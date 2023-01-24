Как появился старейший памятник Древнего Египта: Амарна — Любимое детище Эхнатона и бесценная жемчужина египтологов

Эхнатон хорошо известен своим противоречивым правлением и революционными идеями. Однако Амарна, город, вдохновлённый его божественным видением, также является сокровищницей для египтологов и всех, кто интересуется археологией. Старейший археологический памятник Египта, Амарна, до сих пор раскрывает секреты некогда процветающей древней столицы, религии и неспокойного правления некогда погибшего фараона.

Детище Эхнатона

Слева направо: Известняковая статуэтка юных Нефертити и Эхнатона, ок. 1345 год до н. э., Лувр. \ Статуя фараона Эхнатона из храма Атона в Карнаке.

Восемнадцатая династия Древнего Египта была полна интриг. Некоторые из самых известных фараонов происходят из этого периода. Эхнатон, пожалуй, один из самых печально известных. На четвёртом году своего правления (около 1350 года до н. э.) Эхнатон утверждал, что видение, посланное ему Атоном, единственным богом, которого он признавал, привело его на большой участок земли на восточном берегу Нила. Стремясь к политической власти, Эхнатон решил перенести столицу Египта на этот участок земли и начал строительство нового города, посвящённого Атону.

Руины Малого храма Атона (Хут-Атон «Дворец Атона») в Ахетатоне. \ Фото: educalingo.com.

Эхнатон назвал город Ахетатон, расположенный в Амарне. Этот город обладал уникальным культурным ландшафтом, который использовался лишь короткое время во время семнадцатилетнего правления Эхнатона. Сегодня Амарна — идеальный отпечаток жизни во времена Эхнатона, когда Египет был раздираем новыми идеями насильственного монотеизма. Это также один из наиболее полных примеров древнего египетского города, обнаруженного египтологами.

Амарна

Слева направо: Эхнатон в голубой короне «хепреш», Каирский музей. \ Голова Эхнатона, Розенкрейцерский египетский музей, Сан-Хосе.

Амарна была впервые открыта во время экспедиции Наполеона в XVIII веке. На протяжении 1800-х годов были исследованы гробницы Амарны, а Письма Амарны, проливающие новый свет на город, жизнь Эхнатона и египетское государство, были обнаружены в 1887 году.

Стоит также отметить тот факт, что Амарна была раскопана несколько раз в 1900-х годах. Сначала в 1911 году экспедициями Deutsche Orient-Gesellschaft, затем Обществом по исследованию Египта в 1921-1936 годах, а в 1960-х годах Организацией египетских древностей. В 1977 году, когда египтолог Барри Кемп начал руководить раскопками в Амарне и город вновь вышел на передний план, пробуждая очередную волну интереса.

Слева направо: План дома. \ Карта Рабочего поселка с указанием основных зданий.

Это один из старейших археологических памятников Древнего Египта, соответственно, у археологов была возможность многое узнать об этом уникальном месте. Веб-сайт проекта Амарна предлагает всесторонний обзор истории раскопок, с отчётами за каждый год, крупными открытиями и путеводителями по самым интересным местам.

Макет изображения тесно расположенных домов в пригородах Амарны. \ Фото: pinterest.com.

Деревня рабочих была небольшим поселением, отделённым от Амарны. Рабочие, которые трудились на строительстве гробниц, жили здесь и остались даже после того, как столица была перенесена обратно в Мемфис. Рабочие деревни были почти полностью самодостаточны: они держали животных, поклонялись богам в часовнях и хоронили своих умерших, что в свою очередь служит наглядным примером того, как жили люди в небольшом древнеегипетском поселении. Также, именно здесь было собрано больше всего ценных материалов.

Фрагменты сосуда-амфоры, найденного в пригороде Амарны, из стекла, около 1353-1335 гг. до н. э.

Северный пригород и Южный пригород были жилыми районами Амарны. Пригороды были заполнены большими домами с личными фермами, построенными среди небольших домов для рабочих. Не было чёткого разграничения между классами, кроме величия самих домов.

Личное богатство или статус, по-видимому, не играли никакой роли в городском планировании этих районов. На самом деле, казалось, что там вообще не было большого городского планирования, и по сравнению с другими городами Нового королевства, Амарна имела удивительное отсутствие направления.

Факсимильное изображение Зелёной комнаты в Северном дворце Амарны, Нина Де Гарис Дэйвис, оригинал, 1353-1336 гг. до н. э.

В этих районах любой желающий мог выбрать, как и где строить свои дома. Здесь каждый человек был работником, и каждый дом представлял собой что-то ценное. Даже более крупные поместья для королевских советников имели свои собственные небольшие фермерские угодья. Амарна была во многом новым городом, не связанным традициями, что также отражается в отсутствии глубокого городского планирования.

Изображение Атона над царственной четой Тутанхамона и Анхесенамон. Кресло из гробницы KV62, экспонат Каирского музея.

Когда город был заброшен, многие домохозяйства оставили после себя предметы повседневного обихода, слишком большие для транспортировки и многое другое, что при желании можно было с лёгкостью заменить. К сожалению, многие из этих предметов были утеряны в результате грабежей, неосторожных раскопок и природных катаклизмов.

Восстановленный саркофаг Эхнатона во дворе Каирского музея. \ Фото: wiki2th.com.

Центральный город Амарны был домом для двух храмов Эхнатона, посвящённых Атону, а также государственного дворца. Административные здания и другие необходимые королевские здания были собраны здесь вместе. Из-за этого центральный город был самым важным районом Амарны.

Талататы из храма Атона в Фивах. \ Фото: exodusmyth.com.

Центральный город — единственный государственный центр, который археологи могут должным образом изучить, поскольку этот район остаётся почти таким же, каким он был в то время, когда он был активным (если не учитывать ущерб окружающей среде, причинённый в течение трёх тысяч лет).

Амарнские письма. \ Фото: google.com.

Именно в этом районе были обнаружены Амарнские письма. Эти таблички фиксируют переписку между Эхнатоном, Аменхотепом III и иностранными державами по всему древнему миру, предлагая ценные взгляды на дипломатию в эпоху Амарны.

Находки и наследие

Бюст Нефертити, найденный в мастерской царского скульптора Тутмоса, 1351-1334 гг. до н. э.

Одной из самых известных находок при раскопках в Амарне был бюст Нефертити. Это уникальное произведение искусства, найденное в мастерской скульптора Тутмоса в 1912 году, является одним из самых красивых и нетронутых произведений того периода. Дом Ранефера, офицера царской колесницы, также был найден в главном районе города, где проживало большинство советников Эхнатона, священников и высокопоставленных чиновников.

Слева направо: Талатат из Великого храма в Амарне, изображающий подношения Атону (скот, хлеб, благовония и цветы), около 1353-1336 гг. до н. э. \ Рельеф, изображающий фигуру, несущую сосуд для подношений, Амарна.

Спустя годы после смерти Эхнатона и оставления Амарны Хоремхеб вернулся, чтобы разобрать город на части и стереть период Амарны из записей. Он последовательно использовал строительные материалы из главного городского района Амарны в других строительных проектах, тем самым лишая историков и археологов достоверной картинки о том, как на самом деле выглядел этот район изначально.

Эхнатон в образе Сфинкса преподносит дары Атону. \ Фото: link.springer.com.

Храмы и дворцы Эхнатона — это некоторые из зданий, о которых меньше всего известно. Уникальная архитектура и искусство этих мест роскоши и поклонения потеряны во времени, разграблении и стремлении вычеркнуть Эхнатона из истории.

Фараон Эхнатон со своей семьёй совершают подношения Атону. Атон представлен солнечным диском с лучами, заканчивающимися ладонями. \ Фото: historycollection.com.

Тем не менее, есть несколько вещей, которые известны на сегодняшний день. Считается, что многие храмы Атона (включая Великий храм Атона) управляли солнечным светом для создания ослепительных, благоговейных зрелищ. Эхнатон и его семья жили в Северном дворце, большом комплексе с помещениями для людей королевских кровей. Комплекс также включал в себя дома для прислуги и некоторых должностных лиц, а также хозяйственные постройки для выпечки, производства и других занятий. Несмотря на то, что дворец был не таким величественным, как другие (например, великий дворец Аменхотепа III), удивительно то, что он был построен слишком быстро после основания района.

Слева направо: Барельеф с изображением Эхнатона. \ Фрагмент колосса Эхнатона из храма Атона в Карнаке, Каирский музей.

Амарна была покинута вскоре после смерти Эхнатона. Его преемник, Тутанхамон, возродил многобожие и восстановил столицу в Мемфисе. Амарна — прекрасный пример того, что могут сделать люди, связанные верой. Город быстро рос, и каждый житель производил товары, чтобы помочь сообществу процветать. Поскольку это место сохранилось в хорошем состоянии, оно является прекрасным вариантом для изучения жизни во времена правления Эхнатона, а также считается бесценной жемчужиной для египтологов и археологов. Это одна из главных причин, по которой раскопки продолжаются и по сей день.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/191221/51833/