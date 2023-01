Невероятные картины Михаила Хохлачева

Множество современных художников показывают миру свой талант. Кто-то пишет очень реалистичные картины, кто-то увлекается сюрреализмом, а кто-то, по всей видимости, подражает великим мира сего. Можно сказать, что Михаил Хохлачев пишет в манере Сальвадора Дали, но в его работах есть свой, особый шарм.

Equilibrium at the Absolute Distinction



Vessel Of Utter Bliss-II



Matrix



Swansophone Elegy



Magica Lesson II



Lady of Hurricane



Muse



Echo of the Golden Age



Ангел-хранитель



Dream World



Весеннее дурачество



Мечта коллекционера



Кавалер мелькающего прошлого



Предложение



Вдохновение



Возвышение золотой рыбки



Эволюция



Окончательное письмо



Искусство дипломатии



Золотой век Томаса Барбей



Элементарный выбор



Настройтесь на молчание



Корабль глупца



На пути судьбы



Источник: https://nevsepic.com.ua/18/30301-neveroyatnye-kartiny-mihaila-hohlacheva-25foto.html