Заброшенную водонапорную башню XIX века превратили в роскошные апартаменты

Голландская архитектурная студия Zecc Architecten недавно переоборудовала заброшенную водонапорную башню, построенную в Утрехте в XIX веке. Благодаря изобретательности архитекторов старинное инженерное сооружение не только вернулось к жизни, теперь его пространство может похвастаться сразу 4 жилыми резиденциями, три из которых являются благоустроенными квартирами, а вот четвертая – это шестиуровневый пентхаус на вершине водокачки. Казалось бы, нереально настолько эффективно оптимизировать пространство такого рода сооружения, ан нет, в нем еще поместилось кафе и торговые лавки.

Заброшенную водонапорную башню XIX века превратили в роскошные апартаменты, пентхаус и кафе (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: theflighter.com.

Здание водонапорной башни было спроектировано архитектором В. К. де Вийсом в стиле амстердамской школы и построено Я. К. Рийком по заказу Утрехтского водного хозяйства (Утрехт, Голландия).

Старинные сооружения, оказавшиеся на самых выгодных участках больших городов, после того, как пришли в негодность или потеряли свое функциональное значение, не всегда устрашают прохожих зияющими дырами вместо окон или порвавшимися крышами. Чаще всего, такие объекты признаны историческими объектами и охраняются государством, что заставляет власти или просто предприимчивых людей восстанавливать памятники архитектуры, вдыхая новую жизнь. Именно так и произошло с водонапорной башней, построенной на Амстердамсестраатвег (Amsterdamsestraatweg) недалеко от центра голландского города Утрехт в конце XIX века.

Вплоть до 1980-х годов 43,5 метровая башня с резервуаром объемом 1 тыс. кубометров воды использовалась по прямому назначению (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

В начале 2010-х водонапорную башню не раз «оккупировали» сквоттеры (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Исторический объект, внесенный в список национальных памятников, долго простоял в запустении и пришел в негодность из-за того, что утратил свое первоначальное значение и оказался никому не нужным. Властям города ничего не оставалось, как продать 43,5-метровую водонапорную башню, официально имеющую название Amsterdamsestraatweg Water Tower, частному лицу.

Проект перепланировки Amsterdamsestraatweg Water Tower, разработанный специалистами архитектурной студии Zecc Architecten. | Фото: newatlas.com.

Разработать проект преобразований было поручено местной архитектурной студии Zecc Architecten, специалисты которой проанализировали состояние исторического объекта и с учетом пожелания владельца составили план действий. Первоочередной и самой сложной задачей стало создание достаточного количества оконных проемов, крайне необходимых для обустройства жилого пространства. Учитывая, что фасад инженерного сооружения изначально не предусматривал таких внедрений, пришлось консультироваться со специалистами разных отраслей, не остались в стороне и историки, которые должны были следить за тем, чтобы памятник архитектуры не пострадал от подобных восстановительных работ и кардинальной трансформации.

Обновления исторического памятника архитектуры заметны лишь по увеличению количества окон и их размера, а также по новой крыше (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: commons.wikimedia.org.

После того, как все нюансы проекта были изучены соответствующими органами и утверждены, бригада строителей приступила к реализации довольно смелого проекта, ведь разработчики и владелец замахнулись на невозможное, внутри водонапорной башни сделать три полноценных квартиры, а на верхнем уровне настоящий пентхаус, при этом нижний этаж превратить в атмосферное мини-кафе и парочку магазинов.

При создании нового пространства оставили много аутентичных элементов, которые напоминают об индустриальном прошлом архитектурного сооружения (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что несмотря на масштабную перепланировку и полную переориентацию архитектурного объекта, специалисты студии постарались сохранить как можно больше аутентичных элементов. Дизайнеры мастерски интегрировали многие из оригинальных инженерных особенностей водонапорной башни в дизайн интерьера каждого жилища и общих зон (лестничный пролет, коридор, лаундж-зона), включая оригинальную кирпичную кладку, деревянные и стальные балки, металлические внутренние панели и бетонные полы.

В водонапорной башне помимо лестницы теперь имеется еще и лифт, который приведет в конкретную квартиру или таунхаус. | Фото: fineartamerica.com

Единственное, что перераспределили пространство, установили масштабные окна, новую лестницу и даже лифт. В остальном же оптимизировали имеющуюся площадь так, чтобы на каждом этаже (начиная со второго) поместилось по одной благоустроенной квартире-студии, а верхняя часть структуры, которая использовалась в качестве огромного резервуара для воды, была разделена на 6 уровней, где и обустроили роскошный пентхаус площадью 400 квадратных метров.

Поэтажная планировка реконструированной Amsterdamsestraatweg Water Tower.

Если говорить о квартирах-студиях, то они имеют одинаковую планировку и площадь, на которой удалось организовать вполне комфортное пространство, куда можно попасть на лифте, причем сразу в гостиную, а не на общую площадку, что значительно расширило жилую площадь. Гостиная и столовая со встроенной кухней имеют открытую планировку, ванная комната спрятана за раздвижной дверью, а вот спальню, благодаря достаточной высоте потолков, обустроили на мезонине откуда открывается вид на всю квартиру. Также стоит отметить, что в каждой квартире установлено панорамное окно от пола до потолка, которое является еще и дверью, ведущую на небольшую открытую террасу, ее перилами служит каркас из кортеновской стали, имеющей характерный цвет ржавчины, чтобы в очередной напомнить, что квартира расположена в инженерном сооружении.

Лаундж-зона откуда стартует лифт и начинается лестница, которые приведут в пентхаус площадью 400 кв. метров (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: fineartamerica.com.

Металлическая обшивка резервуара, который превратили в роскошную жилую резиденцию, придает интерьеру особое очарование (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: fineartamerica.com

Попасть внутрь пентхауса можно как на лифте, так и по подвесной лестнице, проходящей сквозь отверстие в сохранившемся дне резервуара для воды, созданном из листовой стали. В этой части водонапорной башни оборудована лаундж-зона, в которой можно изучать гидротехническое оборудование с его трубами, гигантскими вентилями, массивными заклепками и ржавчиной на стальном резервуаре. Нижний уровень пентхауса не имеет окон поэтому его легко можно использовать в качестве кинозала, места для проведения домашних концертов или встреч в узком кругу. Эффектный подиум, мягкие подушки, кресла-мешки, стальная обшивка стен, которую решили сохранить, максимальна тишина и покой – вот, что ждет тех, кто решит провести время на этом уровне.

На пятом этаже нет окон, поэтому его легко можно превратить в домашний кинозал или особо интимную зону (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: newatlas.com.

Одна из гостевых спальных комнат, расположенных на шестом этаже (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: theflighter.com.

Следующий уровень разделен между тремя гостевыми комнатами с собственными ванными. Здесь точно также сохранили фрагменты ржавого резервуара, в котором вместе с фасадной стеной вырезали оконные проемы, чтобы впустить дневной свет внутрь помещения.

Главная спальня порадует простором, стильным интерьером и восхитительными видами из окна (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Седьмой этаж занимает главная спальная комната с гардеробной, ванной и террасой, ради которой пришлось расширять проем, что положительно сказалось на открывающихся видах, ведь она расположена на значительной высоте, а если учесть, что сама водонапорная башня находится в исторической части Утрехта и многоэтажных зданий здесь нет, панорама действительно будет довольно обширной. В этом пространстве меньше всего сохранилось индустриального. Дорогая мебель с акцентами из орехового дерева, живые растения, текстиль, напольное покрытие и отделка стен в пастельных тонах – все это призвано создать теплую, домашнюю атмосферу, гарантирующую уют и расслабление.

Роскошная кухня находится на восьмом этаже обновленной башни (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: netherlands.postsen.com.

Зона столовой расположена у ленточных окон, подоконники которых также можно использовать с пользой (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Большая современная кухня-столовая расположена на 8-м этаже (в этой части расширяется конструкция башни). Открытое пространство с множеством окон по всей окружности помогло создать потрясающую обстановку даже без большого количества мебели и аксессуаров. Чтобы не загромождать кухню массивной мебелью, все необходимое спрятали в напольные тумбы и кладовую, которая никак не перекрывает вид на город.

Чтобы получить массу впечатлений, лучше подниматься по лестнице, которая связывает все уровни 6-этажного пентхауса (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Если владельцы или гости отказались подниматься на лифте, на верхний этаж можно попасть по лестнице, которая приведет под самую крышу, точнее сказать, в огромный зал, предусматривающий тройную высоту, захватывающий обзор на 360 градусов и феноменальную конструкцию крыши. Здесь по-особенному организовали пространство и расставили мебель. Так, например, чтобы владельцы и гости могли видеть панораму города, не вставая с дивана и кресел, их установили на круглый подиум в центре помещения (его назвали «Островом свободы») и подняли на такую высоту, чтобы без лишних телодвижений, расслабившись, видеть открывающуюся из окон красоту.

Верхний уровень превращен в огромную гостиную, откуда открывается панорамный вид на город (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: newatlas.com.

Тот самый «Остров свободы», откуда можно увидеть панораму города, не вставая с дивана (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: netherlands.postsen.com.

Примечательно: На данный момент нижний этаж, предусматривающий обустройство мини-кафе и парочки магазинов, еще не оформлен и не может принимать посетителей. Также разрабатываются новые проекты, предусматривающие реконструкцию оставшихся объектов Amsterdamsestraatweg Water Tower, находящихся в задней части гидротехнического комплекса. По предварительным данным, некоторые помещения будут преобразованы в серию компактных квартир, еще часть структур могут превратиться в парикмахерскую и общественное пространство для общения и отдыха жильцом импровизированного комплекса.

https://www.youtube.com/watch?v=RFPw3voKH6Q

Стоит отметить, как бы не распорядились трансформируемыми площадями в дальнейшем, план реконструкции направлен на то, чтобы еще больше обновить городскую застройку и сохранить культовое присутствие, выделяющегося на ее фоне исторического памятника.

Источник: https://novate.ru/blogs/250123/65347/