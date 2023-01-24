1989 год СССР в фотографиях: распад социализма и талоны на всё

В этом году начатая Горбачевым перестройка и гласность привела к неожиданным результатам для Михаила Сергеевича самого. Вместо оздоровления СССР и решения проблем брежневского застоя начался неконтролируемый распад, повылезали националисты и молодая знать, почувствовавшая запах денег и слабеющей советской власти.

Горбачев сам сделал добивающий Союз шаг, сам того не желая. В 1989-м он создал кроме съезда КПСС новый орган народной власти — народный съезд депутатов СССР. Где коммунисты были участниками выборов наравне с националистами, учеными, шахтерами, учителями и другими.

Типичная картина на улицах СССР в 1989 году

На I съезде депутатов коммунисты получили лишь 200 мест с комсомолом, а 2 тысячи мест получили националисты из республик, общественники и уважаемые люди, включая кооператоров и фарцовщиков. Будущая элита СНГ, президенты и олигархи появились именно здесь, поймав удачу за хвост, и выйдя из мрака безвестности.

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Съезд открылся с минуты молчания по погибшим грузинам с антисоветского митинга в Тбилиси, впервые в истории на съезде голосовали против предложений генсека и ЦК КПСС.

Будущий мэо Москвы и президент России критикуюи

А Ельцин, Попов и Сахаров вывели 100 тысяч недовольных в Лужники, критиковали коммунизм и требовали больше демократии. Мир социализма удивленно смотрел на это: "Раз можно им, можно и нам?"

Участник митинга записывает речи на магнитофон, сзади плакат против олигархов КПСС

Ослабление контроля СССР, критика Сталина и коммунизма, приводит к распаду социалистического блока Восточной Европы. Болгария, Венгрия, Чехословакия, Польша, Румыния свергают коммунистов, арестовывают и расстреливают тиранов — советских марионеток. Последней рушится Берлинская стена вместе с ГДР. К концу года СССР останется единственным.

Солдаты и повстанцы сидят в кабинете румынского генсека Чаушеску. Он будет казнен.

Глядя на Европу, поднимаются советские республики. В годовщину пакта Молотова — Риббентропа прибалты встают живой цепью в сотни километров в Прибалтике, и требуют выхода из СССР. В Тбилиси антисоветский митинг во главе с прощеным националистом Гамсахурдией.

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10 тысяч грузин требуют решить абхазский вопрос силой, а раз Москва Абхазию в составе Грузинской ССР не удерживает, надо выйти из СССР и удержать самим. Грузинские войска саботируют, Москва направляет русские полки на подавление. При разгоне гибнет 19 грузин, а что делать дальше Москва не знает.

Антисоветский митинг в Тбилиси разгоняют присланные из РСФСР войска. 1989 год.

Советская армия уходит из Афганистана, бросив союзников в Кабуле, они скоро падут. Летом в СССР прокатывается первая забастовка осмелевших шахтеров. Раньше за такое расстреливали, а теперь перестройка. Горняки Донбасса, Казахстана, Ростова, Коми, Кемерово добиваются улучшения условий труда, а потом требуют ослабить власть "прогнивших" коммунистов.

Шахтеры России как все россияне, влюбляются в Ельцина в 1989 году

Впервые в истории народ СССР видит по телевизору первого миллионера. На счетах кооператора Артема Тарасова сотни миллионов рублей, его проверяет ОБХСС и ничего незаконного не находит. А Артём бушует в программе "Взгляд": Я честный миллионер, заработал трудом!"

Несмотря на начинающийся хаос, простые люди его не чувствуют. Живут обычной жизнью.

На фоне разрушения власти усиливается дефицит. Талоны на мясо, масло, колбасу были уже давно, но в 1989 году талоны вводят на всё: от мыла и водки до макарон. Социалистических стран с их едой больше нет, а нефтедолларов для закупок на Западе мало.

Но пока все нормально. Заводы работают, Сбербанк хранит деньги, зарплата платится.

А распоясавшиеся республики СССР товары зажимают, и делиться с Россией не хотят. К концу года на талоны переходит Москва. Талоны на сахар, на стиральный порошок, рыбу. Но к этому все привыкли, это временно и жизнь конечно наладится, думают они. А каким 1989-й год помните Вы?

Источник: https://dzen.ru/a/Y822ZAlxWCadD6dr