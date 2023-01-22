Николлетто

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Как относились к собакам в Древнем Египте: Лучшие друзья человека, жертвенные подношения, любимцы богов и др

Как и их современные собратья, собаки в Древнем Египте считались лучшими друзьями человека. Это неудивительно, поскольку собака была первым одомашненным животным, жившим бок о бок с человеком примерно с 23 000 года до нашей эры. Древние египтяне признавали их универсальную роль, используя верных псов в качестве сторожевой собаки, помощника во время охоты или домашнего любимца. Связь человека и собаки простиралась за пределы этого мира в загробную жизнь. Мумифицированных собак хоронили вместе со своими владельцами, а иногда и в их собственных гробах. Кроме того, псы занимали важное место в древнеегипетской религии. Животное ассоциировалось с Анубисом, богом смерти, мумификации и загробной жизни, который, как правило, изображался в виде пса или человека с собачьей головой.

Первые одомашненные собаки

Изображение собаки с хозяином в Древнем Египте. \ Фото: wordpress.com.

Изображение собаки с хозяином в Древнем Египте. \ Фото: wordpress.com.

Древнеегипетские собаки сыграли важную роль в развитии цивилизации в долине Нила. Египтяне одомашнили таких животных, как крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи, в додинастический период (около 6000 — около 3150 гг. до н.э.), но, похоже, собака была компаньоном древних египтян ещё до того, как появился Египет. Одомашнивание собаки происходило по-разному, в разных местах.
Некоторые собаки прибыли с Ближнего Востока, где они были одомашнены около десяти тысяч лет до нашей эры. Другие последовали за своими владельцами, которые приехали в долину Нила из Северной Африки в поисках более благоприятных условий жизни. Пастухи и охотники Сахары часто изображали собак на выступах скал, которые они использовали для укрытия. Древние египтяне также одомашнили шакала — африканского волка, делясь излишками мяса с дикими животными, которые бродили по окраинам ранних поселений в поисках пищи.

Преположительно фрагмент рисунка с изображением охотничьих собак. \ Фото: desertbred.org.

Преположительно фрагмент рисунка с изображением охотничьих собак. \ Фото: desertbred.org.

В Древнем Египте собаки были засвидетельствованы ещё в период Накада, основываясь на вещественных доказательствах из могил, надписей и настенных росписей. Кости первых собак были найдены в Меримде, одном из самых ранних египетских поселений в дельте Западного Нила. Одним из самых ранних свидетельств тесной связи между человеком и его собачьими компаньонами является керамическое блюдо додинастического периода (около 4000 г. до н.э.), на котором изображён дрессировщик в сопровождении четырёх охотничьих собак, каждая на своём поводке.

Слова для обазначения пород

Фрагменты: Керамическое блюдо, изображающее сцену охоты, дрессировщик держит в правой руке поводки четырех собак, додинастический период, 4500-4000 гг. до н.э.

Фрагменты: Керамическое блюдо, изображающее сцену охоты, дрессировщик держит в правой руке поводки четырех собак, додинастический период, 4500-4000 гг. до н.э.

Несмотря на то, что собаки изображены на многих египетских произведениях искусства, начиная от керамики и заканчивая росписями гробниц и статуями, их породу трудно определить. Возможно, именно поэтому древние египтяне, вместо того чтобы давать конкретные названия породам, использовали два слова для обозначения всех одомашненных собак: iwiw – «лающая собака» и tesem – «собака без лая», или охотничьи гончие.

Слева направо: Фрагмент: Грифельная фигурка собаки (шакала), около 3200-3000 гг. до н.э. \ Некоторые из возможных пород, полученных от древнеегипетских собак.

Слева направо: Фрагмент: Грифельная фигурка собаки (шакала), около 3200-3000 гг. до н.э. \ Некоторые из возможных пород, полученных от древнеегипетских собак.

Судя по визуальным свидетельствам, псы во времена Древнего Египта были семи различных видов: басенджи, борзая, ибизан, фараонова собака, салюки, уиппет и молоссы. Последние происходили из Греции и были известны как боевые псы древнего мира. Остальные были североафриканскими породами, преимущественно ловкими и холёными животными, использовавшимися в качестве охотничьих собак как на мелкую, так и на крупную дичь, а также сторожевых и домашних питомцев. Кроме того, на так называемых «собак-изгоев», диких псов и бездомных собак смешанной породы, часто охотились на окраинах поселения или некрополя.

Божественные создания

Сцена взвешивания сердца из папируса Ани, около 1250 года до н.э.

Сцена взвешивания сердца из папируса Ани, около 1250 года до н.э.

Собаки-изгои путешествовали стаями и добывали пищу в мусоре, даже рылись на кладбищах в поисках костей. Возможно, именно по этой причине древние египтяне начали хоронить своих умерших в гробницах и ввели собак в догматы своей религии. Басенджи, борзая, ибизан и шакал вдохновили образ Анубиса, защитника кладбищ и гробниц. Анубис изображается в виде человеческой фигуры с собачьей/шакальей головой или в виде пса. Он был одним из главных богов мёртвых, который направлял души умерших к Осирису и в загробную жизнь (если они проходили суд, на котором также председательствовал Анубис).

Слева направо: Факсимиле картины в гробнице Небамона, изображающей собаку, сидящую под креслом своего владельца, около 1479-1458 годов до н.э. \ Египетская собачья мумия, 30-395 годы н.э.

Слева направо: Факсимиле картины в гробнице Небамона, изображающей собаку, сидящую под креслом своего владельца, около 1479-1458 годов до н.э. \ Египетская собачья мумия, 30-395 годы н.э.

Подобно кошке, ещё одному популярному животному в древнем Египте, собаки считались божественными сосудами — посредниками между смертными и богами. Культовый центр Анубиса, называемый Кинополис (Город собаки), был заполнен собаками, которые свободно разгуливали по храму и улицам. После их смерти они были принесены в жертву, чтобы заслужить благосклонность бога. Но, поскольку уровень смертности храмовых собак был недостаточным, жречество создало своего рода завод по производству щенков с единственной целью разведения собак для ритуального жертвоприношения Анубису. Современному человеку подобная практика может показаться бессердечной, но в древнеегипетские времена люди верили, что жертвенные псы идут прямо навстречу Анубису, таким образом отправляясь в лучшее место.

Любимцы древних египтян

Рельеф из гробницы Мерерука, изображающий двух собак на поводке, около 2345-2333 годов до н.э. \ Фото: bing.com.

Рельеф из гробницы Мерерука, изображающий двух собак на поводке, около 2345-2333 годов до н.э. \ Фото: bing.com.

В то время как древние египтяне ритуально приносили в жертву миллионы собак, чтобы умилостивить Анубиса, несанкционированное убийство собаки влекло за собой суровые наказания. Кроме того, если собака была в ошейнике и принадлежала человеку, это считалось тяжким преступлением, караемым смертью. Поскольку Анубис был богом смерти, преступника будут мучить даже после его кончины. Как и в случае с кошками, смерть семейной собаки вызывала такое же горе, как и у человека, и члены семьи сбривали брови, чтобы оплакать ушедшего пса.

Птолемеевская статуя, изображающая собаку по кличке Нефер, что означает Прекрасная, и её владельца, 305-30 годы до н.э.

Птолемеевская статуя, изображающая собаку по кличке Нефер, что означает Прекрасная, и её владельца, 305-30 годы до н.э.

Собакам в Древнем Египте всегда давали имена, которые чаще всего были написаны на ошейниках. Сохранившиеся кожаные ошейники и изображения на фресках, стелах и рельефах включают имена, отражающие индивидуальные качества собак, а также ласковые слова и описания окраса: Храбрый, Надёжный, Здоровый, Хватательный, Северный ветер, Хороший пастух, Антилопа, Черныш и даже Бесполезный. Как простолюдины, так и аристократы обожали собак, включая фараонов. Собака Абутью, умершая до 2280 года до н.э., была королевской сторожевой, которую тщательно похоронили в некрополе Гизы по приказу неизвестного фараона. Роль собаки при жизни продолжалась и в загробной. Именно по этой причине жители Древнего Египта мумифицировали своих четвероногих собратьев и хоронили их в собственных гробах, часто искусно украшенных.

Известняковый шакал или собака на постаменте, в ошейнике с подвеской, первый век до н.э. – второй век н.э. \ Фото: bing.com.

Известняковый шакал или собака на постаменте, в ошейнике с подвеской, первый век до н.э. – второй век н.э. \ Фото: bing.com.

Действительно, древние египтяне любили своих собак. Многочисленные надгробные сцены изображают как домашних, так и охотничьих собак рядом со своими хозяевами, терпеливо сидящих под стульями или сопровождающих их на охоте. Даже после римской аннексии Египта собаки сохраняли своё особое место в качестве лучшего друга человека в стране фараонов и за её пределами, преданно оставаясь рядом с нами на протяжении веков.
Древний Египет – удивителен и прекрасен. Он полон тайн, мифов, легенд и историй, связанных с тем или иным культом.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180123/55220/

22.01.2023 - Posted by | Немного истории...

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