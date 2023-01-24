Невероятные картины Михаила Хохлачева
Множество современных художников показывают миру свой талант. Кто-то пишет очень реалистичные картины, кто-то увлекается сюрреализмом, а кто-то, по всей видимости, подражает великим мира сего. Можно сказать, что Михаил Хохлачев пишет в манере Сальвадора Дали, но в его работах есть свой, особый шарм.
Equilibrium at the Absolute Distinction
Vessel Of Utter Bliss-II
Matrix
Swansophone Elegy
Magica Lesson II
Lady of Hurricane
Muse
Echo of the Golden Age
Ангел-хранитель
Dream World
Весеннее дурачество
Мечта коллекционера
Кавалер мелькающего прошлого
Предложение
Вдохновение
Возвышение золотой рыбки
Эволюция
Окончательное письмо
Искусство дипломатии
Золотой век Томаса Барбей
Элементарный выбор
Настройтесь на молчание
Корабль глупца
На пути судьбы
Источник: https://nevsepic.com.ua/18/30301-neveroyatnye-kartiny-mihaila-hohlacheva-25foto.html
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