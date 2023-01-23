Как в Древнем Египте почитали кошек и почему считали их божественными созданиями на мягких лапах

Особая любовь древних египтян к кошкам хорошо известна. Воспеваемая своими охотничьими способностями, изящная кошка достигла божественного статуса, став неотъемлемой частью древнеегипетского общества. Роскошные росписи на гробницах, величественные статуи и замысловатые украшения — всё это свидетельствует о большой любви египтян к очаровательным мурлыкам. В стране фараонов кошек баловали, уважали и защищали. Тем не менее, в то время как ритуальные убийства кошек были разрешены, несанкционированное убийство строго наказывалось, а виновный приговаривался к смертной казни. На протяжении веков кошки в Древнем Египте сохраняли своё высокое положение, зафиксированное древними источниками в мельчайших деталях. И лишь с приходом христианства мурлыки утратили своё выдающееся положение.

Предыстория

Дикая африканская кошка. \ Фото: flickr.com.

В то время как кошки в Древнем Египте достигли высокого статуса, они не были одомашнены в долине Нила. Вместо этого самые ранние свидетельства одомашнивания кошки происходят с Ближнего Востока, области, известной как Плодородный Полумесяц. Именно здесь возникли некоторые из первых человеческих цивилизаций. Первая сельскохозяйственная революция превратила охотников-собирателей в фермеров, которые отказались от своего кочевого образа жизни. Это изменение сопровождалось новыми технологиями и появлением первых сложных обществ, поскольку поселения постепенно превращались в города, а затем в королевства и империи. Излишки продовольствия подпитывали развитие цивилизации. Однако крупным зернохранилищам и силосам, в которых хранились ценные запасы продовольствия, постоянно угрожал небольшой, но стойкий враг — мыши, крысы и другие вредители.

Бронзовая обетная статуя кошки с котятами, около 664-30 гг. до н.э. \ Фото: google.com.

Именно в этот непростой период кошка стала неотъемлемой частью человеческой истории. Привлечённые грызунами, местные дикие кошки пробирались в фермерские деревни. Признавая их ценность, люди начали хорошо относиться к новоприбывшим, оставляя остатки пищи, чтобы побудить их остаться. Постепенно кошка привыкла к людям. Тем не менее, хитрая кошка никогда не была полностью приручена, в отличие от другого важного домашнего животного — собаки. Вместо этого кошки в Древнем Египте одомашнили себя, решая, стоит ли прыгать на колени к людям. Самые ранние свидетельства того, что кошки и люди жили вместе в тесном общении, пришли с острова Кипр, где археологи раскопали 9500-летнюю могилу доисторической полосатой кошки, похороненной вместе со своим хозяином. Впрочем, кошка достигла своего наивысшего статуса за пределами берегов острова, в стране фараонов — Древнем Египте.

Нарисованная дикая кошка в гробнице Хнумхотепа II, египетского наследного князя и номарха Менат-Хуфу, 12-я династия. \ Фото: wikipedia.org.

По одной из версий кошки прибыли на борту древних торговых кораблей около 2000 года до нашей эры, но согласно другой – мурлыки в Древнем Египте были ответвлением местной африканской дикой кошки, одомашненной местными фермерами. Жизнь Древнего Египта зависела от разлива Нила, который обеспечивал пахотные земли, необходимые для роста цивилизации. Кошки охраняли жизненно важные посевы от грызунов, став объектом восхищения.

Слева направо: Алебастровый сосуд, вероятно, использовался для косметического масла, 1980-1801 гг. до н.э. \ Статуя из бронзы и золота, около 600 г. до н.э.

Однако мурлыки не просто поедали мышей и крыс. Они также убивали змей (многие из них ядовитые) и скорпионов, обеспечивая безопасность людей. Древние египтяне также восхищались другими качествами кошек, такими как материнская забота о своём потомстве и их грациозная осанка. Таким образом, неудивительно, что статус кошки продолжал только повышаться с течением веков, когда дикая кошка превратилась в божественное создание.

Кошки в Древнем Египте

Деталь на надгробной росписи, найденной в гробнице Небамона, изображающая невероятно реалистичную кошку, около 1350 года до н.э. \ Фото: glencairnmuseum.org.

Искусство предлагает лучший способ проследить восхождение кошки к славе в Древнем Египте. Одно из первых художественных изображений, фреска, найденная в гробнице египетского чиновника Бакета III (датируется 21 веком до н.э.), изображает кошку, противостоящую полевой мышке, доказывая жизненно важную роль животного в сохранении урожая. А с 1450 года до н.э. кошку стали довольно часто показывать в сценах гробниц, особенно в Фивах, столице Египта в эпоху Нового царства. На знаменитой фреске из гробницы Небамона изображена красиво нарисованная кошка, нападающая на птиц и сопровождающая своего хозяина на охоте на дичь. Полосатый кот 3500-летней давности изображён так подробно, что его легко можно принять за работу старых мастеров.

Настенная роспись, гробница Ипуи в Дейр-эль-Медине, около 1250 года до н.э. \ Фото: gatosyrespeto.org.

К этому времени кошка стала избалованным домашним животным, которого любили члены царской семьи и знатные семьи. Сцены с гробницами показывают это изменение, переходя от сцен на открытом воздухе к более интимным, домашним условиям. Кошка, сидящая рядом или под креслом хозяина, напоминает о новообретённой роли животного. Несмотря на то, что кошка стала важной частью домашнего хозяйства, как в городских, так и в сельских условиях, представления о мурлыках могут быть истолкованы по-разному. Не стоит забывать о том, что древнеегипетские картины также имели символическое значение. Например, кошка часто изображалась под стулом женщины (жены), символизируя плодородие и женственность, дополняя давно устоявшийся мотив собак, сидящих или лежащих под стулом её мужа.

Сверху вниз: Иероглифы для слова кошка, читающиеся как миу. \ Иероглифы для слова кошка, читающиеся как миит.

Лучшее доказательство прочной связи между кошачьими и их человеком отражено в одном из первых зарегистрированных кошачьих саркофагов. Самый известный из этих гробов для домашних животных принадлежал царскому питомцу. Около 1350 года до н.э. принц Тутмос, старший сын фараона Аменхотепа III, похоронил свою любимую кошку в красиво украшенном саркофаге из известняка. Та-Миу (чьё имя означает Женщина-кошка) изображена, как и любой другой почтенный умерший дворянин, с жертвенным столом перед ней, наполненным мясом и другими жертвоприношениями. Тутмос сделал всё, что мог, чтобы обеспечить Та-Миу достойную загробную жизнь.

Два бронзовых изображения богини Бастет, около 664-30 гг. до н.э.

Сцены из гробниц ещё раз подтверждают высокий статус кошки в благородных семьях, показывая их, одетых в золото и едящих с тарелок своих хозяев. В Древнем Египте у египтян было только одно слово для обозначения кошки, звукоподражательное «миу» или «миит», что буквально означает «тот, кто мяукает». Некоторых людей даже назвали в честь кошек, в том числе фараона Пами, чьё имя означает «Кот» или «тот, кто принадлежит кошке (Бастет)». Стоит также отметить тот факт, что кошки в Древнем Египте достигли статуса привилегированного домашнего животного, их религиозная роль сделала мурлык центральным элементом древнеегипетского общества.

Божественные создания

Кошка, убивающая змея Апофиса из Заклинания 17, Книга мёртвых Ани, около 1250 года до н.э. \ Фото: artmoneyprovenance.com.

Египтяне считали кошек (и других животных) сосудами, которые боги решили усыновить. Кошек уважали за то, что они были свирепыми охотниками и защитниками своих домов и детёнышей. Временами они могли быть милыми, а иногда — воинственными. Всеми этими качествами кошка делилась со своим более крупным двоюродным братом львом. Таким образом, неудивительно, что одно из первых египетских кошачьих божеств, Сехмет — богиня-воительница и защитница фараонов (как при жизни, так и в загробной жизни) носила голову львицы.

Слева направо: Статуя Сехмет, найденная в Фивах, 18-я династия. \ Гранитная статуя Сехмет из храма Мут, Луксор, Новое Царство 1403-1365 гг. до н.э.

Согласно египетскому мифу о сотворении мира, Сехмет была дочерью бога солнца Амона Ра, который послал богиню с львиной головой наказать людей за их преступления. Однако Сехмет выполнила свою миссию с таким удовольствием, что Ра пришлось успокоить своего мстительного отпрыска, напоив её красным пивом, которое напоминало кровь. Наконец удовлетворённая, Сехмет свернулась калачиком и заснула, а разъярённая львица превратилась в мирного котёнка.

Бронзовая статуя, датируемая 664-332 годами до н.э., выставлена в отделе египетских древностей Лувра. \ Фото: twitter.com.

Несмотря на то, что Сехмет была известна как свирепое божество, она также была стойкой защитницей невинных. Тем не менее, самой известной египетской кошачьей богиней была Бастет (Баст), у которой была особая связь с кошками. Она тоже изначально имела голову львицы и поначалу ассоциировалась с Сехмет. Однако по мере того, как кошки были одомашнены и введены в домашнюю обстановку, Бастет приобрела кошачью голову, в конечном итоге став настоящей кошкой. Будучи важным членом египетского пантеона, Бастет почиталась как богиня материнства, плодородия и домашнего хозяйства. Точно так же, как кошка-мать, которая заботится о безопасности своих котят, Бастет считалась защитницей семьи. Она охраняла домашнее хозяйство от злых духов и болезней, поражающих женщин и детей, и была божеством, вызываемым во время родов. Кроме того, Бастет играла определённую роль в загробной жизни человека.

Кошачий амулет. \ Фото: sr.wikipedia.org.

Древние египтяне носили амулеты с кошками, чтобы призвать защиту и благословение Бастет. Бесчисленные скульптуры кошек были сделаны в её честь и преподнесены в качестве жертвоприношений в надежде, что божество ответит на молитвы, или же они были даны в знак благодарности за услышанные молитвы. Одну из таких статуй, так называемую кошку Гейера-Андерсона, шедевр кошачьей элегантности, сегодня можно увидеть в Британском музее. Кошачья голова, украшенная золотыми серьгами и кольцом в носу, напоминает древних кошачьих, носящих роскошные украшения из золота и других драгоценных металлов.

Слева направо: Саркофаг кота принца Тутмоса. \ Кошачья мумия выставленная в отделе египетских древностей Лувра.

Храмы, посвящённые Бастет, были расположены по всему Египту, в них жили специально обученные люди, которые ухаживали за сотнями кошек. Самый большой из них, храм Бубастиса (Дом Бастет), расположенный в дельте Нила, был центром культа Бастет. Начиная с Нового царства, популярность города Бубастис росла, превратив храм в одно из самых важных священных мест в Египте. Около 450 года до н.э. Геродот описал этот ритуал Бастет, когда сотни тысяч паломников пили обильное количество вина в честь богини, танцевали и праздновали в экстазе. Оргиастический характер ежегодного фестиваля в Бубастисе, вероятно, отражал плодовитость кошек и их специфическое поведение во время брачного сезона. И снова древние египтяне проявили уважение к богине-кошке, подражая священным кошачьим.

Барельеф Богини Сехмет, построен во времена династии Птолемеев, 180-47 годы до н.э. \ Фото: en.wikipedia.org.

Как у каждой кошки, у Бастет была своя тёмная, более жестокая сторона. Богиня могла быстро превратиться в ужасающее существо, наказывающее обидчика самым ужасным образом. Одним из худших способов оскорбить богиню было причинить вред одной из её кошек. К сожалению, один римский посланник, посетивший Египет в 59 году до н.э., не воспринял это всерьёз. Он совершил самое ужасное преступление — убил кошку. Согласно Диодору Сицилийскому, вскоре собралась толпа разъярённых египтян, объединённых страстным желанием отомстить за убитую кошку. Даже фараон не смог спасти несчастного от смертного приговора.

Дары и подношения

Слева направо: Кошка Гайер-Андерсона, 664-332 гг. до н.э. \ Божество с кошачьей головой Бастет.

В то время как несанкционированное убийство кошек было запрещено, тысячи кошачьих были ритуально убиты в одном из многочисленных храмов Бастет. Крупные питомники, расположенные на территории храма, специально разводили животных для использования в качестве подношений. Принесённые в жертву кошки в Древнем Египте затем мумифицировались и хоронились на близлежащих кладбищах, посвящённых богине. Кошачьи кладбища выросли до такого уровня, что при раскопках XIX века было обнаружено бесчисленное множество кошачьих мумий. Многие мумии были тщательно завернуты в декоративные головные уборы. Другие были заключены в специально изготовленные статуи кошек или украшенные саркофаги, как любимая Та-Миу Тутмоса. Эти находки были настолько распространены, что британцы начали экспортировать кошачьи мумии в Англию для использования в качестве удобрения (однажды привезли более ста восьмидесяти тысяч за одну партию).

Животное, похожее на кошку, убивающее змея Апофиса, Фиванская гробница Инхерха, около 1160 года до н.э. \ Фото: artmoneyprovenance.com.

Не всех кошек постигла жестокая участь до их мумификации. Мурлык в Древнем Египте также могли хоронить вместе с их людьми. Согласно «Книге мёртвых», владельцы верили, что в загробной жизни они воссоединятся со своими верными защитниками. Другие хоронили своих любимых питомцев на специальных кладбищах для домашних животных, где археологи обнаружили останки хорошо ухоженных кошек, которые часто умирали от старости.

Кошачьи мумии в Британском музее, Лондон, Великобритания.

Геродот описал горе, вызванное потерей любимого домашнего животного. После того как кошка умирала естественной смертью, все домочадцы сбривали брови в знак скорби. В другом сообщении рассказывается о египтянах, оказавшихся в горящем здании, которые спасли своих кошек, прежде чем спаслись сами или попытались потушить огонь.

Наследие

Фрагмент папируса 1150 г. до н.э., изображающий кошку, пасущую стадо гусей, Британский музей, Лондон, Великобритания. \ Фото: google.com.

Древнеегипетская преданность кошке была настолько велика, что любовь к ним привела к их гибели. В 525 году до н.э. персидский царь Камбис II напал на Египет. Чтобы захватить укреплённый город Пелузий — ключевую позицию в дельте Нила, проницательный правитель решил воспользоваться величайшей слабостью врага. Персы собрали различных животных, в том числе кошек, перед своей боевой линией и нарисовали кошек на своих щитах. Египетские солдаты, боясь причинить вред священным животным (и навлечь на себя гнев Бастет), оказали небольшое сопротивление, позволив персам захватить Пелузий.

Эта увлекательная история, вероятно, всего лишь легенда. Тем не менее, после победы при Пелузии персы захватили весь Египет. В то время как египтяне восстановили свой контроль столетие спустя, их могущество продолжало снижаться. Только с приходом Александра Македонского и основанием Александрии Египет снова стал великой державой.

Футляр для мумии животного, увенчанной кошкой. \ Фото: ultimavoce.it.

Птолемеи правили так же, как фараоны древности, и продолжали следовать древнеегипетским обычаям. Культ Бастет достиг пика популярности при Птолемеях, когда греческие поселенцы присоединились к местным жителям в поклонении священным кошачьим. Даже римляне, оккупировавшие и аннексировавшие Египет в 30 году до н.э., продолжали почитать миниатюрных львов. Только приход христианства и его утверждение в качестве основной религии по всей Римской империи в четвёртом веке нашей эры положили конец древней традиции. Лишённые своего высокого статуса, кошки в Древнем Египте снова стали смиренными домашними животными, защищающими людей от различных вредителей.

Саркофаг для мумии кошки, около 305 года до н.э. \ Фото: wiki2th.com.

В последующие столетия изящные и хитрые кошачьи постепенно завоевали весь мир, достигнув даже бесплодных берегов Антарктиды. Затем они покинули орбиту Земли, отправившись в космос. С появлением современных технологий и высокоскоростной связи кошки захватили контроль над Интернетом, став главными героями бесчисленных мемов, фотографий в Instagram и видеороликов на YouTube, тем самым отдавая дань уважения своим древнеегипетским собратьям.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210122/52245/