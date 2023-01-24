Кофейная гуща и еще 8 натуральных удобрений, которые помогут спасти домашние растения

Зимой особенно сложно поддерживать здоровье и красоту растений. Недостаток солнечных лучей, сухой воздух, перепады температур, короткие световые дни – все это отрицательно сказывается на состоянии цветов. Чтобы растения не завяли, Novate.ru предлагает взять на заметку несколько простых и эффективных лайфхаков по уходу.

Подход к каждому цветку должен быть индивидуальным. Одни требуют обильного полива, другие – редкого; некоторые любят тень, а некоторые нуждаются в постоянном воздействии солнечных лучей. Не стоит также забывать и об удобрении почвы, поддержании определенного уровня питательных веществ, своевременной пересадке. А еще растениям очень сильно помогут подкормки, которые находятся у вас под рукой. Рассказываем о них более подробно.

1. Пепел

Пепел можно собрать из камина. / Фото: otoplenie-vdome.ru

На первый взгляд совет удобрять почву пеплом может показаться странным, но результаты говорят, что он действительно эффективен. Если вы заметили, что листья начали сохнуть по краям и на них появились пятна, или же они не завязали бутоны, на лицо дефицит калия. Пепел богат этим микроэлементов, а также карбонатом кальция, поэтому может сделать растения более здоровыми и продлить им жизнь. Какую еще пользу он приносит:

• ускоряет движение полезных веществ по клеткам растений, тем самым нормализуя течение биохимических процессов;

• улучшает усвоение микроэлементов;

• регулирует водный баланс»

• активизирует процесс фотосинтеза, при котором осуществляется транспортировка питательных веществ к листьям и бутонам;

• содержит магний, который является отличным строительным материалом.

2. Вода с крахмалом

Макароны достаньте, а водой полейте цветы. / Фото: pulse.mail.ru

Почему зимой нехватка питательных веществ ощущается особенно остро? Все дело в небольшом количестве солнечных лучей, ведь главным источником питания для некоторых растений является именно свет. Чтобы пережить этот сезон с наименьшими потерями, растения пытаются увеличить запасы крахмала в плодах и семенах – именно он служит резервным источником питания, к которому они прибегают в ночное время или при недостатке дневного света.

Вместо того, чтобы покупать специальные удобрения, содержащие крахмал, просто поливайте цветы водой из-под варки макарон или картофеля. Но перед тем, как приступить к процедуре, обязательно остудите жидкость, чтобы не навредить корням.

3. Яичная скорлупа

Яичную скорлупу нужно измельчить. / Фото: pinterest.com

В яичной скорлупе содержится много минералов и микроэлементов, которые полезны для питания растений. Кроме кальция в состав входят магний, железо, фтор, цинк и даже известь, которая снижает кислотность почвы. Именно поэтому яичная скорлупа считается эффективным удобрением.

Перед тем, как добавлять скорлупу, ее необходимо высушить и измельчить в кофемолке либо ступке. После этого поместите удобрение в стеклянную банку, залейте водой и закройте крышкой. Скорлупу нужно хранить в темном прохладном месте 14 дней. Понять, что удобрение готово, очень просто – вода станет мутной и появится неприятный запах. После этого можно разводить с водой в пропорции 1:3 и поливать растения. Более простой вариант – посыпать измельченной скорлупой почву вокруг растения.

4. Кофе и кофейная гуща

Кофейную гущу нужно насыпать в горшок с цветком. / Фото: stroy-podskazka.ru

Если хотите, чтобы растения получали необходимое им количество питательных элементов, поите их…кофе. Как оказалось, бодрящий напиток является прекрасным удобрением для цветов, так как в его состав входят азот, калий, кальций и магний. Особенно полезен для растений азот, ведь он стимулирует рост стебля, укрепляет его и придает росткам насыщенный цвет. Большое спасибо за такую подкормку скажут розы, гортензии и магнолии. Впрочем, и другие цветы будут не против разделить с вами чашечку кофе.

Положительное влияние на растения оказывает и кофейная гуща. Да, в ней нет питательных веществ, но она делает почву более рыхлой, кислой и легкой, насыщает почву необходимым кислородом.

5. Дрожжи

Сухие дрожжи нужно развести в воде. / Фото: vkusno-recept.ru

Удобрение, в состав которого входят дрожжи, содержит витамины группы В, необходимые растениям для успешного роста и развития. Его можно сделать как из сухих, так и из живых дрожжей – что найдется на кухне. В первом случае маленький пакетик нужно развести в десяти литрах воды, добавить три столовых ложки сахара и полить цветы. Обратите внимание, что делать это нужно раз в три в сезон, не чаще. Что касается прессованных дрожжей, то их следует развести водой в соотношении 1:5 и дать настояться два часа. Использовать можно только свежий раствор, приготовленный сегодня. После подкормки растений дрожжами нужно напитать почву пеплом, чтобы сохранить баланс калия.

6. Цитрусовые

Нужно сделать настой из кожуры цитрусовых. / Фото: stella70.ru

Удобрять растения смело можно настоем из кожуры цитрусовых, поэтому, если мандарины и апельсины – частые гости на вашем столе, не выбрасывайте шкурки. Настой обладает антисептическими свойствами, повышает иммунитет растения, борется с вредителями.

Приготовить удобрение очень просто. Возьмите трехлитровую банку, заполните треть емкости высушенными корками, залейте доверху водой и оставьте на 24 часа. После этого нужно долить в банку недостающий объем жидкости и полить настоем цветы. Процедуру нужно повторять два раза в месяц в теплое время года, и раз – в холодное.

7. Банановая кожура

Банановую кожуру можно высушить или приготовить настой. / Фото: uprls.ru

Отличным источником калия является банановая кожура. Из нее можно сделать настой по аналогии с цитрусовыми или приготовить сухое удобрение. Второй вариант будет более эффективным, так как при сушке в кожуре увеличивается концентрация полезных микроэлементов.

Для приготовления подойдет любая кожица, можно использовать даже переспевшую с коричневыми пятнышками. Возьмите противень и разложите шкурки в один слой, желтой стороной вниз, иначе они прилипнут. Если вы живете в частном доме и за окном солнечная погода, вынесите противень на улицу. В холодное время года можно уложить на батарею. Что касается духовки, то в ней сушить банановую кожуру нежелательно, так как при воздействии высоких температур она теряет часть полезных веществ.

Когда шкурки высохнут, их следует перемолоть в кофемолке, блендере или измельчить любым другим удобным для вас способом. Получившийся порошок используйте в качестве подкормки – добавляйте сверху почвы, после чего поливайте чистой водой. Он эффективен в случае как с комнатными растениями, так и с огородными.

8. Луковая шелуха

Можно использовать как белый лук, так и фиолетовый. / Фото: ok.ru

Если ваши растения начали атаковать вредители или бактерии, провоцирующие появление различных болезней, с ними поможет справиться обычная луковая шелуха. Чтобы приготовить удобрение, налейте в кастрюлю один литр воды, закипятите ее, после чего добавьте горсть шелухи и варите десять минут. По истечении времени выключите плиту, накройте кастрюлю крышкой и дайте шелухе настояться три часа. Получившимся раствором растения нужно поливать два раза в месяц – тогда получится избежать появления вредителей.

9. Английская соль

Английскую соль часто используют для принятия ванн. / Фото: podagrainform.ru

Ее часто используют в различных бьюти-процедурах, благодаря волшебному составу. Английская соль источник многих минералов, в том числе магния и серы. Чтобы ваши растения получили от них максимум пользы, смешайте столовую ложку соли с четырьмя литрами воды и используйте готовый раствор для полива. Магний и сера помогут поддержать здоровье комнатных цветов, которым зимой не хватает солнечного света для выработки хлорофилла.

Источник: https://novate.ru/blogs/240123/65300/