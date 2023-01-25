Индустриальные пейзажи
Заводы, фабрики, трубы, ветряки на фоне природных пейзажей. Иногда красиво. Это и посмотрим.
Солнце садится за угольной электростанцией Scholven энергетической компании Uniper в Гельзенкирхене, Германия, в субботу, 22 октября 2022 г. Министры энергетики Европейского Союза во вторник, 25 октября 2022. (Фото Michael Sohn):
Роторный экскаватор ведет добычу угля на угольном карьере Гарцвайлер в Лютцерате, Германия, 2 ноября 2022. (Фото Michael Probst):
Ветряная электростанция в Балтийском море. Электростанция имеет мощность 385 МВт и может обеспечить возобновляемой энергией около 400,000 домохозяйств. Объем инвестиций составил 1.35 млрд долларов. (Фото Fred Tanneau):
Солнечная электростанция Ашалим в пустыне Негев, недалеко от кибуца Ашалим, южный Израиль, 19 июля 2022. (Фото Abir Sultan):
Освещение объектов нефтеперерабатывающего завода на промплощадке PCK-Raffinerie GmbH вечером в Шведте, Германия, 4 мая 2022. (Фото Patrick Pleul):
Опоры на острове Тилос в Эгейском море, юго-восточная Греция. (Фото Thanassis Stavrakis):
Туристы едут на лошадях возле ветряных турбин на пастбищах в уезде Чжанбэй, провинция Хэбэй на севере Китая, 15 августа 2022. (Фото Andy Wong):
Морская ветряная электростанция Сен-Назер теплым осенним днем в Порнише, Франция, 26 октября 2022. Во Франции строятся другие ветряные электростанции на море. Здание в Фекаме должно быть введено в эксплуатацию в 2023 году. Франция отстала в этой области, но президент Эммануэль Макрон хочет установить 50 ветряных электростанций в море к 2050 году общей мощностью 40 ГВт. (Фото Stephane Mahe):
Вид на Млечный Путь над ветряными мельницами на пустыре Ла-Лора в Рокамундо, регион Кантабрия, север Испании, 29 мая 2022. (Фото Pedro Puente Hoyos):
Ветряная турбина на фоне восходящего солнца во Франкфурте, Германия, 9 мая 2022. (Фото Michael Probst):
Пар и дым поднимаются над Белхатувской угольной электростанцией, вид с самолета 12 октября 2022 года в Белхатуве, Польша. Белчатовская угольная электростанция мощностью 5 472 МВт является крупнейшей в мире электростанцией, работающей на буром угле. (Фото Omar Marques):
Waverley — последний в мире пассажирский колесный пароход, построенный в 1946 году. Идет мимо ветряков в Эссексе. (Фото Kevin Jay):
Ветряки, угольная электростанция и овечки. (Фото Ina Fassbender):
Источник: https://loveopium.ru/texnologiya/industrialnye-pejzazhi-2.html
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