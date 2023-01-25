Кто и почему устроил кошачий геноцид в средневековой Европе

Почти 10 тысячелетий прошло с тех пор, когда кошки стали жить рядом с людьми. Казалось бы, хвостатые мурлыки и человек заключили выгодное для обеих сторон соглашение – коты ловят в жилищах homo sapiens грызунов-вредителей и забирают добычу себе, а люди в благодарность за это предоставляют им кров и пищу. Однако существовала такая идиллия не всегда и не везде. В Средневековой Европе любовь к кошкам могла навлечь на человека массу довольно серьезных проблем: от подозрения соседей, до пристального внимания инквизиции или смертельной дикой ярости агрессивной толпы.

Все началось с египетского рая

Древний Египет. Кошки повсеместно живут в храмах, их почитают, как священных животных. Убийство мурлыки приравнивается к убийству человека и карается смертью. Одно из божеств египетского пантеона – богиня света Баст (или Бастет), повсеместно изображалась в виде кошки. Даже Ра – верховный бог Египта, во время борьбы с силами тьмы на некоторых барельефах предстает в кошачьем подобии.

Древнеегипетская богиня Бастет изображалась с головой кошки или же в виде этого животного / Фото: pinterest.com

Египетский культ кошек, как священных животных, был настолько силен, что этим весьма успешно воспользовались персы. По легенде их воины во время наступления на Египет несли на руках котов – именно поэтому египтяне не оказали захватчикам ожесточенного вооруженного сопротивления.

Спустя столетие греческий историк Геродот в своих трудах описал, как во время страшного пожара в Египте его жители оставались без имущества, и даже гибли сами. А все из-за того, что в первую очередь египтяне бросались спасать из огня домашних кошек.

Для египтян кошки были священными животными / Фото: twitter.com

Экспансия котов по миру началась именно с Египта. Сначала их завезли в Грецию финикийские торговцы. Греки полюбили кошек за их талант охотиться на грызунов. Именно с Эллады и начался триумфальный поход хвостатых мурлык по европейскому континенту. Кошки расселились повсюду: от земель Киевской Руси до Британских островов.

Согласно историческим документам в Уэльсе к началу XI века маленький котенок стоил на рынке столько же, сколько и целый ягненок – 1 пенни. За взрослую же кошку можно было выручить 4-5 пенса. В британском фольклоре кошки являются помощниками сил добра, а также сопровождают одну из мифических добрых сущностей – королеву фей.

Из домашних любимцев в слуги Сатаны

Упоминаются кошки и в Библии. Правда всего 1 раз и в не очень выгодном (как оказалось позже) для себя свете. В своем послании пророк Иеремия, осуждая идолопоклонство, так описывает эти нечестивые божества: «На их тело и головы налетают ласточки, другие птицы и летучие мыши. Также по телу [идолов] лазают кошки. Так и поймете, что это не боги: поэтому не бойтесь вы их».

Кошки упоминаются в библейском послании пророка Иеремии / Фото: joyreactor.cc

Такое нелестное упоминание о кошках никого из европейцев не волновало до начала Крестовых походов, войн с мусульманскими народами и гонений еретиков инквизицией. Именно тогда пушистые домашние любимцы превратились в настоящих «слуг Сатаны».

Историки называют сразу несколько причин того, почему в средневековой Западной Европе кошек стали люто ненавидеть. Во-первых, это их поведение, которое непонятно людям. А в эпоху Средневековья все непонятное и необъяснимое считалось дьявольщиной. Во-вторых, глаза кошек светятся в темноте и гуляют они по ночам – именно тогда, когда в мире начинают господствовать силы зла.

Кошки – ночные животные / Фото: goodfon.ru

Ну и наконец последнее: котов очень любили мусульмане. С которыми христиане старались не иметь ничего общего.

Начало кошачьего геноцида

Одной из самых первых атак католической церкви на кошек считается Vox in Rama – послание папы римского Григория IX, которое он написал в 1233 году. В своем труде понтифик осудил поклонение дьяволу (люциферианство) и даже привел подробное описание одного из ритуалов этого сатанинского культа. Во время него еретики якобы целовали под хвост статую черного кота, а сам Сатана являлся своим адептам в образе полукота-получеловека.

Средневековая карикатура на папу Григория IX и его послание Vox in Rama / Фото: picturehistory.livejournal.com

Старт геноциду был дан: кошек (особенно черных) по всей Европе бросают с замковых башен, топят в мешках, вешают и даже заживо сжигают. Среди документов Святой Инквизиции, которые дошли до наших дней, сохранились многочисленные записи судебных дел, по которым подозреваемые в колдовстве женщины приговариваются к смерти вместе с их кошками.

Единственным спасением от костра для черных котов могло стать даже небольшое светлое пятно на их шерсти. Для инквизиторов оно было «меткой ангела», автоматически снимающей с хвостатого все подозрения в причастности к колдовству и дьявольщине.

Во всем виноваты демоны, евреи и коты

Самый разгар кошачьего геноцида в Западной Европе пришелся на XIV век – эпоху массовых эпидемий. И это абсолютно не удивительно. Ведь охотясь на крыс, кошки не только оберегали запасы продуктов людей, но и уничтожали главных переносчиков инфекций – грызунов. После истребления значительного количества котов коллективный иммунитет в обществе существенно ослаб.

Страница из британской средневековой рукописной книги, в которой кошки представлены, как весьма полезные домашние животные / Фото: pbs.twimg.com

В отличие от католиков, иудеи никогда не прогоняли кошек из своих общин и не истребляли их. Кроме того, евреи Средневековья вели в Европе достаточно замкнутый образ жизни и соблюдали свои религиозные предписания относительно личной гигиены. Все это в совокупности с содержанием котов в жилищах вполне могло послужить причиной того, что иудеи реже других жителей европейских городов и поселений умирали от чумы.

Однако именно терпимость и любовь к кошкам сыграли с представителями «избранного Богом народа» смертельную злую шутку. В населенных пунктах, охваченных пандемией, поползли слухи, что иудеи специально заражают чумой христиан. Весной 1348 года вспыхнули массовые погромы еврейских кварталов.

Еврейский погром в Страсбурге. Гравюра Эмили Швайтцера / Фото: wikipedia.org

Все началось во французском Тулоне, где христиане убили около 50 иудеев. Далее был немецкий Эрфурт (около 3 тысяч погибших), швейцарский Базель (600 сожженных заживо) и Страсбург (900 жертв), до которого пандемия даже еще не дошла. Таким образом косвенно из-за любви к кошкам в средневековой Европе христианами было уничтожено более полутысячи еврейских общин.

За несколько лет до еврейских погромов, в 1344 году, во французском городе Мец случилась эпидемия психического заболевания хорея, которую нарекли Danse de Saint-Guy – «танцы святого Вита». До полутора тысяч горожан впали в истерику прямо на улицах. И взрослые и дети махали руками, кричали. Всем им мерещились разного рода необычные существа, ангелы и демоны. Человек мог танцевать беспрерывно несколько дней, пока не падал на землю полностью обессиленным или мертвым.

«Танец Святого Вита в Моленбеке». Картина Питера Брейгеля Младшего (1564/65 – 1637/38) / Фото: book-hall.ru

Даже современная медицина не может дать однозначный ответ – что же стало причиной вспышки той болезни. А вот средневековые доктора и священники во всем обвинили нечистую силу, которая (по их описаниям) являла собой демона в обличии кота. В результате на протяжении следующих 400 лет – до середины XVIII века, жители Меца ежегодно в специальной железной клетке публично сжигали заживо 13 кошек. Ритуал определенно «помог» – больше «танцевальных эпидемий» в городе не было.

Мертвый кот – к счастью

Практически вся Западная Европа буквально была наполнена предрассудками и жестокими традициями, в которых фигурировали кошки. Их убивали на полях для того, чтобы сберечь урожай от грабителей и вредителей. Кошек заживо замуровывали в стенах строящихся зданий – люди верили, что так дух животного будет защищать дом от грызунов. Один из таких мумифицированных трупов обнаружили во время ремонта стены лондонского Тауэра.

Лондонский Тауэр / Фото: comfycozyhome.ru

Даже в эпоху Просвещения котов продолжали подозревать во всяких неприятностях. Так, Иоганн Маттеус Бехштейн – выдающийся немецкий зоолог XVII века, утверждал, что кошки могут чувствовать природные катаклизмы. Бехштейн всерьез предупреждал не находиться рядом с котом во время грозы и ливня. Все потому, что по мнению ученого, хвостатые имеют свойство притягивать к себе разряды молнии.

Рай у мусульман и православных

В отличие от католиков, православные и мусульмане не считают кошек «дьявольским отродьем». По мусульманским преданиям у пророка Мухаммеда была кошка, которую звали Муизза. Пророк так любил это животное, что однажды, когда его позвали на молитву, не стал беспокоить кошку, спящую на его одежде. Мухаммед аккуратно отрезал платье, оставив кусок, на котором лежала Муизза.

Кошки в исламе не считаются нечистыми животными / Фото: twitter.com

Пророк Мухаммед в своих проповедях говорил, что кошки не являются нечистыми. Им даже не запрещается заходить в мечети, в то время, как многим другим животным это запрещено.

Как и мусульманство, православие также считает кошек «чистыми». И также, как и в мусульманстве, в православии котам можно заходить в храмы. Причем, они единственные звери, которым не запрещено находиться в церкви. Так что по меркам католиков средневековой Европы как мусульмане, так и православные, есть ни кем иными, как идолопоклонниками.

Кошки – единственные животные, которым разрешено находиться в православном храме / Фото: joyreactor.cc

В наши дни пушистые мурлыки являются одними из самых популярных домашних животных во всем мире. Не удивительно, что довольно часто они стают фигурантами и даже главными героями множества забавных, курьезных и интересных ситуаций

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160821/50783/