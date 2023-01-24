Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Невероятные картины Михаила Хохлачева

Множество современных художников показывают миру свой талант. Кто-то пишет очень реалистичные картины, кто-то увлекается сюрреализмом, а кто-то, по всей видимости, подражает великим мира сего. Можно сказать, что Михаил Хохлачев пишет в манере Сальвадора Дали, но в его работах есть свой, особый шарм.

Equilibrium at the Absolute Distinction

Vessel Of Utter Bliss-II

Matrix

Swansophone Elegy

Magica Lesson II

Lady of Hurricane

Muse

Echo of the Golden Age

Ангел-хранитель

Dream World

Весеннее дурачество

Мечта коллекционера

Кавалер мелькающего прошлого

Предложение

Вдохновение

Возвышение золотой рыбки

Эволюция

Окончательное письмо

Искусство дипломатии

Золотой век Томаса Барбей

Элементарный выбор

Настройтесь на молчание

Корабль глупца

На пути судьбы

Источник: https://nevsepic.com.ua/18/30301-neveroyatnye-kartiny-mihaila-hohlacheva-25foto.html

24.01.2023 - Posted by | Креатив...

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