коренника без дуги, украшенной позолотой. Немногим позже дуги украшали орнаментальной росписью или резьбой. Причем это носило не только эстетический характер, но и служило оберегом от злых сил, от дикого зверя и от разбойников.

Тройка.

Каждый кучер-«троечник» старался украсить свою тройку необычно, ярко и узнаваемо, поэтому тройки были уникальны. Во второй половине 19 века позолоченные дуги были заменены живописными, резными, инкрустированными медью, а к концу столетия их стали окрашивать в один цвет и обвивать разноцветными лентами.

Тройки со звоном поддужных колокольчиков

С течением времени конный транспорт наполнял улицы городов, а так как правил дорожного движения не существовало, то для скоростной тройной упряжи начали использовать бубенцы и колокольчики, которые можно было услышать за 2 версты. Это давало возможность горожанам и извозчикам вовремя освободить дорогу для стремительно несущейся «птицы-тройки».

Тройка с бубенцами

В самом начале их разрешалось вешать лишь на почтовые тройки и курьерские, перевозящие важные государственные депеши. Заслышав звон колокольчика, почтовые работники успевали приготовить сменную тройку лошадей, чтобы не задерживать доставку срочной почты. А немногим позже езда на тройках с бубенцами стала широко популярной не только среди почтовых ямщиков.

Автор: А.А. Дейнека.

Каждая тройка имела свое уникальное музыкальное сопровождение, а традиция использовать бубенцы с колокольчиками стала иметь под собой основу оберега от нечистых сил и недобрых людей. Поэтому катание новобрачных на тройках с бубенцами стало традиционным свадебным обрядом.

Паутов Игорь. Русская тройка

Эпоха знаменитых русских троек подошла к концу в средине 19 века, их постепенно начала вытеснять железнодорожный и автомобильный транспорт в сельские местности. А а начале 20 века был положен конец двухсотлетней истории тройки, однако она осталась популярной и незаменимой в традиционных народных гуляньях.

Масленница. Автор: Петр Грузинский.

Народное гулянье. Автор: С. Стоянов.

Популярность троек не имела границ и всегда вызывала дух соревнования. Поэтому, начиная с 1840 года в Москве на ипподроме начали устраиваться конные состязания. А в 1911 году русскую тройку впервые увидели в Европе, а именно — в Лондоне на Всемирной выставке. Во времена советской власти тройки для соревнований почти всегда составляли из орловских рысаков, которые выглядели невообразимо шикарно.

Русские тройки также были достойным презентом для высокопоставленных лиц многих государств. И по сей день соревнования, где участвуют русские тройки, очень зрелищны и популярны.

В мире существует множество невообразимо красивых пород лошадей, которые восхищают своим экзотическим видом.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210118/37447/

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497748420/