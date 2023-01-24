Встреча Лунного нового года от Азии до Европы….. \ Празднование Нового года по лунному календарю

Тангеранг, Индонезия

Фото: Associated Press

22 января наступил новый год по Лунному календарю – год Кролика. Он же год Черного Кролика, год Черного Водяного Кролика, а для кого-то – год Черного Кота.

Пхеньян, Северная Корея

Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки.

Лондон, Великобритания

В Китае, несмотря на очередную волну эпидемии коронавируса, к празднику были ослаблены карантинные меры. Китай соскучился по торжествам. Но в этом году новогодний праздник не такой красочный, как в докоронавирусную эпоху.

Тангеранг, Индонезия

В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.

Куала-Лумпур, Малайзия

В Северной Корее что Лунный новый год, что финансовый новый год встречают стереотипно – толпы граждан в строгом порядке возлагают скромные букеты к подножью гигантских золоченых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Бангкок, Таиланд

Сеул, Южная Корея

Гонконг

Сеул, Южная Корея

Пекин, Китай

Джакарта, Индонезия

Бекаси, Индонезия

Гонконг

Бекаси, Индонезия

Лондон, Великобритания

Пекин, Китай

Пекин, Китай

Куала-Лумпур, Малайзия

Пекин, Китай

Пекин, Китай

Сеул, Южная Корея

Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания

Бали, Индонезия

Тайвань

Пекин, Китай

Пхеньян, Северная Корея

Пхеньян, Северная Корея

Пхеньян, Северная Корея

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/22jan2023/lunar_new_year_2023.html

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Празднование Нового года по лунному календарю

В воскресенье в Китае и ряде других стран отметили наступление Нового года по лунному календарю. Символом этого года является черный водяной кролик.

Макао

Фото: EPA/Vostock-photo

Шанхай

Фото: EPA/Vostock-photo

Куала-Лумпур, Малайзия

Фото: AP/ТАСС

Медан, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Пекин

Фото: EPA/Vostock-photo

Ливерпуль, Великобритания

Фото: EPA/Vostock-photo

Тайвань

Фото: EPA/Vostock-photo

Чунцин, Китай

Фото: Chen Lin/VCG via Getty Images)

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6125/63411