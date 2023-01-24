5 привычных вещей для современного мужчины, которые считались позорными в СССР

По ряду причин советские люди достаточно сильно отличались от современных. Безусловно сегодня все еще очень много людей, которые жили и хорошо помнят Советский Союз. Однако, перестройка 1980-х, 1991 и последующие годы «лихих» сильно поменяли даже советского человека. Нравы и понятия изменились достаточно сильно. И как показывает история, не всегда в лучшую сторону.

1. Оставаться холостым

Жениться должны все. |Фото: tunnel.ru.

Многие сельские ребята находили себе жену сразу после службы в армии. В городах парни ходили в холостяках подольше, однако к окончанию учебы супругу себе находил практически каждый. Связано это было с несколькими причинами. Во-первых, в XX веке общество было куда более консервативным (в том числе на Западе), а потому добрачные отношения не приветствовались. Во-вторых, для мужчин в Советском Союзе существовал налог на холостяков в размере 6% с зарплаты. Конечно, жениться или выходить замуж никто не заставлял. Но 30-летние холостяки выглядели чуть-ли не белыми воронами.

2. Уклоняться от армии

Служить должны все. |Фото: pulse.mail.ru.

Конечно, в Советском Союзе были те, кто косил от армии. С годами их становилось только больше. Однако, в целом процент уклонистов относительного всего мужского населения был невысок. К армейской службе долгое время относились как к почетной обязанности молодого человека, как бы пафосно это не звучало. Во многом это было связано с опытом Второй мировой войны. Большинство жителей Союза в сознательном возрасте прошло через период истории, когда не только их страна, но и ее население могли перестать существовать физически. Изменилось это только в годы войны в Афганистане. Впрочем, слом наступил отнюдь не из-за трагичности той войны, а из-а окончательного разложения советской политической системы, идеологии, а затем и краха страны.

3. Зарабатывать меньше, чем супруга

Кормить должен муж. ¦Фото: ya.ru.

Безусловно, Советский Союз провозглашал равенство мужчины и женщины. Важно понимать, что до революции 1917 года положение женщины не только в России, но и во всем остальном мире (в т.ч «цивилизованном») было куда более закрепощенным. Тем не менее, несмотря на декларируемое равенство, пережитки мышления и половые стереотипы сохранялись и в головах советских людей. Одним из таких было в целом позитивное клише о том, что именно супруг должен зарабатывать больше всех в семье, так как именно он добытчик и кормилец. Безусловно, подобные отношение является глубоким пережитком традиционной крестьянской общины. Вот только плохо ли это?

4. Не пить и не курить

Курили очень многие. |Фото: cigastore.ru.

В Советском Союзе существовала достаточно мощная пропаганда здорового образа жизни и физической культуры. Особенно актуально это было для Ленинско-Сталинского периода истории, когда страна рвала жилы из всех сил пытаясь подготовиться не то к новой иностранной интервенции, не то прямо к новой мировой войне. При этом, конечно же, в СССР и пили, и курили. Откровенные проблемы с пьянством в стране начались только к концу 1970-х годов, однако особенно в мужском коллективе нанепьющих и некурящих смотрели немного искоса.

5. Быть «меньшевиком»

Нет, речь не про Плеханова… ¦Фото: ok.ru.

И речь идет отнюдь не о политических воззрениях. Ха-ха! Конечно, в современной России гомосексуализм также не приветствуется в широких массах, а в государстве даже есть законы, запрещающие его пропаганду. В народе к «голубым» отношение по большей части «умеренно сдержанное». Тем не менее, нельзя не отметить, что отношение людям другой сексуальной ориентации после 1991 года стало заметно либеральней. Достаточно вспомнить о том, что в Советском Союзе (как и в большинстве других стран в XX веке) существовало уголовное преследование за мужеложство.

Источник: https://novate.ru/blogs/230123/65319/