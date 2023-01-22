Как относились к собакам в Древнем Египте: Лучшие друзья человека, жертвенные подношения, любимцы богов и др

Как и их современные собратья, собаки в Древнем Египте считались лучшими друзьями человека. Это неудивительно, поскольку собака была первым одомашненным животным, жившим бок о бок с человеком примерно с 23 000 года до нашей эры. Древние египтяне признавали их универсальную роль, используя верных псов в качестве сторожевой собаки, помощника во время охоты или домашнего любимца. Связь человека и собаки простиралась за пределы этого мира в загробную жизнь. Мумифицированных собак хоронили вместе со своими владельцами, а иногда и в их собственных гробах. Кроме того, псы занимали важное место в древнеегипетской религии. Животное ассоциировалось с Анубисом, богом смерти, мумификации и загробной жизни, который, как правило, изображался в виде пса или человека с собачьей головой.

Первые одомашненные собаки

Изображение собаки с хозяином в Древнем Египте. \ Фото: wordpress.com.

Древнеегипетские собаки сыграли важную роль в развитии цивилизации в долине Нила. Египтяне одомашнили таких животных, как крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи, в додинастический период (около 6000 — около 3150 гг. до н.э.), но, похоже, собака была компаньоном древних египтян ещё до того, как появился Египет. Одомашнивание собаки происходило по-разному, в разных местах.

Некоторые собаки прибыли с Ближнего Востока, где они были одомашнены около десяти тысяч лет до нашей эры. Другие последовали за своими владельцами, которые приехали в долину Нила из Северной Африки в поисках более благоприятных условий жизни. Пастухи и охотники Сахары часто изображали собак на выступах скал, которые они использовали для укрытия. Древние египтяне также одомашнили шакала — африканского волка, делясь излишками мяса с дикими животными, которые бродили по окраинам ранних поселений в поисках пищи.

Преположительно фрагмент рисунка с изображением охотничьих собак. \ Фото: desertbred.org.

В Древнем Египте собаки были засвидетельствованы ещё в период Накада, основываясь на вещественных доказательствах из могил, надписей и настенных росписей. Кости первых собак были найдены в Меримде, одном из самых ранних египетских поселений в дельте Западного Нила. Одним из самых ранних свидетельств тесной связи между человеком и его собачьими компаньонами является керамическое блюдо додинастического периода (около 4000 г. до н.э.), на котором изображён дрессировщик в сопровождении четырёх охотничьих собак, каждая на своём поводке.

Слова для обазначения пород

Фрагменты: Керамическое блюдо, изображающее сцену охоты, дрессировщик держит в правой руке поводки четырех собак, додинастический период, 4500-4000 гг. до н.э.

Несмотря на то, что собаки изображены на многих египетских произведениях искусства, начиная от керамики и заканчивая росписями гробниц и статуями, их породу трудно определить. Возможно, именно поэтому древние египтяне, вместо того чтобы давать конкретные названия породам, использовали два слова для обозначения всех одомашненных собак: iwiw – «лающая собака» и tesem – «собака без лая», или охотничьи гончие.

Слева направо: Фрагмент: Грифельная фигурка собаки (шакала), около 3200-3000 гг. до н.э. \ Некоторые из возможных пород, полученных от древнеегипетских собак.

Судя по визуальным свидетельствам, псы во времена Древнего Египта были семи различных видов: басенджи, борзая, ибизан, фараонова собака, салюки, уиппет и молоссы. Последние происходили из Греции и были известны как боевые псы древнего мира. Остальные были североафриканскими породами, преимущественно ловкими и холёными животными, использовавшимися в качестве охотничьих собак как на мелкую, так и на крупную дичь, а также сторожевых и домашних питомцев. Кроме того, на так называемых «собак-изгоев», диких псов и бездомных собак смешанной породы, часто охотились на окраинах поселения или некрополя.

Божественные создания

Сцена взвешивания сердца из папируса Ани, около 1250 года до н.э.

Собаки-изгои путешествовали стаями и добывали пищу в мусоре, даже рылись на кладбищах в поисках костей. Возможно, именно по этой причине древние египтяне начали хоронить своих умерших в гробницах и ввели собак в догматы своей религии. Басенджи, борзая, ибизан и шакал вдохновили образ Анубиса, защитника кладбищ и гробниц. Анубис изображается в виде человеческой фигуры с собачьей/шакальей головой или в виде пса. Он был одним из главных богов мёртвых, который направлял души умерших к Осирису и в загробную жизнь (если они проходили суд, на котором также председательствовал Анубис).

Слева направо: Факсимиле картины в гробнице Небамона, изображающей собаку, сидящую под креслом своего владельца, около 1479-1458 годов до н.э. \ Египетская собачья мумия, 30-395 годы н.э.

Подобно кошке, ещё одному популярному животному в древнем Египте, собаки считались божественными сосудами — посредниками между смертными и богами. Культовый центр Анубиса, называемый Кинополис (Город собаки), был заполнен собаками, которые свободно разгуливали по храму и улицам. После их смерти они были принесены в жертву, чтобы заслужить благосклонность бога. Но, поскольку уровень смертности храмовых собак был недостаточным, жречество создало своего рода завод по производству щенков с единственной целью разведения собак для ритуального жертвоприношения Анубису. Современному человеку подобная практика может показаться бессердечной, но в древнеегипетские времена люди верили, что жертвенные псы идут прямо навстречу Анубису, таким образом отправляясь в лучшее место.

Любимцы древних египтян

Рельеф из гробницы Мерерука, изображающий двух собак на поводке, около 2345-2333 годов до н.э. \ Фото: bing.com.

В то время как древние египтяне ритуально приносили в жертву миллионы собак, чтобы умилостивить Анубиса, несанкционированное убийство собаки влекло за собой суровые наказания. Кроме того, если собака была в ошейнике и принадлежала человеку, это считалось тяжким преступлением, караемым смертью. Поскольку Анубис был богом смерти, преступника будут мучить даже после его кончины. Как и в случае с кошками, смерть семейной собаки вызывала такое же горе, как и у человека, и члены семьи сбривали брови, чтобы оплакать ушедшего пса.

Птолемеевская статуя, изображающая собаку по кличке Нефер, что означает Прекрасная, и её владельца, 305-30 годы до н.э.

Собакам в Древнем Египте всегда давали имена, которые чаще всего были написаны на ошейниках. Сохранившиеся кожаные ошейники и изображения на фресках, стелах и рельефах включают имена, отражающие индивидуальные качества собак, а также ласковые слова и описания окраса: Храбрый, Надёжный, Здоровый, Хватательный, Северный ветер, Хороший пастух, Антилопа, Черныш и даже Бесполезный. Как простолюдины, так и аристократы обожали собак, включая фараонов. Собака Абутью, умершая до 2280 года до н.э., была королевской сторожевой, которую тщательно похоронили в некрополе Гизы по приказу неизвестного фараона. Роль собаки при жизни продолжалась и в загробной. Именно по этой причине жители Древнего Египта мумифицировали своих четвероногих собратьев и хоронили их в собственных гробах, часто искусно украшенных.

Известняковый шакал или собака на постаменте, в ошейнике с подвеской, первый век до н.э. – второй век н.э. \ Фото: bing.com.

Действительно, древние египтяне любили своих собак. Многочисленные надгробные сцены изображают как домашних, так и охотничьих собак рядом со своими хозяевами, терпеливо сидящих под стульями или сопровождающих их на охоте. Даже после римской аннексии Египта собаки сохраняли своё особое место в качестве лучшего друга человека в стране фараонов и за её пределами, преданно оставаясь рядом с нами на протяжении веков.

Древний Египет – удивителен и прекрасен. Он полон тайн, мифов, легенд и историй, связанных с тем или иным культом.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180123/55220/